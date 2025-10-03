Vượt qua những ồn ào trong quá khứ, Andy Byron - cựu CEO của Astronomer, cùng người vợ Megan của mình mới đây đã có những khoảnh khắc thân mật tại một bãi biển ở Maine. Được biết, cuối tuần qua, họ đã bị bắt gặp đeo nhẫn cưới và tận hưởng bữa picnic hoàng hôn lãng mạn, theo những bức ảnh độc quyền từ Daily Mail.

Khoảng thời gian này có lẽ là lúc họ tìm lại được sự bình yên sau scandal gây chấn động trước đó. Hồi tháng 7, Andy Byron và Kristin Cabot, nguyên Giám đốc nhân sự của Astronomer, đã bị bắt gặp tình tứ trong một sự kiện âm nhạc của Coldplay. Sự cố không mong muốn đã diễn ra ngay tại sân vận động Gillette, khi kiss cam bất ngờ chĩa về phía họ. Cả hai vội vã né tránh và cố gắng che giấu khuôn mặt.

Vợ chồng cựu CEO Astronomer bị bắt gặp cùng nhau đi dạo

Sự việc đã trở nên còn nghiêm trọng hơn khi chính Chris Martin, ca sĩ chính của Coldplay, đã phát hiện ra và không khỏi ngạc nhiên. "Ôi, chuyện gì vậy?" - anh đã nói sau khi chứng kiến hình ảnh gây sốt trên mạng xã hội. "Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc chỉ là họ rất nhút nhát."

Công ty AI tại New York, nơi Byron và Cabot làm việc, đã ngay lập tức mở cuộc điều tra sau khi hành động sai trái bị camera ghi lại gây xôn xao trên mạng xã hội và cho bộ đôi tai tiếng này nghỉ việc.

Byron, 51 tuổi, đã từ chức vào ngày hôm sau, trong khi người tình của ông cũng từ chức chưa đầy một tuần sau đó.

Vụ ngoại tình đã gây xôn xao toàn cầu

Những bức ảnh khác chụp lại cảnh hai vợ chồng Byron đi dạo quanh khu phố nhà giàu trong trạng thái thoải mái, mặc đồ thể thao và quần áo nhẹ nhàng. Có vẻ như sự kiện gây xôn xao trước kia đã không còn làm ảnh hưởng tới hôn nhân của họ.

Trong khi đó, Kristin Cabot, 52 tuổi, đã đệ đơn ly hôn chồng, Andrew, vào ngày 13 tháng 8.

Nguồn: Daily Mail