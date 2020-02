Câu chuyện đặc biệt của chồng Việt lấy vợ Nga: Lần ra mắt, mẹ vợ vay vốn ngân hàng để thết đãi con rể, ngày cưới xuất hiện sự việc chưa từng có trong tiền lệ

Khiến người ta phải xuýt xoa bởi bộ ảnh tình yêu ngẫu hứng, đơn giản nhưng tuyệt đẹp, chuyện tình của cặp đôi Minh Đức và Natalia (Nate) cũng có những điều đáng nhớ như vậy. Họ gặp nhau trên đất Nga, vượt qua tất cả và cái kết là một đám cưới ngọt ngào, cùng nhau xây đắp tổ ấm hạnh phúc.



Cuộc gặp gỡ với mẹ vợ không thể ngờ!

Minh Đức và Nate đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Mới đây, bộ ảnh của cả hai được chia sẻ điên đảo trên mạng xã hội. Họ khiến dân mạng phải xuýt xoa vì ảnh quá "tình" và chỉ nhìn thôi đã thấy một trời yêu thương. Những tấm ảnh được đăng trên trang cá nhân nhận về 5 nghìn like cùng hàng nghìn lượt share.

Chia sẻ về những tấm hình, Minh Đức tâm sự: "Bộ ảnh này mình mới chụp vào ngày 11/2. Nó hoàn toàn là một sự ngẫu hứng, không hề có chuẩn bị trước hay sắp đặt gì cả. Sáng sớm, hai đứa chụp ở nhà rồi bắt xe đi Vũng Tàu rồi chụp đến hoàng hôn".

Có lẽ, cảm hứng đến tự nhiên nên không có sự gượng ép nào cả trong những tấm hình đó. Hai người vào ảnh đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thu hút. Chẳng cần makeup đậm, chẳng cần váy áo quá đặc biệt, đôi khi, những tấm hình xuất phát nhanh chóng từ nguồn cảm hứng đang dâng cao sẽ mang đến hiệu quả xứng đáng nhất.

Đây là bộ ảnh thứ 2 vợ chồng Minh Đức thực hiện với nhau. Minh Đức cũng nói thêm rằng cả hai vợ chồng chẳng hề gượng hay phải "diễn" chút nào cả.

"Cảm xúc của bọn mình thế nào thì được nhiếp ảnh gia bắt như vậy. Không diễn hay không chuẩn bị gì cả, tất cả đến từ sự ngẫu hứng", Đức chia sẻ.

Những tấm ảnh trong bộ ảnh gây "bão" của Minh Đức.

Khi đăng ảnh lên, Minh Đức cũng tâm sự về điều mà hai vợ chồng làm trong ngày Valentine. Với nhiều người, ngày lễ Tình nhân sẽ là hoa, quà cáp hay những cuộc hẹn hò. Minh Đức và Nate lại có cách khác biệt hơn để tận hưởng. Họ ở nhà, tắt hết điện thoại, máy tính và ôm nhau ngủ từ sáng đến chiều. Chờ trời mát thì cả hai chở nhau ra biển ngửi hơi mặn, nằm trên bãi cát rồi lại về.

"Hằng ngày bọn mình làm việc nhiều với cường độ cao và hầu như không có ngày nghỉ. Valentine năm nay, đó là món quà lớn nhất mà cả hai được trải qua, đó là được phép lười, không công việc, không bận rộn và không quá nhiều điều suy nghĩ", Minh Đức chia sẻ thêm.

Minh Đức và Natalia đã có 6 năm hạnh phúc bên nhau. Họ quen biết trong một hoàn cảnh rất tình cờ.

"Mình gặp cô ấy ở cửa hàng bán đồ ăn. Lúc đó, mái tóc đỏ của Nate nổi bật quá khiến mình phải chú ý. Giữa một biển thực phẩm xanh ngắt, mái tóc của cô ấy chính là sức hút làm mình quyết định tiến đến làm quen", Đức thổ lộ.

Từ sự tình cờ đó, họ đã đến với nhau. Thời điểm ấy, Minh Đức vẫn còn ở trong căn phòng kí túc xá cho người ngoại quốc. Nate là người Nga thì không được vào thăm nhau. Tuy nhiên, vì tình yêu, dù thời tiết có lạnh đến âm 30 độ, Đức cũng khoác áo, ra đường đi dạo với bạn gái mình.

Ký ức tình yêu đáng nhớ nhất của anh có lẽ là lần gặp đầu tiên với mẹ vợ. Cuộc gặp gỡ đến sau 6 tháng anh và Nate quen nhau. Minh Đức miêu tả lại mình vào những năm xưa cũ ấy: gầy, đen, nhỏ người, nghèo, để tóc châu Phi. Trên người ngoài đôi giày Converse đi đã mòn gót thì chẳng có gì cả.

"Mình từng nghĩ rằng nên cắt phăng mái tóc châu Phi đi vì người Nga rất thích đàn ông nam tính, tóc ngắn, áo quần đóng thùng, mọi thứ ngăn nắp. Nate đã ngăn lại và bảo rằng thôi anh hãy cứ là anh.

Đi xe qua nhà vợ ở thành phố khác, mình đã tưởng tượng đủ thứ. Mình hơi lo lắng và đổ mồ hôi hột suốt quãng đường đi bộ từ bến xe về nhà", Đức nhớ lại.

