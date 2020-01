Con gái nhận được quà là búp bê Elsa, nhiều năm sau gia đình khốn đốn với những hiện tượng kì lạ do món đồ ma quái này gây ra

Một gia đình ở tiểu bang Texas, Mỹ, thời gian qua đã chịu đựng 1 con búp bê có vẻ như là bị ma ám khi nó liên tục tự động đổi ngôn ngữ nói chuyện từ Mỹ sang Tây Ban Nha và ngược lại. Đáng sợ hơn, gia đình này không thể thoát khỏi con búp bê này khi nó cứ quay lại nhà sau mỗi lần bị vứt đi.

Câu chuyện này được Emily Madonia chia sẻ trên Facebook. Vào Giáng sinh năm 2013, con gái cô được tặng con búp bê nữ hoàng băng giá Elsa. 2 năm sau, con búp bê vẫn hoạt động bình thường, khi được nhấn vào chiếc nút ở cổ, nó sẽ cất tiếng giọng hát ca khúc Let it go kinh điển của phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu đổi khác từ 5 năm về trước, búp bê Elsa bắt đầu nói tiếng Tây Ban Nha và lâu lâu lại trở về nói tiếng Mỹ mặc dù không có bất kỳ nút bấm nào để chuyển đổi ngôn ngữ. Con búp bê cứ tự động hát và nói, bất chấp gia đình Emily đã tắt nó đi.

Đáng sợ hơn, con búp bê Elsa này còn có khả năng dịch chuyển. Emily viết trong bài đăng:

"Mọi người ơi, nghiêm trọng thật đấy, tôi cần sự giúp đỡ. Tóm tắt câu chuyện dài kỳ về con búp bê Elsa cho những ai chưa theo dõi những câu chuyện trước đây, Mat đã vứt nó đi vào 3 tuần trước nhưng kì lạ thay, chúng tôi lại tìm thấy con búp bê ở dưới băng ghế dài bằng gỗ.

Được rồi... Chúng tôi mặc dù cảm thấy rất lạ rồi nhưng sau đó vẫn quấn chặt con búp bê vào nhiều lớp bao rác trước khi đặt nó vào tận cùng thùng rác, dưới một đống rác thải. Gia đình tôi nghĩ rằng sáng mai, người ta sẽ đến thu dọn rác và con búp bê ấy sẽ rời khỏi thị trấn này mãi mãi. Nhưng rồi hôm nay, con gái tôi Aurélia lại la lên: 'Mẹ ơi, con thấy búp bê Elsa lại xuất hiện ở vườn nhà mình nữa rồi'. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi con búp bê ma ám này với".

Mới đây, Emily đã quyết định thoát khỏi búp bê Elsa mãi mãi bằng cách giao nó cho người bạn của mình là Chris sống ở Minesota, cách gia đình cô hơn 2.400km. Hiện tại, món đồ chơi đã được giao đến nhà Chris nguyên vẹn.Chris đã trói búp bê Elsa vào trước đầu chiếc xe jeep của mình và dự định nếu có hiện tượng lạ xảy ra, anh sẽ hàn nó vào một ống thép rồi ném nó xuống hồ nước sâu.

Dù Emily vẫn chưa hết bối rối và sợ hãi sau những gì búp bê Elsa gây ra đối với gia đình cô nhưng hiện tại có thể yên tâm phần nào khi món đồ ấy cuối cùng cũng rời xa cả nhà dù chỉ là tạm thời.

"Nhiều người suy nghĩ logic tin rằng mọi chuyện chỉ là trò đùa nhưng tôi không hiểu tại sao những chuyện đó có thể xảy ra, nhất là khi xe rác ngày nào cũng đi qua đây để thu gom rác. Nếu con búp bê trở lại, tôi chắc chắn phải nhờ đến những giải pháp tâm linh để xử lý nó" - Emily nói với click2Houston.com.

(Nguồn: Ladbibile