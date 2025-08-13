Cắt đậu phụ thành khối nhỏ rồi nấu theo cách này: 90% mọi người chưa thử mà không biết ăn cực lôi cuốn

Đậu phụ có lẽ là một trong những nguyên liệu rẻ tiền, thanh đạm nhưng lại khiến mọi người ăn liên tục cũng không thấy chán. Đậu phụ có thể nấu được nhiều món ăn ngon rất tốt cho sức khỏe. Đậu phụ rất giàu protein thực vật chất lượng cao và được mệnh danh là "thịt thực vật", rất tốt cho sức khỏe. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng đậu phụ là nguồn cung cấp canxi và sắt tuyệt vời, cũng như đáp ứng 5% nhu cầu kali hàng ngày cho cơ thể. Đậu phụ cũng rất giàu chất isoflavine có chức năng giảm mức cholesterol xấu (LDL). Genistein và isoflavone – hai chất chống oxy hóa chủ yếu trong đậu phụ có thể giúp ích trong việc ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư...

Trong khi đó, bí ngòi là loại rau xanh giàu chất dinh dưỡng như chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa... Chính bởi thế nó thể giúp cải thiện tiêu hóa, sức khỏe tim mạch, thị lực, và hỗ trợ giảm cân. Khi bạn kết hợp đậu phụ và bí ngòi với nhau sau đó nêm thêm một vài loại nguyên liệu gia vị sẽ làm thành món ăn đơn giản mà vẫn cung cấp đủ dinh dưỡng cũng như protein cho cơ thể lại ngon miệng. Giờ thì chúng ta hãy cùng kết hợp 2 nguyên liệu này và thực hiện các thao tác nấu món ăn ngay nhé!

Nguyên liệu làm món đậu phụ chiên xào bí ngòi

1 miếng đậu phụ bản to (khối lượng khoảng 400g), 1 quả bí ngòi khoảng 300g, một chút gừng băm, 5 tép tỏi băm, một chút bột nghệ, một chút ớt bột, 1/2 thìa canh hạt thì là, 1 thìa canh dừa vụn nướng, lượng gia vị thích hợp, một chút đường.

Cách làm món đậu phụ chiên xào bí ngòi

Bước 1: Đậu phụ bạn rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước để loại bỏ tạp chất và mùi tanh đặc trưng của đậu phụ. Sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Lưu ý khi rửa nên nhẹ tay để tránh đậu phụ bị vỡ. Tiếp đó bặn cắt đậu phụ thành khối vuông 2,5cm.

Bước 2: Bí ngòi bạn dùng dao cắt bỏ cuống sau đó rửa sạch. Bởi vì bí ngòi có vị ngọt và giòn mềm, khi ăn hương vị vừa giống bí đỏ lại hơi giống bí xanh, có thể ăn được cả vỏ nên bạn chỉ cần rửa sạch rồi cắt nhỏ như miếng đậu phụ.

Bước 3: Đun nóng chảo cùng một cút dầu ăn. Sau đó bạn cho đậu phụ cắt miếng vào chiên ở lửa vừa. Chiên đậu cho đến khi chín vàng đều 2 mặt thì vớt ra, cho vào giấy thấm dầu. Tiếp theo bạn cho bí ngòi vào chảo vừa chiên đậu phụ và chiên cho đến khi sém các cạnh. Đậy nắp trong khoảng 2 phút cho đến khi bí ngòi chín kỹ.

Bước 4: Sau khi chiên bí ngòi xong, bạn gạt sang một bên rồi cho gừng và tỏi băm vào, phi thơm. Sau đó cho đậu phụ vào, xào đều. Khi bí ngòi và đậu phụ đã thấm hương vị tỏi và gừng phi bạn nêm một chút bột nghệ, bột ớt, gia vị, bột thì là, một chút đường rồi tiếp tục xào ở lửa vừa. Đến khi các nguyên liệu hòa quyện thì bạn tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa. Sau đó bạn rắc thêm dừa vụn lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món đậu phụ chiên xào bí ngòi

Với 2 nguyên liệu chính là đậu phụ và bí ngòi kết hợp với nhau, nêm thêm các gia vị bạn sẽ được món ăn có mùi thơm phức. Kết cấu miếng đậu phụ lúc này có lớp vỏ dai dai ngấm gia vị, bí ngòi ngọt mềm thơm đảm bảo càng ăn càng mê.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ chiên xào bí ngòi!