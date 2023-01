Cha mẹ tuổi này sinh con cực may mắn năm Quý Mão 2023

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Phương, có 3 yếu tố để xem bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2023 gồm: Ngũ hành, thiên can và địa chi.

Tương hợp theo địa chi

Như ta biết 12 con giáp (được gọi là Địa Chi) khi kết hợp với Thiên Can sẽ tạo ra tên gọi của một năm theo thứ tự tương ứng. Giữa các Địa Chi cũng có các cặp xung khắc và tương hợp nên có thể dựa vào đó để xác định năm sinh con hợp tuổi bố mẹ.

Xét theo mối quan hệ Tam hợp và Lục hợp trong Địa chi, các tuổi Hợi, Mùi, Tuất và Dần sẽ vô cùng thích hợp khi sinh con năm 2023.

Cụ thể các tuổi như 1983 (Quý Hợi), 1991 (Tân Mùi), 1982 (Nhâm Tuất) hay 1998 (Mậu Dần)... sẽ vô cùng thích hợp để sinh con vào năm Quý Mão 2023 tới đây. Tuy nhiên các tuổi 83, 82 cần cân nhắc về sức khỏe.

Tương hợp theo ngũ hành

Đứa trẻ được sinh ra trong năm Quý Mão 2023 mang mệnh Kim (Kim Bạch Kim, tức là kim loại mạ vàng). Xét theo Ngũ hành, Thổ sinh Kim và Kim sinh Thủy. Do đó, cha mẹ mang mệnh Kim và Thủy rất thích hợp cho việc sinh con năm 2023. Cạnh đó, các bậc cha mẹ có Ngũ hành niên mệnh Kim cũng có thể sinh con trong năm này.

Theo đó, cha mẹ hành Thổ: Thổ sinh Kim, cha mẹ mang hành Thổ sinh con mệnh Kim trong năm Quý Mão được xem là vô cùng thích hợp. Các tuổi mệnh Thổ hợp sinh con năm 2023 như: Bính Thìn (1976), Đinh Tỵ (1977), Canh Ngọ (1990), Tân Mùi (1991), Mậu Dần (1998).

Cha mẹ hành Thủy: Kim sinh Thủy, đứa trẻ sinh ra sẽ là bảo bối của cha mẹ, đưa lại phúc khí và vận thế tốt cho cha mẹ. Các tuổi mệnh Thủy tiêu biểu có thể đề cập đến, như: Bính Tý (1996), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Giáp Dần (1974), Ất Mão (1975).

Cha mẹ hành Kim: Kim kết hợp Kim ứng với sự tương đồng về tính cách cũng như lối sống, cuộc sống gia đình dễ đạt được sự hòa hợp, mâu thuẫn ít khi phát sinh. Các tuổi mệnh Kim hợp sinh con năm 2023 như: Nhâm Thân (1992), Giáp Tý (1984), Ất Sửu (1985), Canh Thìn (2000), Tân Tỵ (2001)...

Tương hợp theo thiên can

Em bé sinh năm 2023 sẽ có Can Chi là Quý Mão. Tuổi Quý Mão có can Quý, cặp thiên can hợp với Quý là Mậu và Tân.

Can Mậu: Can Quý thiên về đối nội (Âm), can Mậu thiên về đối ngoại (Dương), Âm Dương tương hợp, thu hút nên người có can Mậu sinh con Quý Mão là hòa hợp.

Cha mẹ tuổi nào mang can Mậu? Đó là năm sinh Âm lịch có đuôi là số 8. Ví dụ: 1978 (Mậu Ngọ), 1998 (Mậu Dần). Riêng tuổi Mậu Thìn (1988) mệnh Mộc nên không hợp sinh con Quý Mão.

Can Tân: Thiên can Tân mệnh Kim sinh Quý, có nghĩa bố mẹ can Tân vẫn rất thích hợp sinh con Quý Mão. Các tuổi có can Tân là: 1991 (Tân Mùi) Riêng tuổi Tân Dậu (1981) mệnh Mộc không hợp sinh con năm 2023.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.