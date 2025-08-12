"Đâu mới là cách nấu canh trứng cà chua ngon nhất?": Mách bạn mẹo giúp "hoa" trứng đẹp, mịn và ngon

Vào mùa hè, cà chua là được đánh giá là ngon nhất so với những mùa còn lại. Lý do bởi vì thời điểm này, chúng nhận được nhiều ánh sáng mặt trời, giúp quá trình quang hợp diễn ra tốt hơn, tạo ra nhiều đường và làm tăng vị ngọt của quả. Đồng thời, nhiệt độ ấm áp của mùa hè cũng thúc đẩy sự phát triển và giúp quả chín đều, và làm cho cà chua trở nên ngọt ngào và thơm ngon hơn. Những trái cà chua tươi ngon lúc này rất ngon khi xào, trộn salad hoặc nấu canh... Đặc biệt là món canh trứng cà chua vừa ngon lại dễ làm, ai cũng thích ăn và dường như không bao giờ cảm thấy chán.

Tuy nhiên, nếu muốn nấu canh trứng cà chua ngon, hãy nhớ đừng đổ nước trực tiếp vào, nếu không hương vị sẽ kém ngon. Vậy thao tác nấu canh trứng cà chua thế nào mới là đúng? Dưới đây chúng tôi sẽ mách bạn một vài mẹo nhỏ để nấu một nồi canh trứng cà chua đảm bảo "hoa" trứng tạo thành vô cùng đẹp mắt, mịn màng và thơm ngon. Hãy cùng theo dõi ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu để nấu canh trứng cà chua

2-3 quả cà chua chín (bạn nên chọn cà chua beef bởi chúng có kích thước lớn, thịt dày, ít hạt và hương vị rất thơm ngo), 2 quả trứng gà, 1 thìa canh bột năng, lượng gia vị vừa phải, chút xíu đường, bột tiêu trắng, một chút bột nêm hoặc tinh chất cốt gà, 1 cây hành lá, một chút dầu mè.

Cách nấu canh trứng cà chua

Bước 1: Cà chua bạn rửa sạch và dùng dao khía hình chữ thập ở đầu quả. Bạn chỉ cần khía nhẹ lên vỏ, không nên cắt quá sâu. Tiếp theo cho nước vào nồi, đun sôi rồi thả cà chua vào, đảo qua lại vài lần. Khi thấy vỏ cà chua ở phần đã khía cong lên thì bạn vớt ra, lột bỏ vỏ. Sau khi đã bóc vỏ cà chua, hãy cắt 1 quả thành các miếng nhỏ, những quả còn lại bạn thái thành dạng hạt lựu. Cà chua cắt dạng hạt lựu có thể xào nhiều nước, ra bột mềm hơn và một quả cà chua khác được cắt thành từng miếng để tổng thể món ăn đẹp mắt hơn.

Bước 2: Đập trứng vào bát, dùng đũa đánh đều. Tiếp theo bạn chuẩn bị một chiếc bát khác, cho 1 thìa canh bột năng vào cùng nửa bát nước, khuấy đều cho tan hoàn toàn. Hành lá bạn rửa sạch, thái nhỏ. Nếu không thích hành lá có thể thay bằng rau mùi.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, cho dầu ăn vào, đun nóng. Sau đó cho gốc hành lá thái nhỏ vào, xào cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho cà chua thái hạt lựu vào xào đến khi thấy mềm và tiết ra nước. Lưu ý bạn không nên cho cà chua thẳng vào nồi nước ngay khi bắt nấu canh. Làm như vậy sẽ không khiến cà chua bên ngoài mềm, bên trong vẫn cứng, nước canh kém thơm và đậm đà.

Bước 4: Sau khi xào cà chua xong bạn cho thêm một vài miếng cà chua thái nhỏ, đảo qua lại vài lần đến khi hơi mềm thì thêm lượng nước vừa phải vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau khi nước sôi, thêm gia vị, một chút xíu đường, bột tiêu trắng, bột nêm vào để nêm nếm.

Lưu ý: Bạn không cần cho quá nhiều đường, chỉ cần một chút là được. Đường có thể tăng thêm độ tươi và trung hòa vị chua cho món canh.

Bước 5: Sau khi nêm gia vị, bạn khuấy đều nước bột năng vài lần. Khi nước bột năng không còn lắng cặn thì đổ từ từ vào nồi. Trong lúc vừa đổ nước bột năng, bạn dùng thìa khuấy đều để kiểm tra độ sánh của nước dùng. Không nên để nước quá đặc, tránh ảnh hưởng đến hương vị.

Lưu ý: Khi nấu canh trứng, nhiều người có thói quen trứng vào trước, sau đó mới cho nước bột năng. Tuy nhiên, cách đúng là bạn nên cho nước bột năng vào trước, sau đó mới cho trứng vào. Như vậy "hoa" trứng sẽ nổi lên trên, không bị chìm xuống đáy, đồng thời hình dáng "hoa" trứng cũng đẹp mắt hơn.

Bước 6: Sau khi đã thêm nước bột năng thì bạn cho trứng đã đánh tan vào. Bạn có thể đổ trứng theo hình tròn và khuấy đều, hoặc đổ vừa đổ vừa khuấy. Tắt bếp ngay sau khi đã cho hết trứng vào nồi. Không nên nấu quá lâu sẽ khiến trứng bị cứng và mất vị béo đặc trưng. Tiếp theo bạn cho một chút dầu mè vào rồi lấy món canh ra tô, rắc hành lá thái nhỏ hoặc rau mùi lên là món canh trứng cà chua đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh trứng cà chua

Những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, mồ hôi ra nhiều, dễ dẫn đến chán ăn, cơ thể thiếu hụt năng lượng. Món canh trứng cà chua này không chỉ dễ nấu mà còn rất kích thích vị giác, giảm cảm giác chán ăn và còn giúp bổ sung nước. Bạn đã biết cách nấu canh trứng cà chua "chuẩn chỉnh" chưa? Hãy thử làm theo cách này ngay nhé.

Chúc các bạn nấu được món canh trứng cà chua ngon mịn với bí quyết này nhé!