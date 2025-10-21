Ngày 20/10, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Hoàng Tùng (34 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng T.U.N.G Dining, cùng Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, phường Phúc Lợi, Hà Nội), về tội “Trốn thuế”.

Cái tên từng làm mưa làm gió trong giới ẩm thực

T.U.N.G Dining là một nhà hàng fine dining nổi tiếng tại Hà Nội, được sáng lập bởi đầu bếp Hoàng Tùng và Giám đốc điều hành Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh.

Nhà hàng khai trương từ tháng 12/2018, chuyên phục vụ thực đơn nếm thử (tasting menu) gồm 18 món, kết hợp ẩm thực Việt Nam truyền thống với kỹ thuật hiện đại. Tên gọi T.U.N.G là viết tắt của bốn từ: Twisted (xoắn), Unique (độc đáo), Natural (tự nhiên), Gastronomique (ẩm thực), phản ánh triết lý sáng tạo trong từng món ăn.

T.U.N.G Dining và Å by T.U.N.G, hai nhà hàng chuyên phục vụ duy nhất thực đơn thưởng thức (tasting menu) đầu tiên tại Việt Nam

Hoàng Tùng là đồng sáng lập, bếp trưởng của T.U.N.G Dining và Å by T.U.N.G, hai nhà hàng chuyên phục vụ duy nhất thực đơn thưởng thức (tasting menu) đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2018.

Sau 3 năm hoạt động, T.U.N.G dining đã được tổ chức World’s 50 Best bình chọn là 1 trong 100 nhà hàng tốt nhất châu Á vào năm 2021. Đây là một giải thưởng lớn trong ngành F&B, vì trên thế giới có 2 bảng xếp hạng danh giá của ẩm thực đó là Michelin và The World’s 50 Best.

Thành công của T.U.N.G Dining cũng đưa Hoàng Tùng trở thành một trong 30 người trẻ xuất sắc lọt vào danh sách Forbes Under 30 năm 2022.

Được biết, Hoàng Tùng xuất thân không liên quan đến nghề bếp, theo học ngành kinh doanh tại South–Eastern Finland University of Applied Sciences. Khi còn là sinh viên, công việc phụ bếp đã trở thành bước ngoặt khiến Hoàng Tùng theo đuổi giấc mơ trở thành đầu bếp.

Tháng 6/2018, Hoàng Tùng trở về Việt Nam, sáng lập T.U.N.G Dining. Thành công tiếp nối với Å by T.U.N.G tại TP.HCM (2021), mang phong cách Bắc Âu, được Michelin Selected 2023 công nhận.

Bị truy tố tội “Trốn thuế”

Hồ sơ vụ án cho thấy, trong quá trình thanh tra tháng 3/2024, Cục thuế TP Hà Nội phát hiện nhà hàng T.U.N.G Dining có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định. Sau đó, vụ việc được chuyển cơ quan công an điều tra.

Cơ quan điều tra xác định Hoàng Tùng là người đại diện pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông. Hai bị can này trực tiếp theo dõi doanh thu, chi phí và sổ sách kế toán, đồng thời phân chia lợi nhuận, trong khi các cổ đông khác không tham gia vào kê khai và nộp thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2023, T.U.N.G Dining thực tế đạt doanh thu hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế hơn 29,4 tỷ đồng, còn hơn 23,5 tỷ đồng không kê khai. Số tiền không kê khai được dùng để chi cổ tức hơn 6,7 tỷ đồng, và mua nguyên vật liệu, chi phí hoạt động hơn 16,8 tỷ đồng. Trong đợt thanh tra ngày 19/3/2024, cơ quan thuế xác định nhà hàng trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT hơn 2,1 tỷ đồng và thuế TNCN hơn 335 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.