Người ta vẫn thường bảo, đến Thành Đô (Trung Quốc) là bước vào một cuộc dạo chơi của vị giác, nơi mà danh xưng "Thiên phủ chi quốc" không chỉ dành cho cảnh sắc mà còn để tôn vinh nền ẩm thực đầy mê hoặc. Dạo bước dưới những chiếc đèn lồng đỏ ở phố Cẩm Lý hay lạc vào Ngõ Rộng Ngõ Hẹp, bạn sẽ thấy cái "hồn" của nơi này nằm trong chính những làn khói bếp thơm lừng mùi gia vị. Không cần nhà hàng sang trọng, chính những món ăn vặt vỉa hè mới là thứ khiến người ta nhớ mãi không quên. Từ vị tê đầu lưỡi đến cái cay xuýt xoa ấm sực, dưới đây là 8 cái tên mà dân bản địa luôn giấu kỹ trong danh sách "must-try", đảm bảo bạn sẽ ăn một lần là nhớ cả đời.

1. Đậu phụ Tứ Xuyên (Mapo Tofu): "Huyền thoại" đưa cơm

Nhắc đến ẩm thực Tứ Xuyên mà bỏ qua Đậu phụ Ma Bà (Mapo Tofu) thì xem như chưa đến Thành Đô. Đây không đơn thuần là một món ăn, nó là bản hòa ca của bốn chữ "Tê - Cay - Tươi - Thơm". Những khối đậu hũ non mềm mướt, trắng ngần được cắt quân cờ đều tăm tắp, ngụp lặn trong thứ nước sốt đỏ au sóng sánh của dầu ớt và tương đậu.

Cái hay của món này là sự kết hợp với thịt băm xào cháy cạnh sém vàng. Khi ăn, rắc thêm chút bột hoa tiêu và hành lá xanh mướt, đưa một thìa vào miệng, đậu hũ tan ngay trên đầu lưỡi, quyện với vị béo của thịt và cái tê rần rần đặc trưng. Món này mà ăn kèm cơm trắng nóng hổi hay chan lên mì thì đúng là "chân ái", dù bạn không giỏi ăn cay cũng khó lòng cưỡng lại việc muốn thử thêm thìa thứ hai.

2. Mì Đảm Đảm (Dan Dan Mian): Thức quà sáng của người bản địa

Nếu phở là hồn cốt của người Việt thì Mì Đảm Đảm là nỗi nhớ của người Thành Đô. Tên gọi mộc mạc xuất phát từ gánh mì rong ruổi khắp phố phường xưa, nay đã trở thành món ngon quốc dân. Sợi mì ở đây được cán mỏng, luộc vừa chín tới để giữ độ dai sần sật. Nhưng linh hồn của bát mì nằm ở phần sốt "bí truyền" bên dưới: Rau cải muối (yacai) mặn mà, thịt băm béo ngậy, chan cùng thứ nước lèo xâm xấp đậm đà. Bên trên phủ lớp đậu phộng rang giã dối, mè rang thơm lừng và hành hoa.

Khi ăn phải trộn thật đều, để từng sợi mì áo đều lớp sốt nâu đỏ bóng bẩy. Vị bùi của lạc, vị mặn của cải muối, vị cay dịu của ớt chưng tạo nên tầng tầng lớp lớp hương vị bùng nổ trong khoang miệng. Sáng sớm hay đêm muộn, chỉ cần một bát mì nhỏ cũng đủ làm ấm lòng người lữ khách.

3. Phổi vợ chồng (Fuqi Feipian): Món nguội "đánh lừa" thị giác

Đừng để cái tên có phần rùng rợn này làm bạn e ngại, bởi thực tế đây là món nộm (gỏi) bò thượng hạng và không hề liên quan đến... phổi. Ngày nay, người ta dùng thịt nắp, lưỡi bò, sách bò thái lát mỏng tang như tờ giấy để chế biến. Đây là món khai vị "đỉnh của chóp" trong các bữa tiệc ở Tứ Xuyên. Những lát thịt bò, lòng bò được luộc chín tới, khử sạch mùi, sau đó rưới đẫm nước sốt đỏ rực pha từ dầu ớt, hoa tiêu, tỏi băm và nước tương thượng hạng.

Nhìn đĩa thịt đỏ au, lấm tấm hạt vừng trắng và rau mùi xanh, chưa ăn đã thấy ứa nước miếng. Vị của nó là sự cân bằng hoàn hảo: giòn sần sật của sách bò, mềm ngọt của thịt bắp, cay nồng nhưng lại có hậu vị ngọt thanh, ăn hoài không ngán, cực kỳ hợp để nhâm nhi cùng chút đồ uống lạnh.

4. Long Sao Thủ (Long Chaoshou): Hoành thánh phiên bản Tứ Xuyên

Người Thành Đô gọi hoành thánh là "Sao thủ" (Chaoshou) với ý nghĩa chắp tay giữ ấm trong mùa đông. Long Sao Thủ nổi tiếng bởi lớp vỏ mỏng tang như cánh ve, nhìn thấu được cả nhân thịt hồng hào bên trong. Nhân thịt heo được băm nhuyễn, quết kỹ nên rất dẻo và mọng nước, cắn một miếng là nước thịt tứa ra ngọt lịm.

