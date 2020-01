Cậu bé lớp 1 lên lịch trình du lịch 4 ngày sang chảnh lấy lòng "người yêu", lời thỏ thẻ lúc đêm càng khiến mẹ choáng váng

Mọi người vẫn hay nói "tình yêu không phân biệt tuổi tác", thế nhưng nếu các bé tiểu học, trung học mà vướng vào yêu đương thì phụ huynh nào cũng lo lắng. Thậm chí, không ít người sẽ cấm cản bằng thái độ quyết liệt.

Tuy nhiên, thực tế, với trẻ nhỏ tình yêu của các em cũng rất đơn giản. Đôi khi, đó chỉ là sự ngưỡng mộ, quý mến một người bạn khác giới nào đó nhưng ngộ nhận là yêu. Không ít lần dân tình được dịp cười nắc nẻ khi những bức thư tình ngây ngô được chia sẻ lên MXH.

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ lên group cộng đồng chuyện tình của con trai khiến ai nấy sửng sốt. Theo đó, cậu bé này có tên Hoàng Nam, hiện mới 6 tuổi và đang học lớp 1. Tuy tuổi nhỏ nhưng cậu bé "tài cao" đã có "bạn gái" tên Thiên Kim.

Cậu bé lớp 1 vẽ chi tiết chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày với "người yêu".

Tình yêu mới chớm nở nhưng Hoàng Nam đã tỏ ra cực kì galant và chiều chuộng bạn gái. Cậu bé 6 tuổi lên hẳn lịch trình du lịch 4 ngày với các hoạt động sang chảnh trên biển như phim ngôn tình xứ Trung, xứ Hàn.

Mẹ cậu kể lại: "Đây là kì nghỉ 4 ngày của con trai tui với bồ.

Day 1: Đi tàu hỏa đến biển.

Day 2: Đi du thuyền ngắm biển.

Day 3: Tổ chức sinh nhật cho bồ, kiểu sang chảnh.

Day 4: Sẽ mua quà thật nhiều cho bồ, bồ về cảm thấy SƯỚNG".

Mẹ của cậu bé, chị Huyền Đinh cũng chỉ hiểu được lịch trình sau khi con trai thuyết minh lại từ bức tranh nguệch ngoạc, rối rắm.

Thế nhưng, tình cảm của cậu bé dành cho Thiên Kim chưa dừng lại tại đó. Từ ngày "biết yêu" là cậu nhóc 6 tuổi cũng tỏ ra "thiên vị" bạn gái thấy rõ. Chị Huyền kể: "Tình yêu mới chớm không biết khi nào tàn của con trai tui. Dạo trước khi vẽ tranh thì toàn cho ba mẹ đi xe hơi, nhưng từ khi có gái, tui hỏi thế ba mẹ đâu, nó trả lời ráo hoảnh ba mẹ đi bộ tốt cho sức khoẻ, con chở Thiên Kim đi xe hơi".

Tưởng bấy nhiêu chi tiết đã đủ chứng minh tình cảm ái mộ của Hoàng Nam dành cho bạn gái, nhưng không. Cậu bé đích thị là một fan của phim ngôn tình khi "chơi lớn" tìm cách tặng quà để lấy lòng cô bé Thiên Kim.

"Tối qua trước khi đi ngủ còn bỏ nhỏ: Mẹ có nhiều túi xách không xài cho con 1 cái con tặng Thiên Kim". Trời đất, thấy giông bão đến sớm quá mọi người ạ" - Bà mẹ trẻ ôm đầu than thở.

Chia sẻ này được rất nhiều người quan tâm. Đa phần đều phì cười vì sự ngây thơ của cậu bé, đồng thời cũng hài hước trêu:

- Người đàn ông đích thực đấy, lớn nhanh cô chờ nhé Hoàng Nam.

- Ôi, bé tí đã biết chiều bạn gái thế rồi.

- Phục lăn lóc, các chú ngoài 2 chục tuổi đầu còn không biết cách tán gái bằng cậu nhóc 6 tuổi.

- Hài hước quá, bọn nhỏ giờ tiếp cận công nghệ nhiều nghĩ ra đủ trò.

- Ôi, lại còn dám xin mẹ túi tặng bạn gái nữa kìa.

Trước đó, dân mạng cũng nhiều lần xôn xao trước các bức thư tình của học sinh tiểu học, trung học.

Cậu bé Trần Anh Tuấn mới lớp 4 nhưng đã nắn nót viết đơn cho cô giáo xin được chuyển chỗ ra gần... crush. Thậm chí, cậu bé còn dũng cảm thừa nhận cả hai có tình cảm với nhau, đồng thời hứa sẽ không nói chuyện và làm phiền bạn gái trong giờ học.

Thư tỏ tình của cô bé lớp 5 dành cho bạn trai biệt danh Vịt.

Trước đó cũng có một lá thư của cô bé ở Hải Phòng viết thư tỏ tình với bạn trai tên Vịt. "Thời gian qua, Vịt đã là người bạn trai tốt hơn bao giờ hết mà tôi từng có. Vì không có đủ can đảm để nói sự thật với Vịt nên tôi mới ngại ngùng viết thư và lén lút như thế này. Tôi đoán là Vịt đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và không dám tỏ tình. Thời gian qua Vịt vẫn chờ đợi sự đồng ý của tôi đúng không? I love you, very so much" - cô bé viết.

Hiện nay, việc trẻ yêu sớm không phải chuyện gì quá lạ lẫm. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không cần quá lo lắng. Thay vì cấm cảm, dùng hành động bạo lực hay ngôn từ nặng nề mắng mỏ, cha mẹ hãy gần gũi con hơn để chia sẻ, khuyên nhủ về tình yêu, giới tính. Hãy luôn ở bên để thấu hiểu con và dìu dắt các em đi một con đường đúng đắn nhất.