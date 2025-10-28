Nhồi máu não, thuật ngữ y học là nhồi máu não, là một bệnh lý mà mạch máu não đột ngột bị tắc nghẽn, dẫn đến nguồn cung cấp máu cho vùng cục bộ của não bị cản trở nghiêm trọng.

Nhồi máu não được coi là "vị khách quen thuộc" ở nhóm người trung niên và cao tuổi, là đại diện điển hình của các bệnh tim mạch và mạch máu não, với đặc trưng "bốn cao", tức là tỷ lệ mắc cao, tỷ lệ tàn tật cao, tỷ lệ tử vong cao và tỷ lệ tái phát cao.

Mỗi năm, số lượng bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì nhồi máu não rất lớn, trong đó nhiều người do không phát hiện kịp thời bệnh tình và nhận được điều trị hiệu quả, cuối cùng phải đối mặt với tình trạng mất chức năng cơ thể lâu dài, chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng.

Tác hại của nhồi máu não rất lớn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Những người cao tuổi may mắn tránh được mối đe dọa từ nhồi máu não, thì ngay từ khi còn trẻ còn trẻ đã có 3 thói quen tốt sau đây trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người có thể tìm hiểu kỹ lưỡng, so sánh với bản thân và tích cực hình thành.

1. Kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ số "ba cao"

"Ba cao", tức là cao huyết áp, cao đường huyết và cao mỡ máu, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cơ thể, việc kiểm soát chúng là rất cấp bách.

Về mặt chế độ ăn, đặc biệt cần chú ý kỹ lưỡng, như thực phẩm chiên rán, các loại đồ ăn vặt cao đường, những thực phẩm dầu mỡ và calo cao này, hãy cố gắng ăn ít thậm chí không ăn. Hãy chọn nhiều trái cây tươi, rau củ, cũng như thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ thực phẩm, chúng có thể giúp điều chỉnh mức mỡ máu và đường huyết, duy trì trật tự trao đổi chất bình thường của cơ thể.

Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn, kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng quan trọng không kém, tốt nhất là ít nhất mỗi nửa năm kiểm tra huyết áp và đường huyết một lần, như vậy có thể phát hiện vấn đề ở giai đoạn nảy mầm kịp thời, từ đó thực hiện các biện pháp can thiệp hiệu quả, giảm rủi ro bệnh tật xuống mức thấp nhất.

2. Duy trì vận động đều đặn và vừa phải

Vận động đối với sức khỏe cơ thể giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, có rất nhiều lợi ích. Nó có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, khiến máu lưu thông thông suốt trong mạch máu, còn có thể giúp cơ thể tiêu hao calo thừa, duy trì cân nặng lý tưởng, từ đó giảm đáng kể rủi ro mắc bệnh tim mạch.

Đối với người cao tuổi, việc chọn dự án vận động phù hợp với bản thân là rất quan trọng. Ví dụ như đi bộ và thái cực quyền, chính là lựa chọn rất tốt, buổi sáng sớm hoặc hoàng hôn, không khí trong lành dễ chịu, lúc này ra ngoài đi bộ, vừa có thể rèn luyện cơ thể, tăng cường thể chất, vừa có thể thư giãn tâm trạng, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

3. Tránh ngồi lâu không vận động sau bữa ăn

Nhiều người có thói quen ngồi nghỉ ngay sau bữa ăn, cảm thấy như vậy rất thoải mái, nhưng thực tế, hành vi này cực kỳ bất lợi cho sức khỏe. Sau bữa ăn giữ trạng thái tĩnh trong thời gian dài, sẽ khiến tốc độ lưu thông máu chậm lại rõ rệt, chất béo và đường trong máu không thể được cơ thể trao đổi chất và tiêu hao kịp thời.

Lâu dần, những chất này sẽ tích tụ liên tục trên thành mạch máu, dần dần hình thành mảng bám. Những mảng bám này một khi bong ra, theo dòng máu tắc nghẽn mạch máu não, nhồi máu não có thể sẽ gõ cửa.

Vì vậy, cách làm tốt nhất sau bữa ăn là thực hiện hoạt động phù hợp, ví dụ như đi bộ 10-20 phút sau bữa ăn, để cơ thể vận động, thúc đẩy tiêu hóa thức ăn, thúc đẩy tuần hoàn máu. Hoặc cũng có thể làm một số việc nhà đơn giản, vừa vận động cơ thể, vừa góp sức cho gia đình.

Nhất định phải tránh nằm ngay sau bữa ăn hoặc ngồi lâu trên ghế sofa xem TV, hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa bình thường, mà còn có thể làm rối loạn nhịp điệu lưu thông máu bình thường, chôn giấu隐患 cho sức khỏe.

Theo nguồn Aboluowang