Người ta thường nói, muốn hiểu một thành phố, cách nhanh nhất là sà vào những quán ăn đường phố. Bảo Định, thành phố cấp địa khu nằm trọn trong lòng tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), chính là một nơi như thế. Với vị thế "Bắc khống tam quan, Nam đạt cửu tỉnh", nơi đây là điểm giao thoa văn hóa và ẩm thực suốt hàng ngàn năm. Không cầu kỳ hoa mỹ như ẩm thực cung đình, món ăn Bảo Định mang nét chân chất, mộc mạc nhưng đậm đà tình nghĩa Bắc Nam. Hôm nay, hãy cùng gác lại những bộn bề, làm một chuyến "food tour" qua màn hình để khám phá 6 món ăn "quốc hồn quốc túy" của vùng đất này. Cảnh báo trước: Bài viết có thể gây đói bụng cồn cào!

1. Bánh nướng thịt lừa (Lư Nhục Hỏa Thiêu) - "Vedette" của ẩm thực Bảo Định

Nếu đến Bảo Định mà chưa ăn bánh nướng thịt lừa thì coi như chuyến đi ấy chưa trọn vẹn. Không ngoa khi nói rằng món ăn này chính là "ngôi sao sáng" (C vị) trong bản đồ ẩm thực nơi đây. Đã từ lâu, món bánh này không chỉ gói gọn trong địa phương mà còn len lỏi khắp ngõ ngách Trung Quốc, lọt top 10 món ăn vặt tiêu biểu của quốc gia.

Thứ khiến thực khách mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là lớp vỏ bánh. Vừa ra lò, chiếc bánh vàng ruộm, nóng hổi, chỉ cần dùng tay bẻ nhẹ là nghe tiếng "rắc" giòn tan, lớp vỏ vụn rơi xuống mà tiếc hùi hụi. Nhưng "linh hồn" thực sự nằm ở phần nhân bên trong. Thịt lừa tươi được tuyển chọn kỹ, ninh trong nước luộc gia truyền hàng giờ đồng hồ cho đến khi mềm nhừ, thấm đẫm hương vị thảo mộc. Kẹp thêm chút "mỡ đông" (mần tử) dai dai, cắn một miếng là cảm nhận được sự bùng nổ của vị giác: Cái giòn của vỏ bánh, cái mềm ngọt của thịt lừa và cái béo ngậy tan chảy của nước sốt. Càng nhai càng thấy thơm, mặn ngọt vừa đủ, ăn một cái lại muốn gọi thêm cái thứ hai.

2. Mì bò bản to (Ngưu Nhục Bản Diện) - Thách thức vị giác với hương vị cay nồng

Lang thang trên đường phố Bảo Định, bạn sẽ dễ dàng bị níu chân bởi mùi thơm nức mũi tỏa ra từ những tiệm mì bò bản to. Độ "phủ sóng" của món này chẳng kém cạnh gì bánh nướng thịt lừa. Mì bò ở đây mang phong cách phóng khoáng: Cay nồng xen lẫn vị mặn mà, béo ngậy.

Nước dùng chính là bí quyết giữ chân khách. Ngoài thịt bò tươi ngon, người đầu bếp phải dùng đến hàng chục loại gia vị, hầm kỹ rồi xào qua lửa lớn theo công thức bí truyền. Kết quả là một nồi nước dùng đỏ au, sánh quyện và thơm lừng. Nhưng điểm nhấn thú vị nhất phải kể đến những đoạn ớt khô trong bát mì. Khác với loại ớt thường thấy, ớt ở đây được xử lý đặc biệt để giữ màu đỏ tươi bóng bẩy, ăn vào thấy giòn, thơm, bùi bùi chứ không cay xé lưỡi. Dù bạn không phải là tín đồ ăn cay, hương vị dầu ớt thơm lừng này vẫn dư sức chinh phục khẩu vị của bạn.

3. Bánh bao Bạch Vận Chương - Ký ức trăm năm trong xửng hấp

Nhắc đến những "lão làng" trong giới ẩm thực Bảo Định, không thể bỏ qua thương hiệu Bạch Vận Chương. Đây không chỉ là một món ăn, mà là ký ức của biết bao thế hệ người dân nơi đây. Điều làm nên danh tiếng của chiếc bánh bao này nằm ở sự cân bằng hoàn hảo giữa vỏ và nhân.

