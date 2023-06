Chấm dứt chuỗi ngày hạ nhiệt, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc trải qua đợt mưa dông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm. Mưa diện rộng giúp thời tiết các tỉnh miền Bắc hạ nhiệt đồng thời cung cấp nước cho các hồ thuỷ điện. Tuy nhiên, mưa tại các tỉnh miền Bắc sẽ giảm dần trong những ngày tới.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 16/6, nắng nóng đã quay trở lại khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Những khu vực này đã xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-65%.

Chấm dứt chuỗi ngày mát mẻ, các tỉnh Bắc Bộ đón nắng nóng quay trở lại.

Dự báo từ ngày mai (17/6), nắng nóng mở rộng về phạm vi, gia tăng về cường độ ở miền Bắc. Bắc Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Hà Nội: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thủ đô Hà Nội từ 16/6 bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất quay trở lại với ngưỡng 38 - 40 độ C.

Trong khi đó nắng nóng tại khu vực Trung Bộ tiếp tục kéo dài.

Ngày hôm qua (15/6), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 38.5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.1 độ, Đô Lương (Nghệ An) 38 độ,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Ngày hôm nay 16/6, khu vực này tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngày 17/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Đợt nắng nóng tại miền Bắc có khả nắng kéo dài nhiều ngày.

Về đợt nắng nóng tại khu vực Bắc và Trung Bộ, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo:

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày.

Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Bắc và Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.