Phụ nữ ai cũng mong mình trẻ lâu, da căng, dáng đẹp và tràn đầy năng lượng dù thời gian có trôi. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, sự trẻ trung đó bắt đầu từ những thói quen nhỏ hằng ngày, đặc biệt là điều chỉnh chế độ ăn uống ngay từ sớm.

Nếu chị em duy trì được chế độ ăn lành mạnh ngay từ tuổi đôi mươi, thì khi bước sang giai đoạn sau 40, thậm chí tiền mãn kinh và mãn kinh cũng sẽ đẹp, khỏe, trẻ hơn những người cùng tuổi khác. Dưới đây là 4 loại quả dân dã, rẻ tiền nhưng lại là “bảo bối” giúp giữ nhan sắc, cân bằng hormone và làm chậm lão hóa chị em nên sớm thêm vào thực đơn hàng ngày:

1. Cà chua

Cà chua giàu lycopene, vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp ngăn phá hủy collagen, giữ da căng mịn, giảm nám và chậm hình thành nếp nhăn.

Ảnh minh họa

Phụ nữ ăn đều đặn 1-2 quả cà chua chín mỗi ngày (sống, ép hoặc nấu chín) có thể tăng khả năng sản sinh collagen tự nhiên và bảo vệ da khỏi tác hại ánh nắng. Ngoài ra, cà chua còn ít calo, nhiều chất xơ - cực kỳ hữu ích cho việc kiểm soát cân nặng. Với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, cà chua còn giúp giảm viêm, cải thiện tuần hoàn và tăng mật độ xương nhờ lượng vitamin K, canxi dồi dào. Nhưng nhớ đừng ăn cà chua xanh hay mới ương nhé!

2. Táo

Táo từ lâu được gọi là “quả vàng” cho cả sức khỏe và giảm cân. Thế nhưng, không phải ai cũng biết loại qua này còn giúp phục hồi da, giảm sạm nám và hỗ trợ sản xuất collagen nhờ giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa. Polyphenol trong táo còn giúp kiểm soát mỡ máu, ổn định đường huyết. Trong khi đây là điều quan trọng vì càng lớn tuổi, nguy cơ tăng cân, tích mỡ nội tạng càng cao.

Chị em nên ăn 1 quả táo/ngày, tốt nhất là cả vỏ để bổ sung thêm chất xơ. Với phụ nữ sau 35, thói quen này còn giúp điều hòa hormone và giảm cảm giác thèm ăn - yếu tố giúp cơ thể nhẹ nhõm, dẻo dai lâu hơn.

3. Ớt chuông

Ảnh minh họa

Ít ai biết ớt chuông có hàm lượng vitamin C cao hơn cả cam quýt. Vitamin này giúp cơ thể tổng hợp collagen, duy trì đàn hồi da và tăng sức đề kháng – cực kỳ cần thiết khi nội tiết tố thay đổi.

Ớt chuông đỏ còn chứa capsanthin và violaxanthin, hai chất chống oxy hóa mạnh giúp chống viêm, giảm mụn, giảm tổn thương tế bào. Ngoài ra, chất capsaicin trong ớt chuông còn kích thích trao đổi chất, giúp đốt cháy năng lượng tốt hơn – rất có ích với phụ nữ đang hoặc sắp bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khi cơ thể bắt đầu dễ tích mỡ hơn. Nên ăn khoảng nửa quả ớt chuông/ngày, chế biến linh hoạt trong salad, xào hoặc nướng.

4. Lựu

Trái lựu chứa urolithin A, là hoạt chất giúp tái tạo tế bào, làm chậm lão hóa da và cơ quan nội tạng. Đồng thời, ăn lựu cũng hỗ trợ cân bằng hormone, cải thiện tình trạng khô da, mất ngủ và dễ cáu gắt ở phụ nữ ngoài 40 khi phải đối mắt với nhiều vấn đề tiền mãn kinh.

Ảnh minh họa

Không chỉ tốt cho da, lựu còn giàu chất xơ, ít calo, giúp kiểm soát cân nặng và giảm mỡ máu xấu. Nên ăn ½ quả hoặc uống 1 ly nước ép lựu nguyên chất mỗi ngày để tận dụng trọn vẹn công dụng chống oxy hóa, dưỡng da và cải thiện tâm trạng.