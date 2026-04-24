Đến mùa phim lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30/4 năm nay, Heo 5 Móng đang là dự án phim được quan tâm, bước đầu "chiếm sóng" trong cuộc chiến doanh thu. Gây ấn tượng mạnh về phim không chỉ có hình tượng heo 5 móng kỳ bí, mà còn có sự góp mặt của cặp đôi Ốc Thanh Vân - Trần Ngọc Vàng trong vai vợ chồng, mang đến cho khán giả màn diễn xuất thú vị và độc lạ.

Trong một cảnh phim đang gây sốt MXH, Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng có màn đôi co "căng não" với nhau. Ốc Thanh Vân vào vai cô vợ Việt kiều tên Jennifer, nói tiếng Anh - Việt trộn lẫn. Cô đang lên án người chồng tệ bạc, ăn bám của mình là Chí (do Trần Ngọc Vàng đóng), sau khi anh có những hành động vô trách nhiệm với vợ con.

Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng gây chú ý vì diễn xuất nhập tâm

Trong 3 phút phân đoạn này, Jennifer thẳng thắn phản pháo Chí, liệt kê ra những điều tệ hại vì anh và chốt hạ bằng câu "money talks" (có tiền có quyền). Tức nước vỡ bờ, Chí xô ngã Jennifer, khẳng định rằng anh thấy kinh khủng mỗi lần gần gũi, thân mật với vợ. Điều này khiến Jennifer vô cùng sốc, và cô đã cởi nhẫn cưới và trao cho Chí ánh nhìn "chết tâm".

Dưới phần bình luận, diễn xuất của Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cả hai đều có sự bứt phá khỏi những vai diễn quen thuộc trước đó. Với Ốc Thanh Vân, đây là lần đầu tiên cô thể hiện một hình mẫu cô gái Việt kiều chất chơi, nói tiếng Anh liên tục. Còn với Trần Ngọc Vàng, hình tượng người chồng ăn bám, có tư tưởng không đứng đắn được anh khắc họa thuyết phục, khiến nhiều người xem sợ hãi ở suất chiếu sớm vừa qua.

Netizen bình luận:

- Có chửi nặng luôn mà nhìn vẫn sang vậy?

- Bà Ốc vô vai này hợp dữ ta, makeup vibe Tây với giọng Việt kiều đạt thiệt.

- Lâu lâu quay lại màn ảnh Ốc làm pha đỉnh thiệt sự.

- Vàng diễn điên thật, trả Phan Minh lại cho tôi!

Đáng nói ngoài đời, cặp "chị em" này chênh nhau tận 14 tuổi. Ốc Thanh Vân hiếm hoi đóng cặp với một đàn em kém tuổi, thể hiện được sự "lệch pha" của đôi vợ chồng kỳ lạ này. Trước đó khi xuất hiện tại những buổi họp báo Heo 5 Móng , nữ diễn viên đã gây chú ý khi giữ đúng hình ảnh nhân vật Jennifer, thay vì phong thái đĩnh đạc, hiền hòa và điềm tĩnh như mọi khi.

Hiện tại, Heo 5 Móng đang có thứ hạng cao trên BXH doanh thu ngày, chạm mốc 4 tỷ đồng dù chưa chính thức khởi chiếu. Đây cũng là dự án duy nhất gắn nhãn 18+ trong số 4 phim Việt khởi chiếu vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, song đang lại là cái tên dẫn đầu. Trở lại màn ảnh lần này, đạo diễn Lưu Thành Luân tiếp tục lấy cảm hứng về truyền thuyết đô thị nổi tiếng - Cô Năm Hợi của miền Tây Nam Bộ.

Trong phim, nam chính Khải (Võ Tấn Phát) lên đường về miền Tây để tìm tư liệu về heo 5 móng cho video mới của mình. Nào ngờ đâu, anh phạm phải nhiều điều cấm kỵ, trải nghiệm nhiều điều kinh hoàng xoay quanh giai thoại kinh dị này. Trong đó, tuyến câu chuyện của cặp vợ chồng Jennifer - Chí cũng có liên quan, khi con gái của cả hai gặp phải nhiều hiện tượng kỳ bí.

Heo 5 Móng chính thức khởi chiếu ngày 24/4/2026.