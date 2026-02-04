Tính đến thời điểm hiện tại, đường đua phim Tết đang bước vào giai đoạn nước rút khi các đơn vị sản xuất đang lũ lượt tung ra những chiến dịch teaser, nhá hàng cho dự án điện ảnh mới của mình. Giữa loạt gương mặt tiềm năng, Thỏ Ơi!! có thể nói là đối thủ mạnh ở sân chơi này, không chỉ vì tên tuổi của Trấn Thành và dàn cast toàn sao trẻ hot mà còn nhờ sức nóng truyền thông mà bộ phim tạo ra. Kể từ khi công bố những thông tin đầu tiên, Trấn Thành đã khiến cư dân mạng phải hướng sự chú ý về anh và Thỏ Ơi!!, trông ngóng vào từng động thái trên MXH.

Mới đây, Trấn Thành bất ngờ tung ra 11 ảnh poster cá nhân, tương đương với 11 nhân vật đã được giới thiệu trước đó tại buổi showcase, bao gồm: Trung Kim (Trấn Thành), Hải Lan (Văn Mai Hương), Ngọc Sơn (Quốc Anh), Nhật Hạ (Pháo), Thế Phong (Vĩnh Đam), Hải Linh (LyLy). Bên cạnh đó còn có Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương trong vai bộ đôi Khét và Tiếng - quản lý và đạo diễn của MC Hải Linh, Mai, Cúc Trúc lần lượt do diễn viên Ngọc Nguyễn, Ngọc Hoa và Quỳnh Anh Shyn đảm nhận.

Loạt hình nhanh chóng gây chú ý bởi tông màu u tối, mơ hồ cùng cách tiếp cận khó lường, mang tính ẩn dụ. Thay vì giới thiệu nhân vật một cách trực diện, ekip lựa chọn hình ảnh chiếc mặt nạ làm trung tâm, được cho là tượng trưng như một lớp ngụy trang che giấu cảm xúc, thân phận và những góc khuất chưa được gọi tên.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, trong khi hầu hết các nhân vật hướng chiếc mặt nạ thẳng vào ống kính thì Trấn Thành lại là trường hợp duy nhất đối diện với chiếc mặt nạ của chính mình. Ánh nhìn khó đoán, có phần bí ẩn của nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi: liệu nhân vật này đang che giấu điều gì, hay chính anh mới là người giữ vai trò then chốt trong câu chuyện? Đoạn teaser trailer tháng trước đã hé lộ Trấn Thành có sự kết nối chặt chẽ đến việc Pháo (Thỏ) phải tìm đến talkshow của Chị Bờ Vai.

Chi tiết này được netizen phân tích rằng, Trấn Thành không né tránh, không sử dụng mặt nạ như tấm bình phong, gợi cảm giác về một nhân vật ý thức rất rõ lớp vỏ mình đang mang, và có thể đang giằng co giữa việc che giấu hay phơi bày bản ngã thật. Điều này càng khiến vai diễn của Trấn Thành gây tò mò, nhất là khi anh cũng là gương mặt dày dạn kinh nghiệm nhất trong dàn diễn viên chính.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhanh chóng soi chi tiết này và cho rằng chiếc mặt nạ của Trung Kim không đơn thuần là biểu tượng chung của bộ phim, mà có thể đại diện cho một bí mật lớn, hoặc một vai trò khác biệt so với các nhân vật còn lại. Không ít ý kiến dự đoán nhân vật của Trấn Thành sẽ là mắt xích quan trọng, thậm chí là người nắm giữ sự thật phía sau những xung đột tâm lý chồng chéo trong Thỏ Ơi!!.

Một số bình luận của netizen:

- Có mỗi ông Xìn tạo dáng khác so với mấy người kia nhỉ.

- Trấn Thành nhìn vào mặt nạ, dàn cast thì cầm mặt nạ lên tạo dáng.

- Xìn chắc chắn là vai trò chủ chốt rồi.

- Tò mò quá mấy bác ơi, nghe đâu mùi phim giật gân - trinh thám.

- Không biết ổng là nạn nhân hay chủ mưu đây.

Theo dự kiến, Thỏ Ơi!! sẽ chính thức ra rạp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ.