10 phim Trung Quốc có lượt xem cao nhất 5 năm qua: Xem ngày đêm không ngán, tỷ view cũng chẳng lạ

1. Cuồng Phong: 11,66 tỷ lượt xem

Không có bộ phim Trung Quốc nào đạt được lượng phát trực tuyến vượt mốc 10 tỷ lượt xem, cho đến khi Cuồng Phong xuất hiện vào năm 2023. Cuồng Phong được phát sóng đồng thời trên truyền hình và nền tảng trực tuyến, với dữ liệu rating ấn tượng ở cả hai kênh. Chỉ trong bảy ngày kể từ khi phát sóng, chỉ số độ hot trên nền tảng iQIYI tại Trung Quốc đã nhanh chóng vượt mốc 10.000, thậm chí vượt qua Thương Lan Quyết và Ở Rể, trở thành bộ phim đứng đầu lịch sử bảng xếp hạng độ hot của iQIYI.

Bên cạnh đó, Cuồng Phong là bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trên kênh CCTV-8 trong gần 9 năm qua, đồng thời đạt điểm số ấn tượng 8,5 trên Douban.

Là một bộ phim hình sự chống tội phạm, không phải thể loại thịnh hành, nhưng Cuồng Phong đã thành công rực rỡ cả về tỷ suất người xem lẫn danh tiếng. Bộ phim còn giúp các diễn viên chính và phụ như Trương Dịch, Trương Tụng Văn, Cao Diệp trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, với lượng phát trực tuyến vượt xa các bộ phim cổ trang nổi tiếng cùng năm như Trường Tương Tư và Trường Nguyệt Tẫn Minh.

2. Ở Rể: 5,76 tỷ lượt xem

Ở Rể là một hiện tượng cổ trang nổi bật với sự kết hợp hài hước và kịch tính. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Ninh Nghị (Quách Kỳ Lân), một chàng rể mang số phận dở khóc dở cười với vô vàn rắc rối và sự lầy lội có "một không hai". Sự duyên dáng, thông minh của cô vợ Tô Đàn Nhi (Tống Dật) cùng khả năng diễn xuất hài hước tự nhiên của Quách Kỳ Lân đã giúp bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến.

Phim đạt lượng phát trực tuyến vượt mốc 5,7 tỷ lượt xem và phá kỷ lục về chỉ số độ hot trên nền tảng iQIYI. Tác phẩm nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên môn và khán giả, đạt mức 7.0 điểm trên Douban với hơn 55% đánh giá 4-5 sao. Phần đầu tiên của bộ phim kết thúc với cao trào bất ngờ và hiện đã được xác nhận sẽ sản xuất phần hai, dù thời gian khởi quay chính thức vẫn chưa được công bố.

3. Nhân Thế Gian: 5,45 tỷ lượt xem

Câu chuyện của Nhân Thế Gian xoay quanh góc nhìn của ba thế hệ trong một gia đình họ Chu, khắc họa cuộc đời thăng trầm của hơn chục người con dân thường trải qua trong gần 50 năm. Cốt truyện tinh tế, cảm động và chân thành, có cả tiếng cười lẫn nước mắt, khiến người xem cảm nhận được muôn hình vạn trạng của cuộc sống. Dù mang bầu không khí trầm lắng, bộ phim vẫn xen lẫn những yếu tố hài hước, và kịch bản được viết rất xuất sắc.

Sau khi phát sóng, Nhân Thế Gian đã đạt chỉ số độ hot trên nền tảng iQIYI tại Trung Quốc vượt mốc 10.000. Đồng thời, bộ phim đạt tỷ suất người xem trung bình cao ngất ngưởng 2,850% khi được phát trên kênh CCTV của Trung Quốc, và còn ghi điểm ấn tượng với 8,4 trên Douban. Đây là một tác phẩm chất lượng cao hiếm có, đạt được thành công lớn về tỷ suất người xem.

4. Tinh Hán Xán Lạn: 4,73 tỷ lượt xem

Tinh Hán Xán Lạn là một bộ phim cổ trang thần tượng nổi đình đám trong những năm gần đây. Sự thành công của bộ phim đã giúp Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư nhận được sự công nhận rộng rãi, trở thành những diễn viên thế hệ 95 có sự phát triển nổi bật nhất hiện nay. Bộ phim kể về hành trình của thiếu niên tướng quân Lăng Bất Nghi, người mang trên mình thân thế nặng nề, và cô gái “ở nhà chờ cha mẹ” Trình Thiếu Thương, người có cha mẹ thường xuyên chinh chiến xa nhà. Cả hai cùng nhau vượt qua vô số thử thách, chữa lành vết thương lòng cho nhau và chung tay giải quyết những khủng hoảng liên quan đến gia đình và đất nước.

Khán giả đồng loạt nhận xét rằng Tinh Hán Xán Lạn có dàn diễn viên được chọn lựa rất xuất sắc, cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư tạo nên “phản ứng hóa học” tuyệt vời. Ngô Lỗi thể hiện xuất sắc hình ảnh Lăng Bất Nghi đầy kiềm chế nhưng cũng tàn nhẫn, trong khi Triệu Lộ Tư ngọt ngào và đáng yêu, khiến khán giả “phát cuồng” vì sự ăn ý của họ. Cốt truyện của phim được xây dựng chắc chắn và hấp dẫn, kỹ thuật quay phim mang phong cách hoành tráng và chất lượng cao. Từ dàn diễn viên chính đến phụ đều có diễn xuất ấn tượng, khiến nhiều khán giả vẫn không thể “thoát vai” ngay cả khi phim đã kết thúc.

5. Khánh Dư Niên 2: 4,68 tỷ lượt xem

Phần một của bộ phim Khánh Dư Niên là một hiện tượng bùng nổ với lượng phát trực tuyến vượt mốc 10 tỷ lượt xem, và phần thứ hai vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ, đạt 4,68 tỷ lượt xem. Khánh Dư Niên 2 tiếp tục giữ phong cách hài hước đặc trưng, xen kẽ giữa những khoảnh khắc căng thẳng, kích thích và những đoạn hài hước khiến khán giả bật cười. Các nhân vật không bị thay đổi quá nhiều, giữ được sự nhất quán, trong khi câu chuyện trở nên đen tối hơn, sâu sắc hơn.

Phần tiếp theo của phim tiếp tục theo chân Phạm Nhàn (do Trương Nhược Quân thủ vai), một chàng trai có thân phận xuyên không đặc biệt. Khi bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy quyền lực và tranh giành ngai vàng, Phạm Nhàn phải đối mặt với những mưu đồ chính trị ngày càng phức tạp và nguy hiểm chốn cung đình.

6. Tuyết Trung Hãn Đao Hành: 4,29 tỷ lượt xem

Bộ phim võ hiệp Tuyết Trung Hãn Đao Hành xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính Từ Phượng Niên (do Trương Nhược Quân thủ vai). Nội dung phim kể về hành trình đầy gian khổ của chàng thiếu gia này để cuối cùng kế thừa vương vị, trở thành Vua của triều đại Bắc Lương.

Tuyết Trung Hãn Đao Hành ngay ngày đầu phát sóng đã đạt lượng phát trực tuyến gần 1 tỷ lượt xem. Thành công này không dựa vào dàn diễn viên có sức hút lớn, mà nhờ vào việc chuyển thể từ một IP đình đám, cùng với sự nổi tiếng trước đó của Trương Nhược Quân qua Khánh Dư Niên với đánh giá cao, giúp Tuyết Trung Hãn Đao Hành thu hút được sự chú ý lớn. Dù đánh giá về Tuyết Trung Hãn Đao Hành không đồng loạt tích cực như Khánh Dư Niên, nhưng thành tích về tỷ suất người xem vẫn rất đáng nể.

7. Khanh Khanh Nhật Thường: 4,13 tỷ lượt xem

Bạch Kính Đình gần đây liên tục góp mặt trong các bộ phim đình đám như Khó Dỗ Dành, Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, nhưng bộ phim có lượng phát trực tuyến cao nhất là phim cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường. Khi phát sóng, bộ phim phải cạnh tranh với Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ, nên ban đầu không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, với cốt truyện ngọt ngào, Khanh Khanh Nhật Thường âm thầm đạt được lượng phát trực tuyến ấn tượng.

