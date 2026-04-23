Chưa thể hết lo cho cặp đôi IU - Lee Jong Suk

Trong thời gian qua, cặp đôi đình đám IU - Lee Jong Suk liên tục dính tin đồn đã “đường ai nấy đi”, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tới chiều 22/4, tờ Koreaboo đưa tin, tài tử họ Lee vừa bất ngờ có động thái mới giữa nghi vấn chia tay “em gái quốc dân”.

Theo đó, nam diễn viên sinh năm 1989 mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc đứng trước 1 tác phẩm loài vật được tạo ra từ những cánh hoa trên mặt đất. Đáng chú ý, tác phẩm của Lee Jong Suk trông khá giống chú chim Tweety trong ảnh đại diện của IU trên trang Instagram cá nhân. Chưa hết, tác phẩm loài vật của Lee Jong Suk còn có 1 nốt ruồi trên má và IU cũng sở hữu nốt ruồi tương tự. Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều netizen nhận định, tác phẩm do nam tài tử 8X tạo ra mới đây chính là “lovestagram” của anh và IU. Đồng thời, đây cũng được xem là bằng chứng cho thấy cặp đôi đình đám xứ kim chi vẫn chưa hề chia tay nhau như tin đồn râm ran trước đó.

Nhưng song song với đó, không ít người hâm mộ lại khẳng định tài tử họ Lee đang tạo ra hình ảnh về 1 chú vịt để dành tặng fan. Được biết, linh vật của fandom Lee Jong Suk chính là 1 chú vịt vàng có nốt ruồi ngay dưới mắt. Qua đây, 1 bộ phận công chúng nhấn mạnh bài đăng mới của Lee Jong Suk chẳng hề liên quan gì tới IU, đồng thời tin rằng 2 ngôi sao thực sự đã “toang”, không còn gắn bó bên nhau nữa. Nói tóm lại, tới giờ phút này vẫn chưa có bằng chứng nào thật sự rõ ràng để chứng minh IU - Lee Jong Suk chưa chia tay, vẫn còn đang yêu đương. Điều này khiến cho những khán giả ủng hộ cặp đôi vẫn chưa hết lo lắng.

Lee Jong Suk đăng lên mạng 1 tác phẩm loài vật được tạo nên từ những cánh hoa, khiến nhiều khán giả liên tưởng tới hình ảnh chú chim trong avatar của IU. Từ đây, nhiều fan khấp khởi mừng rỡ cho rằng tài tử họ Lee đang ngầm truyền tải thông điệp yêu thương tới “em gái quốc dân” và cặp đôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Ảnh: IGNV

Nhưng cũng có không ít ý kiến khẳng định Lee Jong Suk tạo ra hình ảnh chú vịt - linh vật fandom của anh, nhằm gửi tặng tới những người hâm mộ thân yêu chứ chẳng liên quan gì tới IU. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa IU - Lee Jong Suk lại 1 lần nữa trở thành chủ đề nóng gây bàn tán mới đây. Ảnh: Naver

Nghi vấn Lee Jong Suk - IU “đường ai nấy đi” liên tục rộ lên trong năm nay. Đầu tiên, vào tối 10/1, nữ ca sĩ sinh năm 1993 đã gây xôn xao với 1 màn tương tác đáng ngờ với người hâm mộ. Đáng chú ý nhất là câu hỏi của 1 netizen gửi đến “em gái quốc dân” có liên quan tới Lee Jong Suk: “Có thể nào mỗi người trong các bạn (IU - Lee Jong Suk) tự mặc quần áo riêng, dùng ốp điện thoại riêng, đội mũ len riêng, mặc những bộ đồ khác nhau được không? Cứ nhất định cứ phải như vậy sao? (ám chỉ việc mặc đồ đôi)”. Người này còn đăng kèm hình ảnh nghi IU - Lee Jong Suk mặc chiếc áo có giá 62 triệu đồng giống hệt nhau hồi đầu năm nay.

Trước câu hỏi bất ngờ từ khán giả, IU trả lời thẳng thừng: “Ủa trong hình là quần áo khác nhau mà?”. Nói cách khác, nữ ca sĩ 9X đã phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc đồ đôi với Lee Jong Suk. Từ đây, tin đồn cô chia tay với tài tử họ Lee đã bùng lên mạnh mẽ khắp cõi mạng.

Hồi tháng 1 năm nay, IU phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc áo đôi 62 triệu đồng với Lee Jong Suk, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã “toang” sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Weibo

Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 4, mạng xã hội Weibo đã dậy sóng với thông tin IU - Lee Jong Suk đã lặng lẽ đường ai nấy đi sau 4 năm hẹn hò. Báo giới xứ tỷ dân cho biết chính người thân cận với 2 nghệ sĩ đã xác nhận tình trạng đổ vỡ mối quan hệ của cặp sao này.

Tuy nhiên, cũng có nhiều netizen nhấn mạnh những dấu hiệu trên đây đều chưa đủ sức nặng để chứng minh cặp đôi đình đám Kbiz đã tan vỡ. Tới nay, cả IU lẫn Lee Jong Suk vẫn chưa có động thái phản hồi chính thức liên quan tới nghi vấn chia tay.

“Nhất cử nhất động” của cặp đôi nổi tiếng trong thời gian này đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á. Ảnh: Nate

Lee Jong Suk - IU công khai hẹn hò đúng thời điểm cuối năm 2022. Trước khi dính tin chia tay, 2 ngôi sao thỉnh thoảng có bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Lee Jong Suk có vài lần âm thầm gửi gắm thông điệp yêu thương tới bạn gái ở sân bay, sự kiện qua những món đồ đôi. Hồi tháng 3/2024, nam tài tử còn tới concert H.E.R ở Seoul để ủng hộ tinh thần cho IU.

Về phần IU, cô từng nhắc tới bạn trai trong 1 buổi phỏng vấn cách đây 3 năm với niềm hạnh phúc dâng trào: "Tất nhiên là tôi có nói chuyện và tâm sự về diễn xuất với bạn trai. Khi gặp khó khăn trong quá trình quay phim, tôi thường tìm sự trợ giúp từ anh ấy, chị Yoo In Na hoặc các đồng nghiệp và tiền bối khác".