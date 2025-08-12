Hãy nấu 4 món ngon này cho cha mẹ khi mùa thu đến: Ngon lại ít béo, ít đường và tốt cho miễn dịch

Thời tiết chuyển mùa cũng là lúc cơ thể có thể có nhiều thay đổi, nhất là với những người già, người có sức khỏe kém. Với hệ miễn dịch kém dần, người già dễ ốm hơn khi thời tiết thay đổi, kể cả là sang thu - một mùa được coi là mát nhất trong năm. Lúc này, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc mua thực phẩm bổ sung sức khỏe cho bố mẹ. Nhưng trước khi làm vậy, hãy bắt đầu bằng việc thay đổi thực đơn, bổ sung những món ăn món ăn ít béo, ít đường và hấp dẫn cho cha mẹ để kích thích khẩu vị và giúp mọi thứ họ ăn trở nên ngon miệng.

Dưới đây là gợi ý 4 món ăn nên nấu cho cha mẹ để vừa đổi khẩu vị lại tăng cường miễn dịch.

1. Món ăn từ củ sen: Thịt viên củ sen

Sen là báu vật cho sức khỏe và vào mùa thu, củ sen là loại bổ dưỡng nhất. Khi vào mùa, củ sen mềm và giòn, đặc biệt ngọt ngay cả khi ăn sống. Củ sen và thịt viên vừa ít calo vừa thanh mát. Bạn hãy thử nấu xem sao.

Cách chế biến món thịt viên củ sen:

- Thịt lợn: 200g, rửa sạch, băm nhỏ. Cho một ít nước hành gừng, nước tương nhạt, muối vào, đảo đều theo chiều kim đồng hồ.

- Lấy 200g củ sen, gọt vỏ, thái nhỏ, cho vào thịt băm. Đảo đều theo chiều kim đồng hồ, cho thêm chút dầu ăn vào, đảo đều một lúc.

- Đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng khoảng 60%, vo thịt băm thành từng viên lớn và chiên ngập dầu. Khi thịt chuyển sang màu vàng nâu thì vớt ra.

- Cho một ít dầu vào nồi, thêm nước, bột năng, một ít nước tương và muối. Cho thịt viên vào, đổ một ít nước sôi vào, ninh nhỏ lửa, đun lửa lớn cho đến khi nước sốt sánh lại.

2. Món ăn với bí ngô: Bí ngô hấp

Bí ngô là sứ giả của mùa thu, độ chín của bí báo hiệu mùa thu đã đến. Lúc này, bí đã mềm, ngọt, rất thích hợp làm thực phẩm chính hoặc đồ ăn vặt.

Cách chế biến món bí ngô hấp:

- Lấy bí đỏ ra, chà sạch vỏ. Cắt nhỏ bí đỏ, bỏ hạt. Rửa sạch bí đỏ, cắt miếng nhỏ. Cho vào nồi hấp.

- Lấy táo tàu ra, rửa sạch, đặt lên trên bí đỏ và bắt đầu hấp. Khi nào có thể dùng đũa xiên vào thì bí đỏ chín. Tắt bếp, tiếp tục ninh thêm một lúc nữa rồi thưởng thức.

3. Món ăn từ hàu: Hàu hấp tỏi

Những con hàu có thịt mềm mại, thơm ngon, lại ít calo, nên người cao tuổi có thể thưởng thức vừa phải.

Cách chế biến món hàu hấp tỏi:

- Lấy một lượng hàu vừa đủ, dùng dao tách vỏ. Lấy thịt hàu ra, dùng bàn chải chà sạch vỏ nhiều lần. Cho thịt hàu đã rửa sạch vào vỏ hàu và để ráo nước.

- Vớt tỏi và ớt ra, rửa sạch, thái nhỏ. Xếp lên trên thịt hàu. Đun sôi nước trong nồi, khi nước sôi thì cho hàu vào hấp.

- Hấp trên lửa lớn trong 10 phút, vớt ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, rưới dầu nóng lên để kích thích mùi thơm, sau đó rưới một ít nước tương nhạt là có thể thưởng thức.

4. Món ăn từ cà tím: Cà tím xào

Vào mùa thu, cà tím không còn cứng và chát như mùa hè, vì thế, miếng cà tím mềm ngọt, đậm vị và rất hấp dẫn.

Cách chế biến món cà tím xào:

- Lấy 500g cà tím, bỏ cuống và vỏ, ngâm nước vài phút, chà xát nhiều lần, vắt bớt nước rồi cho ra đĩa.

- Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho cà tím vào hấp. Hấp trên lửa lớn trong 10 phút, sau đó vớt ra và đổ phần nước sôi đi.

- Làm nóng chảo với dầu ăn, cho tỏi băm và ớt băm vào phi thơm. Khi tỏi băm chuyển sang màu vàng, cho thêm chút xì dầu, muối và bột năng vào, đảo đều, rưới lên cà tím, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ và thưởng thức.