Khác với hoành thánh Quảng Đông thanh đạm, Long Sao Thủ thường được phục vụ trong bát nước dùng đỏ ngầu dầu ớt. Vỏ bánh trơn tuột, mềm mại trôi xuống cổ họng, để lại vị cay nồng ấm áp và mùi thơm của bột mì tươi. Một bát súp nóng hổi vừa thổi vừa ăn chính là liều thuốc xoa dịu dạ dày tuyệt vời nhất sau những giờ đi bộ mỏi chân.

5. Lẩu Ma La Thang (Malatang): Bản giao hưởng của sự tự do

Tuy có nguồn gốc lan rộng khắp vùng Tứ Xuyên - Trùng Khánh, nhưng Ma La Thang ở Thành Đô lại mang một nét dịu dàng rất riêng. Đây chính là tiền thân của các loại lẩu hiện đại. Hãy tưởng tượng một nồi nước dùng hầm từ xương, thảo quả, quế hồi và ớt khô sôi sùng sục, tỏa hương thơm nức mũi. Bạn thích ăn gì thì nhặt nấy từ xách bò giòn tan, viên thả lẩu dai dai đến các loại rau nấm tươi rói.

Tất cả được chần chín tới trong nồi nước dùng đậm đà, sau đó vớt ra bát riêng. Tùy khẩu vị mà thêm tỏi xay, dầu mè, giấm đen. Cái thú của Ma La Thang là sự xì xụp, là cảm giác được tự do mix đồ ăn theo ý thích, vừa rẻ, vừa ngon lại vừa no căng bụng.

6. Xiên que nhúng (Chuan Chuan Xiang): Văn hóa ăn đêm sôi động

Nhìn qua thì giống Ma La Thang, nhưng "Xuyên Xuyên Hương" (lẩu xiên que) lại mang một phong thái bụi bặm và đường phố hơn hẳn. Nguyên liệu được xiên vào những que tre nhỏ: thịt bò ướp sả ớt, mề gà, khoai tây, nấm kim châm... Bạn sẽ tự tay nhúng những bó xiên que này vào nồi lẩu đỏ lửa ngay tại bàn.

Điểm nhấn của món này nằm ở chén nước chấm: Có hai loại là đĩa khô (bột ớt, đậu phộng) và đĩa dầu (dầu mè, tỏi, hào dầu). Nhúng xiên thịt chín tới vào đĩa dầu để giảm độ cay và tăng độ béo, hoặc chấm vào đĩa khô để bùng nổ vị giác. Cảm giác ngồi bên vỉa hè, rút từng xiên thịt nóng hổi, vừa ăn vừa tám chuyện cùng bạn bè chính là trải nghiệm "nhập gia tùy tục" đúng chất Thành Đô nhất.

7. Mì nước ngọt (Tianshui Mian): Sợi mì "cơ bắp" độc lạ

Trong thế giới các loại mì sợi nhỏ, mì nước ngọt như một "kẻ khổng lồ" đầy cá tính. Sợi mì to và thô như chiếc đũa, cắn vào thấy dai, chắc và cực kỳ đã miệng chứ không hề bị bở. Tên là "mì nước ngọt" nhưng vị của nó không phải kiểu chè, mà là sự pha trộn kỳ diệu giữa vị cay tê của ớt và vị ngọt dịu hậu vị của đường nâu/tương ngọt.

Sốt của món này khá sệt, bám chặt vào từng sợi mì thô. Khi ăn, cái giòn rụm của lạc rang, cái sần sật của sợi mì và hương thơm của vừng rang tạo nên một kết cấu thú vị vô cùng. Đây là món ăn chơi, ăn xế chiều tuyệt vời vì số lượng không quá nhiều, ăn xong vẫn thòm thèm muốn gọi thêm bát nữa.

8. Mão Thái (Maocai): Lẩu dành cho người cô đơn

Người ta hay nói vui: "Lẩu là Mão Thái của một nhóm người, còn Mão Thái là lẩu của một người". Nếu bạn đi du lịch một mình (solo travel) mà thèm lẩu nhưng ngại gọi cả nồi to, thì Mão Thái là cứu cánh. Nguyên liệu cũng phong phú y hệt lẩu, được người bán nấu chín sẵn trong nước dùng cay thơm, sau đó múc ra tô lớn.

Một tô Mão Thái đầy ắp thịt thà, rau nấm, rắc thêm nắm hành ngò và chan ngập nước dùng đỏ au. Ăn kèm một bát cơm trắng, vị cay nóng làm toát mồ hôi, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết. Mão Thái đại diện cho sự tiện lợi nhưng không hề xuề xòa, là bữa ăn ấm áp vỗ về dạ dày của những người bận rộn.

Thành Đô không chỉ níu chân người ta bằng vẻ đẹp cổ kính mà còn "trói tim" du khách bằng bản đồ ẩm thực quá đỗi phong phú. 8 món ăn kể trên mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong thế giới mĩ vị Tứ Xuyên. Nếu có dịp ghé thăm vùng đất này, đừng quên để bụng thật rỗng và chuẩn bị một tâm hồn ăn uống thật sảng khoái nhé.

Bạn đã thử được bao nhiêu món trong danh sách này rồi?