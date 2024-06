Chân dung đối tượng hiếp dâm bé gái, cướp tài sản lúc rạng sáng ở Bình Phước

Ngày 18-6, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) liên quan đến vụ án hiếp dâm và cướp tài sản.

Nguyễn An Bình đang bị công an truy nã

Theo điều tra bước đầu, rạng sáng 14-6, bố mẹ em Đ.N.V. (10 tuổi) phải dậy sớm đi cạo mủ cao su. Thời điểm này chỉ có em V. cùng em nhỏ ngủ trong căn nhà ở ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Khi bố mẹ vừa rời khỏi nhà thì một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Thấy em V. đang nằm ngủ ở phòng khách, đối tượng dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng cướp 1 điện thoại di động và chiếc xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hớn Quản phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng.

Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng Nguyễn An Bình liên quan đến vụ án nhưng đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã, truy tìm.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn An Bình từng có 8 tiền án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hớn Quản đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện đối tượng báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản hoặc Cơ quan Công an địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý. Mọi hành vi che giấu, chứa chấp đối tượng Nguyễn An Bình sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.