Đúng là cảm xúc chung của nhiều thanh niên trong lần đầu về ra mắt. Tuy nhiên, ngay sau khi gặp mẹ vợ, Minh Đức chợt nhận ra rằng: "Nếu mình là một thằng đàn ông tốt thì đây cũng chính là bà mẹ thứ hai của mình".

Anh kể: "Cửa thang máy mở ra, bà chạy lại ôm hôn con gái rồi ôm mình rất chặt. Mình nghĩ là sẽ nghẹt thở mất vì rất lâu chưa có cảm giác thân thương đến vậy. Hai đứa vào nhà thì mọi thứ được dọn sẵn với rất nhiều đồ ăn ngon do mẹ nấu. Ăn xong xuôi bà nhờ vợ ra ngoài mua đồ. Mình chạy ra đòi đi cùng, bà lấy một cái khăn vội vã lau đôi giày của mình, miệng lẩm bẩm: 'Con của mẹ thì phải tươm tất, kể cả khi ra ngoài đường".

Hành động này đã khiến Minh Đức xúc động và biết rằng đây chính là gia đình của mình. Tuy nhiên, niềm xúc động vỡ òa hơn khi anh biết được điều bí mật sau đó.

"Em gái vợ cũng rất niềm nở nhưng có chút giận chị gái. Sau này mình mới biết để nấu bữa cơm thịnh soạn đón mình, bà đã đi vay vốn ngân hàng. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đóng vai trò quan trọng như vậy trong lần gặp đầu tiên. Có lẽ, mình hồi hộp 1 thì bà phải hồi hộp 10".

Nhưng cũng vì điều đó mà anh thấu hiểu hơn cho nỗi vất vả của gia đình bạn gái. Thậm chí vì điều ấy mà Minh Đức ít đến thăm hơn vì sợ mẹ vợ tất bật, vất vả để có bữa cơm tươm tất đãi con rể tương lai.

Đám cưới đặc biệt với màu sắc chủ đạo là màu đen

Yêu nhau 5 năm, đã cùng nhau vượt qua nhiều bước ngoặt của cuộc đời, Minh Đức và Nate quyết định tổ chức lễ thành hôn, về chung một nhà.

Đám cưới của họ có dresscode màu đen, thiệp cưới màu đen và trang trí cũng màu đen chủ đạo. Nói về điều này, Minh Đức chia sẻ: "Bọn mình thích màu đen và thích câu nói của Yohji Yamamoto: 'Black is modest and arrogant at the same time. Black is lazy and easy - but mysterious. But above all black says this: 'I don't bother you - don't bother me'. (Tạm dịch: Màu đen là màu trầm nhất, không nổi bật. Khi bạn mặc đồ màu đen nghĩa rằng bạn đang không làm phiền đến ai và cũng mong muốn rằng không ai phiền đến mình).

Trong tình yêu cũng như vậy, mình quan niệm rằng nếu đã có cả thế giới thì không nên làm phiền đến thêm một ai và những người khác cũng xin đừng phiền đến mình".

Minh Đức và Nate đã kết hôn được 1 năm rồi.

Đương nhiên, quyết định chọn màu đó của Minh Đức cũng khiến bố mẹ anh không thích. Đám cưới thường hiện lên trong tâm trí chúng ta với những màu sắc rực rỡ hơn là màu đen đơn điệu.

"Bố mẹ không thích nhưng cũng không phản đối vì biết rằng đây là đám cưới của tụi mình, là ngày mà bọn mình mong chờ nhất cuộc đời. Ngày đó cần được tôn trọng", Minh Đức nói thêm.

Ngày đám cưới, mẹ vợ tủi thân vì không có chồng đưa con gái lên lễ đường trong khi Đức có cả ba và mẹ. Khi đó, anh nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng: "Mình nói với mẹ vợ rằng mẹ đưa vợ con lên, còn con đưa mẹ con lên. Bà chỉ biết ôm mình, ôm hoài, nắm tay mình rất lâu rồi mới quay qua lau nước mắt cho con gái ruột".

Đó có lẽ là những khoảnh khắc xúc động mà cả vợ chồng Minh Đức lẫn gia đình hai bên đều chẳng thể quên được trong suốt cuộc đời này.

Đám cưới với dàn khách mời chỉ mặc đồ đen.

Hiện tại, họ đã kết hôn được 1 năm và có 6 năm chung sống. Với Đức, những ngày bên Nate luôn ngọt ngào, êm đềm.

Minh Đức tâm sự: "Mình cảm thấy ngày nào cũng như ngày nào, là Valentine cả. Sáng mình dậy sớm, tưới cây, nấu cho chó mèo ăn, vợ chuẩn bị bữa sáng. Bọn mình làm đến chiều, tối đọc sách và ôm nhau xem phim, nhịp sống này dường như chưa thay đổi".

Đúng là câu chuyện tình yêu đặc biệt nhưng giàu cảm xúc của đôi vợ chồng đến từ hai quốc gia khác nhau. Đôi khi, nhịp sống bình yên và sự đồng điệu trong tâm hồn họ chính là điều mà cặp đôi nào cũng mải mê tìm kiếm.