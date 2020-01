Câu chuyện cực ngầu về những "nàng tiên cá" 70 tuổi cuối cùng trên đảo Jeju

Mijoo Kim, một nhiếp ảnh gia đến từ New York, đã quyết định thực hiện phóng sự "The Mother of the Sea" (tạm dịch: Người mẹ của biển cả) nói về những người phụ nữ "không biết sợ hãi là gì".

Tiếng địa phương gọi họ là Haenyo - những người phụ nữ tuy cao tuổi nhưng cực kì dũng cảm, có thể lặn sâu 20 mét xuống đáy biển để thu hoạch bào ngư, nhím biển, mực...mà không cần đến những công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

Đôi khi, họ có thể nhịn thở hơn 2 phút dưới lòng nước lạnh cóng của eo biển Triều Tiên mà không cần bình dưỡng khí. Nhiều người trong số đó đã trên 70 tuổi, số lượng những Haenyo ngày càng giảm xuống vì phụ nữ trẻ nơi biển đảo này đã dần di chuyển về đất liền để tìm kiếm điều kiện giáo dục và cơ hội việc làm.

"Những nữ thợ lặn này đang mang trên mình di sản của Hàn Quốc", Kim nói với tờ The Huffington. "Họ là thế hệ Haenyo cuối cùng."

Những nữ thợ lặn trên đảo Jeju được gọi là Haenyo, hay "Hải nữ"

“Trừ bão, bất chấp giá rét chúng tôi cũng không bỏ việc”

Một tháng nhóm của bà lặn 18 ngày, nghỉ 12 ngày, mỗi ngày lặn kéo dài bốn giờ.

Những Haenyo đầu tiên xuất hiện từ thế kỉ thứ 5

"Để trở thành một Haenyo thì không được phép yếu đuối"

Do sự vất vả nguy hiểm của nghề lặn nên ở Hàn Quốc có câu nói "Haenyo làm công việc của người chết trên đất của người sống"

Dù cái chết luôn lập lờ rình rập dưới làn nước lạnh ngắt, những Haenyo luôn tỏ ra rất dễ thương và chuyên nghiệp khi giao lưu với du khách

Ngành du lịch khai thác triệt để Haenyo

Không mấy xa lạ với công việc mò cua bắt ốc hay ngụp lặn bắt hải sản, nhưng đối với khách du lịch châu Á, tính chuyên nghiệp và cách sử dụng hình ảnh haenyo để làm đẹp cho Jeju mới là điều đáng học hỏi.

Bức tượng tưởng niệm những "Hải nữ" - Haenyo

Tràn ngập ở Jeju là những món đồ lưu niệm, bánh kẹo, băng đĩa... hình Haenyo. Những hải nữ luôn tỏ ra rất dễ thương và chuyên nghiệp khi giao lưu với du khách. Nhóm trưởng Song Geoung Ja vui vẻ chụp hình kỷ niệm, hễ có câu hỏi lại cầm micro trả lời nhiệt tình, du khách say sưa nghe và gật gù...

Cũng giống như mẹ và bà ngoại, từ 7 - 8 tuổi bà Song đã phải trải qua quá trình luyện thở khắc nghiệt để kéo dài thời gian lặn dưới biển, học cách nhận biết dòng nước xoáy, tránh sự tấn công của cá mập, sứa cũng như lặn biển theo nhóm... Một tháng nhóm của bà lặn 18 ngày, nghỉ 12 ngày, mỗi ngày lặn kéo dài bốn giờ.

“Trừ bão, giá rét chúng tôi cũng không bỏ việc” - bà Song nói. Để mưu sinh, bất đắc dĩ phải thế?

“Không hẳn, với chúng tôi công việc này trở thành một nét truyền thống rồi, đó là việc mà đàn ông không được phép bước chân vào nên không bỏ được!” - Kim Chum Ja, 58 tuổi - tiếp lời.

Tưởng sự nhiệt tình này kéo theo thu nhập lớn hay những hỗ trợ đặc biệt của chính phủ, nhưng trên thực tế, theo bà Song, các Haenyo không được trả lương hay bảo hiểm, và chỉ lập ra những hiệp hội nhỏ lẻ để hoạt động, bảo vệ lẫn nhau.

Cuộc mưu sinh của các Haenyo càng trở nên lạ lùng, hấp dẫn hơn qua cách kể ly kỳ của hướng dẫn viên bản địa... Như bí quyết sức khỏe của các Haenyo được lý giải do họ chăm chỉ cầu nguyện thượng đế vào lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Seongsan Ilchulbong - đỉnh Bình Minh.

Theo Bored Panda