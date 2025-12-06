Nhắc đến Nghi Xương (Hồ Bắc, Trung Quốc), người ta hay nghĩ ngay đến thành phố lịch sử nằm bên dòng Trường Giang cuộn chảy, cửa ngõ vào Tam Hiệp hùng vĩ. Nhưng với những tâm hồn ăn uống, Nghi Xương còn là một bản đồ mùi hương đầy mê hoặc. Đồ ăn ở đây không quá cầu kỳ kiểu cách, nó mang cái hồn hậu của người dân miền sông nước, đậm đà, cay nồng và đầy đặn. Dưới đây là 7 hương vị kinh điển mà dù là dân bản địa sành ăn hay khách phương xa lần đầu ghé đến đều phải gật gù tấm tắc. Hãy cùng khám phá xem bạn đã từng nếm thử món nào chưa nhé!

1. Gà Tiên Tam Du: "Nữ hoàng" trên bàn tiệc

Đứng đầu bảng danh sách chắc chắn phải là "Gà Tiên Tam Du" - món ăn được ví như "bộ mặt" của các bữa tiệc đãi khách tại Nghi Xương. Cái tên nghe có vẻ thoát tục, nhưng hương vị lại cực kỳ đưa cơm. Người ta phải chọn bằng được loại gà ta chạy bộ thả đồi, làm sạch rồi cho vào niêu đất nung thô mộc.

Bí quyết nằm ở chỗ thịt gà được tẩm ướp kỹ lưỡng với bát giác, quế, nước tương và gừng già suốt 2 tiếng đồng hồ để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt. Khi nấu, người đầu bếp thêm nước hầm xương và vài viên đường phèn, đun lửa lớn rồi liu riu lửa nhỏ. Thành phẩm là một niêu gà màu hổ phách óng ả, nước sốt sền sệt quyện chặt. Gắp một miếng đùi, thịt mềm đến mức dùng đũa tách nhẹ là rời ra, không hề bị bở nát. Vị ngọt của đường phèn, vị mặn mòi của nước tương và hương thơm của thảo mộc quyện vào nhau, ngon đến mức mút cả đầu ngón tay vẫn thòm thèm.

2. Thịt chưng Thổ Gia: Món ngon "hao cơm" số một

Nếu gà Tam Du là món tiệc, thì thịt chưng Thổ Gia lại là "món tủ" trong các bữa cơm gia đình ấm cúng, được mệnh danh là "Đệ nhất món Thổ Gia". Làm món này tốn công phu lắm. Thịt ba chỉ tươi rói xắt miếng dày, ướp rượu và muối để khử tanh.

Điều đặc biệt là lớp nền bên dưới thường lót khoai tây và bí đỏ thái quân cờ. Từng miếng thịt được lăn qua lớp bột ngô xay mịn, rồi phủ lên trên một lớp ớt chiên giòn đặc trưng. Hấp cách thủy chừng 40 phút, khi mở nắp vung ra, mùi thơm của thịt quyện với hương ngô lan tỏa khắp nhà. Cái hay của món này là phần mỡ của thịt ba chỉ tan chảy, thấm ngược vào lớp bột ngô dẻo quánh và rau củ bên dưới. Khi ăn, miếng thịt béo ngậy tan ngay đầu lưỡi nhưng không hề ngấy, bí đỏ thì bùi bùi, ngọt lịm. Một món ăn mà chan nước sốt vào cơm nóng thì bao nhiêu cũng hết.

3. Bánh Đỉnh Đỉnh: Ký ức tuổi thơ ùa về

Lang thang trên phố phường Nghi Xương, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những xe đẩy nhỏ bán Bánh Đỉnh Đỉnh - thứ quà vặt bình dân giá chỉ vài ngàn đồng nhưng "gây thương nhớ" cực mạnh.

Cách làm bánh mộc mạc như chính tên gọi. Người bán trộn bột nếp và bột tẻ theo tỷ lệ bí truyền, thêm chút đường nâu thơm phức. Hỗn hợp được cho vào những chiếc khuôn gỗ nhỏ xíu, hấp hơi chừng 3 phút. Khi chín, người ta dùng một thanh gỗ nhỏ "đỉnh" (đẩy) nhẹ đáy khuôn để chiếc bánh bật ra. Cắn một miếng, bánh xốp nhẹ, mềm mại chứ không khô cứng, vị ngọt thanh của đường nâu lan tỏa, ấm sực cả người. Các cụ già ở đây hay bảo, ăn bánh này vừa ấm bụng lại bổ khí huyết. Sáng sớm đi học hay chiều tan tầm, cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay, cảm giác bình yên đến lạ.

