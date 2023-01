Đừng để bản thân bị mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực

Có những ngày bạn cảm thấy như mình có thể chinh phục được cả thế giới, nhưng lại có những ngày bạn không muốn rời khỏi chiếc giường. Có điều gì sai ở bạn? Những biến động trong tâm trạng của bạn có phải là một vấn đề? Dĩ nhiên là không. Bạn không phải là một cỗ máy hay một con robot, bạn là một con người, và bạn sẽ có những ngày tốt đẹp lẫn cả những ngày tồi tệ.



Như một quy luật, bạn xoay xở để đối phó với những lúc chán nản. Đôi khi, tâm trí của bạn bước vào và nói: “Nào, dậy đi, bạn có nhiều việc phải làm”. Tuy nhiên, không phải lúc nào cơ thể bạn cũng tuân theo, và trong những trường hợp này, bộ não của bạn sẽ nói: “Xin lỗi, hôm nay năng lượng của tôi đã cạn kiệt rồi!”.

Hãy yên tâm, sự thiếu năng lượng này không phải lúc nào cũng là do vấn đề sức khỏe. Điều đó nói rằng khi bạn thấy mình bị mắc kẹt trong cảm giác chán chường, tuyệt vọng, thường sẽ rất khó để thoát ra. Đó là sự pha trộn phức tạp của các quá trình tâm lý và cảm xúc. Nó bao gồm những suy nghĩ, cảm giác thể chất, mối quan tâm và nhiều loại cảm xúc khác nhau (như thờ ơ, buồn bã, thất vọng, lo lắng…).

Nhắc lại một lần nữa, những ngày mà bạn cảm thấy suy sụp hoàn toàn không phải là sự phản ánh rằng bạn đang mắc phải bất kỳ chứng rối loạn nào. Nó cũng không nhất thiết là trầm cảm. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng những trạng thái này không kéo dài quá lâu. Chúng đến rồi chúng sẽ đi. Chúng nên là những vị khách đi ngang qua, để lại thông điệp, giải phóng bạn để dọn đường cho những ngày tốt đẹp hơn.

Những thăng trầm trong cuộc sống làm phong phú thêm con người chúng ta

Các chuyên gia tâm lý học về động lực khẳng định rằng những thăng trầm trong cuộc sống làm phong phú thêm con người chúng ta. Trải qua những thời điểm mà bạn cảm thấy như mình có thể chinh phục thế giới, sau đó là những thời điểm mà bạn gần như không thể làm được gì sẽ dạy cho bạn một số bài học. Và thỉnh thoảng cảm xúc chạm đáy là điều hoàn toàn bình thường.

Biết lý do tại sao bạn thỉnh thoảng gục ngã và điều gì ẩn sau sự chán nản của bạn cho phép bạn hiểu rõ hơn về bản thân. Tuy nhiên, vấn đề là bạn không thích những ngày tồi tệ đó và bạn có xu hướng tự bảo vệ mình trước những ngày này bằng cách cố gắng thoát ra. Bạn ngụy trang sự khó chịu của mình mà không nhận ra điều đó. Nhưng bạn không thực sự hiểu nó và không biết cách quản lý những cảm xúc của mình. Do đó, những vấn đề này trở nên cố thủ và bộ não của bạn bước vào một chu kỳ thăng trầm liên tục.

Những ngày mà bạn không muốn làm gì chỉ nên thỉnh thoảng xuất hiện và không nên lặp lại. Đó là những khoảnh khắc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự nói chuyện với chính mình và tự chăm sóc bản thân về mặt cảm xúc.

Tại sao bạn lại cảm thấy tâm trạng “xuống đáy”?

Vào những ngày mà mọi thứ đều quá tải và cuộc sống dường như đè nặng lên vai bạn, bạn sẽ cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc. Bạn có thể ngủ, đi dạo, xem ti vi, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè, tập thể dục… Tất cả những việc này nhằm che giấu sự chán nản của bạn. Bạn giấu nó đi. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn không giải quyết nó.

Và những ngày tồi tệ của bạn đến có thể là do những lý do sau:

- So sánh xã hội: Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Harvard do Tiến sĩ Tod Rogers đứng đầu, chúng ta có xu hướng so sánh hiệu suất của mình, những gì chúng ta làm và những gì chúng ta đạt được, với môi trường xung quanh chúng ta. Nếu bạn nhìn vào những gì người khác đạt được trong khi cảm thấy bất lực, điều đó sẽ nuôi dưỡng sự chán nản và lòng tự trọng thấp của bạn.

- Xu hướng nhìn thấy mặt tiêu cực của sự vật, sự việc: Mặc dù bạn có thể không nhận ra điều đó, nhưng bạn thường trải qua cuộc sống với cái nhìn tiêu cực về mọi thứ. Nói cách khác, bạn chỉ nhìn thấy những khó khăn, vấn đề, sự không chắc chắn và những sai lầm mà bạn đã mắc phải. Đó là một điều đau khổ rõ ràng.

- Chỉ trích bản thân và cầu toàn: Nhiều người trong chúng ta có nội tâm rất nguy hiểm và độc hại. Họ có những cuộc đối thoại nội tâm dựa trên sự phê bình. Họ tìm kiếm chủ nghĩa hoàn hảo tuyệt đối và không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào.

- Cảm xúc và nhu cầu bị bỏ quên: Bạn che giấu những gì khiến bạn tổn thương, thất vọng, buồn bã và tức giận. Điều này thậm chí còn tạo ra nhiều đau khổ hơn.

Làm gì vào những ngày tồi tệ?

Bạn không thể đối phó với những ngày tồi tệ của bản thân chỉ bằng cách xem phim hay ăn uống vô độ. Bạn không nên trốn tránh những ngày này, mà phải đối mặt và chấp nhận chúng. Hơn nữa, bạn phải cho phép bản thân khám phá những gì ẩn sau chúng và những gì bạn cần giải quyết.

- Tham dự vào những suy nghĩ và mối quan tâm của bạn. Đừng cố gắng thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Chiến lược đó là không hiệu quả. Hãy tìm hiểu xem những suy nghĩ tiêu cực của mình có hợp lý không, có cơ sở không và bạn có thể làm gì để giảm bớt chúng.

- Kết nối với cảm xúc của bạn. Kết nối với những cảm giác mà cơ thể bạn đang trải qua. Ví dụ, tức giận, buồn bã hay sợ hãi. Các thực hành như thư giãn hoặc thiền định có thể hữu ích trong tình huống này.

- Có một kế hoạch. Vào những ngày đẹp trời, khi bạn cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ, hãy cho bản thân thời gian để thư giãn và kết nối với chính mình một cách bình tĩnh. Sau khi đã tìm ra điều khiến bạn lo lắng trước đó và lý do khiến bạn cảm thấy như vậy, hãy lập ra một số kế hoạch và mục tiêu ngắn hạn. Thiết lập các mục tiêu thúc đẩy bạn và dễ đạt được. Điều này sẽ làm tăng cảm giác hy vọng và cũng tăng khả năng đạt được mục tiêu của bạn.

Tất cả mọi người đều có những ngày tốt đẹp và những ngày tồi tệ. Và bạn cũng không ngoại lệ. Bạn có thể học hỏi từ tất cả những ngày đó và trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, đừng sợ những ngày tồi tệ. Chúng chỉ là những đốm sáng trong dòng thời gian của bạn mà bạn phải chấp nhận, đối mặt và hiểu.