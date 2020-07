Chán cảnh chồng bợm nhậu say bí tỉ tối ngày, vợ chơi chiêu "lấy độc trị độc" khiến anh nhìn thấy rượu đã xanh mặt

Không ít chị em đã phải than ngắn thở dài, thậm chí là buồn bực, đau khổ vì lấy phải người chồng "làm bạn" với bia rượu. Sáng nhậu, trưa nhậu, có khi tối đến được bạn bè rủ rê là anh chồng bỏ quên vợ con ở nhà để chạy theo cuộc vui.

Có không ít người rượu vào lời ra, họ không kiểm soát được hành vi của mình khi say. Vì thế, vợ con làm gì cũng cảm thấy chướng mắt, thậm chí còn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Chưa kể, say xỉn suốt ngày, nhiều người bỏ bê công việc, quên mất trọng trách là trụ cột gia đình khiến vợ con nai lưng ra làm việc.

Thanh Thủy (30 tuổi) từng buồn lòng rất nhiều khi lấy phải người chồng say xỉn. Khi mới cưới, anh là người đàn ông chững chạc, yêu chiều thương yêu vợ hết mực. Nhưng rồi khi hai người có con, lại mới mua nhà, áp lực kinh tế đổ lên đầu, anh nghiện bia rượu lúc nào không hay.

Mỗi buổi tối khi về nhà, trên người anh đều nồng nặc mùi rượu. Đã thế anh còn lảm nhảm rất nhiều chuyện vớ vẩn, nhạt nhẽo. Thậm chí có những ngày anh cố tình gây sự với Thủy để đánh cô rồi đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Những lúc như thế Thủy cảm thấy thật chán nản.

Nhiều lần cô định buông xuôi, muốn ly hôn với anh nhưng rồi nghĩ đến đứa con nhỏ nheo nhóc, cô lại thôi. Hơn nữa, trừ những lúc say thì chồng cô vẫn là người đàn ông thương vợ thương con. Nghĩ ngợi nhiều ngày, cuối cùng Thủy quyết định phải làm cho chồng sợ rượu!

Thủy quyết định lấy độc trị độc, chồng say xỉn khiến vợ khổ sở, vậy cô sẽ khiến anh phải nếm mùi vợ say xỉn thì sẽ làm sao.

Chán cảnh chồng say rượu bí tỉ mỗi khi về nhà, Thủy quyết định "lấy độc trị độc". (Ảnh minh họa)

Vào một tối, Thủy lấy cớ hội chị em trong công ty liên hoan nên cô về nhà muộn. Trong bữa nhậu cùng đồng nghiệp, chị cố tình uống vài ly rượu cho say. Nói là say nhưng thực ra chỉ là Thủy cố tình, cô không hề say thật.

Thủy nhờ một người bạn thân thiết gọi cho chồng cô rồi khi anh đến nơi, chị giả vờ chạy ra bá vai chồng rồi kể liên thiên đủ thứ chuyện trên đời. Chưa hết lúc anh kéo vợ lên xe để về, chị nhất định không chịu. Thủy khóc bù lu bù loa giữa đường khiến ai đi qua cũng phải nhìn anh, nhiều người không hiểu chuyện còn lắc đầu ngán ngẩm nghĩ rằng anh bắt nạt bạn gái.

Lôi kéo vợ lên xe không được, chồng Thủy bực dọc quát: "Rượu với chả chè. Uống vào có được cái tích sự gì không mà uống?".

Nghe chồng nói thế, Thủy càng khóc to: "Sao anh lại mắng tôi, anh ngày nào chả say xỉn tôi có bao giờ phàn nàn. Vậy mà tôi mới có được một ngày vui anh lại tính toán với tôi à. Hay là anh không còn thương tôi nữa, anh thương con nào rồi?".

Chồng Thủy cho rằng cứ để cô ở đường làm loạn thế này chỉ khiến thiên hạ cười vào mặt, thế là anh bế thốc vợ lên xe để đưa về nhà.

Trên đường đi, Thủy vẫn lải nhải những điều linh tinh khiến chồng khó chịu. Vì ngồi sau nên anh không biết hành động của vợ, cô cố tình móc họng để nôn hết những gì mình ăn được lên người chồng. Vốn là người sạch sẽ, chồng Thủy cảm thấy vô cùng khó chịu.

Về đến nhà cô vẫn còn "hành" chồng làm hết cái này đến cái kia, đến kia thấy anh có vẻ nản, Thủy mới chịu đi ngủ và... tha cho chồng.

Sau câu nói của vợ, từ đó Thủy không thấy chồng say xỉn mỗi khi về nhà nữa. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thủy thấy chồng dậy sớm hơn mình, anh còn đặc biệt làm bữa sáng cho cô. Khi thấy vợ xuống nhà, anh nói: "Từ mai đừng bao giờ uống say xỉn như vậy. Không tốt đẹp gì hết".



Thủy chỉ lẳng lặng đáp một câu: "Nếu anh không uống nữa thì em cũng không".

Sau câu nói ấy của Thủy, cô để ý thấy chồng ít uống rượu hơn, dần dần anh cũng bỏ hẳn. Để động viên chồng và giúp anh vơi đi áp lực tiền bạc, Thủy cũng dành nhiều thời gian quan tâm anh hơn. Cô nghĩ nếu biết trước cách này hiệu nghiệm, Thủy đã hành động từ lâu để bản thân bớt khổ!