4. Mì nhỏ dầu ớt: "Báo thức" vị giác buổi sáng

Người Nghi Xương đánh thức buổi sáng không phải bằng tiếng chuông đồng hồ, mà bằng mùi thơm nồng nàn của mì nhỏ dầu ớt. Đây là "ông vua" của bữa sáng địa phương.

Sợi mì ở đây là loại mì tròn nhỏ, luộc vừa tới để giữ độ dai và trơn tuột. Điểm nhấn nằm ở muôi dầu ớt đỏ au, bóng lưỡng được chế từ ớt Tứ Xuyên và dầu hạt cải bản địa. Bát mì bưng ra không cần nhiều nước dùng, chỉ xăm xắp, bên trên rắc hành hoa xanh mướt, chút thịt băm và thật nhiều vụn củ cải muối giòn tan. Trộn đều lên, đưa vào miệng, vị cay nồng xộc lên mũi nhưng không gây rát cổ, sợi mì thấm đẫm gia vị trôi tuột xuống họng. Thêm một quả trứng trà nữa là đủ năng lượng cho cả ngày dài. Tiếng húp mì xì xụp trong những con ngõ nhỏ chính là âm thanh sống động nhất của thành phố này.

5. Bánh ngải cứu (Haozi Baba): Gói trọn cả mùa xuân

Nếu đến Nghi Xương vào mùa xuân, bạn sẽ được chiêu đãi món bánh ngải cứu xanh mướt. Người dân hái những ngọn ngải cứu (rau hao) non tơ nhất, băm nhỏ rồi trộn cùng bột nếp dẻo quánh.

Nhân bánh mới là điều đáng nói. Khác với bánh ngải ngọt thường thấy, người Nghi Xương làm nhân mặn với thịt hun khói thái hạt lựu và đậu phụ khô. Bánh hấp chín trong 15 phút, tỏa ra mùi thơm thảo mộc thanh khiết át đi vị ngấy của thịt mỡ. Lớp vỏ bánh dai dai, dẻo dẻo quyện với nhân thịt hun khói mặn mà tạo nên một bản hòa tấu vị giác thú vị. Món này ăn nóng hay ăn nguội đều ngon, nhiều du khách ăn xong còn phải mua vài túi đông lạnh mang về làm quà vì "về nhà là nhớ".

6. Chè tôm lạnh: "Điều hòa nhiệt độ" ngày hè

Đừng vội tưởng bở khi nghe tên "tôm lạnh", món này chẳng có con tôm nào cả! Gọi là tôm vì những sợi bột gạo được nấu chín, ép qua rây xuống chậu nước đá, đông lại thành hình cong cong, trắng muốt giống hệt những con tôm tép nhỏ.

Giữa cái nắng hè oi ả bên bờ Trường Giang, bưng bát "tôm lạnh" trên tay, chan ngập nước đường nâu nấu gừng và chút cơm rượu nếp, thả thêm vài viên đá lạnh thì đúng là "thiên đường". Húp một ngụm, vị ngọt mát lạnh trôi tuột xuống dạ dày, cái nóng bức dường như tan biến hết. Giá thì rẻ bèo, chỉ bằng nửa ly trà sữa, đây đích thị là "nước thần giữ mạng" của người dân nơi đây mỗi khi hè về.

7. Khoai tây sém chảo: Món ăn vặt "quốc dân"

Cuối cùng, không thể bỏ qua món ăn vặt đường phố trứ danh: Khoai tây sém chảo (hay còn gọi là khoai tây Khang). Những củ khoai tây bi nhỏ xíu, rửa sạch giữ nguyên vỏ, được luộc sơ rồi cho vào chảo gang phẳng rộng.

Người bán dùng lửa nhỏ, kiên nhẫn "khang" (áp chảo) cho đến khi lớp vỏ bên ngoài vàng ruộm, nhăn nheo và giòn tan, nhưng bên trong vẫn bở tơi, bùi bùi. Trước khi ra lò, khoai được rắc đẫm bột ớt, bột thì là và hành lá. Vị bùi của khoai, vị cay xè của ớt và mùi hăng hăng đặc trưng của thì là khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng bước. Mùa đông lạnh giá, cầm xiên khoai nóng hổi vừa thổi vừa ăn, cảm giác hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như vậy thôi.

Ẩm thực Nghi Xương không hào nhoáng, nó đi vào lòng người bằng sự chân chất và đậm đà bản sắc. Nếu có dịp ghé qua Hồ Bắc, bạn đừng quên dành thời gian để cái bụng của mình được "nuông chiều" bởi 7 hương vị tuyệt vời này nhé!