Bộ phim kể về câu chuyện “tiên hôn hậu ái” giữa Doãn Tranh – lục thiếu chủ Tân Xuyên – và Lý Vy – một tú nữ Ký Xuyên. Bộ phim không có những drama gay cấn, nhưng ăn điểm nhờ tuyến tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào, không gượng ép, kết hợp với các câu chuyện về nữ quyền và tình bạn giữa những cô gái. Kịch bản ổn định, nhịp phim mượt mà, cùng với sức hút của Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi, đã mang lại thành công rực rỡ cho Khanh Khanh Nhật Thường.

8. Trường Tương Tư 1: 3,73 tỷ lượt xem

Trường Tương Tư là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Lấy bối cảnh thời kỳ Thượng Cổ, khi thế giới bị thống trị bởi sự hỗn loạn của ba tộc Thần Nông, Hiên Viên và Cao Tân. Phim kể về cuộc đời đầy gian truân của Tiểu Yêu (do Dương Tử thủ vai). Sau khi trải qua nhiều khổ đau, cô mất đi thân phận và cả dung mạo thật, phải lưu lạc dưới trần gian. Không nơi nương tựa, không người che chở, Tiểu Yêu buộc phải nữ cải nam trang, lấy thân phận là một thầy lang tên Văn Tiểu Lục để sinh tồn tại trấn Thanh Thủy.

Trường Tương Tư đạt được độ hot và đánh giá cao, giúp ba nam chính Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ bứt phá trở thành những ngôi sao nổi bật. Cốt truyện phần một trung thành với tiểu thuyết gốc, khắc họa đầy đủ các tuyến tình cảm, gia đình, tình bạn và nghĩa lớn vì đất nước, đạt điểm 7,8 trên Douban.

9. Thương Lan Quyết: 3,61 tỷ lượt xem

Dù sau này Vương Hạc Đệ có Đại Phụng Đả Canh Nhân và Ngu Thư Hân có Vĩnh Dạ Tinh Hà, nhưng Thương Lan Quyết vẫn là một tác phẩm kinh điển trong lòng nhiều khán giả. Ban đầu, bộ phim không được kỳ vọng cao, bị cho là một bộ phim tiên hiệp rập khuôn. Tuy nhiên, khán giả đã phải “quay xe” khi theo dõi bộ phim, bởi cốt truyện tuy quen thuộc – một vị Nguyệt Tôn bá đạo yêu cô tiên nữ ngây thơ – nhưng kịch bản được viết tốt, sản xuất chỉn chu, biến motif cũ thành mới mẻ. Dòng cảm xúc tình cảm được xây dựng tinh tế, cùng với chemistry bùng nổ giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đã mang lại danh tiếng và lượng phát trực tuyến ấn tượng cho Thương Lan Quyết.

10. Liên Hoa Lâu - 3,53 tỷ lượt xem

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị là một bất ngờ lớn trong khung giờ vàng mùa hè năm 2023, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Đằng Bình. Đây là một bộ phim võ hiệp kết hợp yếu tố trinh thám, không tập trung nhiều vào tình cảm lãng mạn nhưng cốt truyện không hề nhàm chán. Cặp đôi nam chính Thành Nghị và Tằng Thuấn Hy tạo nên chemistry bùng nổ, câu chuyện để lại dư âm sâu sắc, đạt điểm 8,5 trên Douban. Nhiều khán giả sau khi xem lần đầu đã tiếp tục xem lại lần hai, lần ba, giúp bộ phim vượt mốc 3,5 tỷ lượt xem trực tuyến, thành công cả về danh tiếng lẫn tỷ suất người xem!

Liên Hoa Lâu kể về Lý Tương Di, một cao thủ võ lâm nổi danh, bị hãm hại, trọng thương và rơi xuống biển, mất tích. May mắn sống sót, anh đổi tên thành Lý Liên Hoa và ẩn danh. Do một loạt hiểu lầm, mọi người tưởng anh là “thần y” có khả năng cải tử hoàn sinh. Anh kết bạn với Phương Đa Bệnh, và cả hai cùng nhau phá giải những vụ án giang hồ đầy bí ẩn.