Vỏ bánh là sự kết hợp tỉ mỉ giữa bột lên men và bột trần qua nước sôi, tạo nên độ mềm xốp nhưng vẫn giữ được chút dai dai, mỏng manh mà không dễ vỡ. Khi cắn nhẹ lớp vỏ, mùi thơm của lúa mì quyện với phần nhân thịt bò tươi rói trộn cùng rau củ theo mùa sẽ ùa vào khoang miệng. Người Bảo Định không lạm dụng gia vị, họ tôn trọng vị ngọt nguyên bản của thịt và rau. Những chiếc bánh bao tròn trịa, nếp gấp đều tăm tắp, bẻ ra là nước thịt tứa ra, nóng hổi, thơm phức. Một món ăn sáng giản dị nhưng đủ sức làm ấm lòng bất cứ ai, từ người già đến trẻ nhỏ.

4. Bánh Thục Lê (Thục Lê Cao) - Cái tên đánh lừa thị giác

Nghe tên "Thục Lê Cao" (Bánh lê chín), 9 trên 10 người sẽ nghĩ ngay đến một món làm từ quả lê. Nhưng sự thật sẽ khiến bạn ngã ngửa: Món này chẳng liên quan gì đến lê cả! Đây thực chất là một loại bánh gạo hấp, món ăn vặt "quốc dân" trên đường phố Bảo Định.

Hình ảnh những chiếc xe đẩy nhỏ với nồi hấp bốc khói nghi ngút luôn là tâm điểm chú ý. Bánh vừa ra lò trắng muốt, xôm xốp như những đám mây nhỏ. Điểm cộng lớn nhất là cảm giác khi ăn: Mềm mại, tan ngay trong miệng mà không hề dính răng. Vị ngọt của bánh rất thanh, không gắt, hậu vị để lại mùi thơm nhẹ của gạo. Cắn một miếng bánh Thục Lê, cảm giác như quay ngược thời gian về tuổi thơ, ngồi trong sân nhà chờ bà đi chợ về mua quà. Đơn giản, mộc mạc nhưng lại có sức mạnh chữa lành tâm hồn kỳ lạ.

5. Mần tử Định Châu - Món ngon từ sự kết hợp ngẫu hứng

Định Châu (một thành phố cấp huyện thuộc Bảo Định) góp mặt vào danh sách này với món "Mần tử" độc đáo. Đây là món ăn truyền thống hiện diện trong mâm cơm của hầu hết các gia đình địa phương.

Cách làm mần tử khá cầu kỳ, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Người ta chọn thịt lợn nạc tươi ngon, thái hạt lựu thật nhỏ rồi trộn đều với tinh bột khoai lang hảo hạng. Hỗn hợp này sau khi nêm nếm gia vị sẽ được đem đi hấp chín. Thành phẩm là những khối Mần tử có màu hồng đỏ bắt mắt, kết cấu chắc nịch nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi. Khi cắt lát, bạn sẽ thấy những hạt thịt xen kẽ đẹp mắt. Món này ăn vào không hề ngấy mỡ, thịt mềm ngọt quyện với độ dẻo dai của bột khoai, càng nhai càng thấy bùi. Một sự kết hợp tưởng chừng rời rạc nhưng lại hòa quyện đến bất ngờ.

6. Mì khô nóng Văn Thực Tứ - Hạnh phúc trong bát mì 10 tệ

Cuối cùng, để kết thúc hành trình ẩm thực, hãy ghé qua Văn Thực Tứ để thưởng thức một bát mì khô nóng (Reganmian) với mức giá siêu "hạt dẻ". Chỉ với khoảng 10 tệ (hơn 30k tiền Việt), bạn đã có ngay một bữa ăn no nê và chất lượng.

Mì ở đây được làm từ bột mì tinh chế, sợi tròn đều, luộc lên vàng óng ả nhìn là muốn ăn ngay. Sợi mì dai ngon, không bị bở nát, đủ sức "gánh" lớp sốt đậm đà. Và "vũ khí bí mật" của quán chính là thứ sốt mè (vừng) gia truyền. Sốt được xay thủ công từ vừng vàng nguyên chất, độ sệt vừa phải, béo ngậy và thơm lừng. Khi trộn đều, từng sợi mì được áo một lớp sốt nâu vàng óng ả, thêm chút đậu đũa muối chua, hành hoa và rau mùi. Vị mặn, ngọt, chua, béo hòa quyện trong một bát mì, tạo nên cảm giác hạnh phúc giản đơn mà đầy đặn. Ăn xong sợi mì cuối cùng, có khi bạn còn muốn húp trọn cả phần sốt còn sót lại đáy bát.

Bảo Định không hào nhoáng, nhưng chính sự bình dị trong từng món ăn đã níu chân du khách. Nếu có dịp đi ngang qua vùng đất Hà Bắc này, đừng quên "check-in" đủ 6 món ngon kể trên nhé. Đảm bảo, hương vị của chúng sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên!