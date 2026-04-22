Tóm dính cặp đôi mới Vbiz: Công khai ôm eo sát rạt, còn ngồi chung một xe ra về

Tối 21/4, sự kiện ra mắt phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 diễn ra tại TP.HCM thu hút đông đảo nghệ sĩ tham dự. Giữa loạt sao có mặt thì sự chú ý của dân tình đổ dồn vào cặp đôi Quỳnh Lý và Tú Hảo, nguyên nhân xuất phát từ những chi tiết đáng ngờ trong mối quan hệ của cả hai.

Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ, Quỳnh Lý và Tú Hảo đã khiến netizen nghi ngờ vì layout khá đồng điệu với nhau khi đều diện trang phục màu nâu be. Không né tránh ống kính, Quỳnh Lý và Tú Hảo dính như sam từ lúc chụp ảnh đến việc dắt nhau giới thiệu trước các đồng nghiệp. Cả hai cũng thoải mái nắm tay giữa sự kiện, thêm vào đó là cử chỉ choàng tay ôm eo của Quỳnh Lý dành cho Tú Hảo càng khiến dân tình bàn tán thêm phần náo nhiệt.

Quỳnh Lý và Tú Hảo công khai tình tứ giữa sự kiện (Clip: Tea Theo Showbiz)

Không chỉ từ chính chủ mà các đồng nghiệp khi nhìn thấy màn sánh đôi của Quỳnh Lý và Tú Hảo cũng khá thú vị. Theo đó, khi kết thúc sự kiện, cặp đôi cùng nhau di chuyển ra về. Đáng nói là Quỳnh Lý và Tú Hảo ngồi chung một xe.

Lúc này, Lâm Vỹ Dạ cũng có mặt ở bãi xe và khi nhìn thấy cặp đôi chăm sóc nhau ra về thì liền thắc mắc: "Ủa Tú Hảo sao đi chung với Quỳnh Lý vậy?". Nhận câu hỏi từ đàn chị, cả hai liền đồng loạt đáp chung một lý do là cùng đường. Không dễ dàng bỏ qua, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục dí Tú Hảo: "Em thấy vai của Lý ok không?", và nữ người mẫu nhẹ nhàng chia sẻ rất thích, đặc biệt là cái tên trong phim của Quỳnh Lý giống tên ngoài đời của mình.

Bị đàn chị chọc ghẹo, Quỳnh Lý và Tú Hảo bật cười và sau đó lên xe ngồi. Đặc biệt khoảnh khắc Quỳnh Lý mở sẵn cửa, chờ đàng gái ngồi vào trong mới quay đi khiến ai xem đều chắc mẩm mối quan hệ giữa cả hai "trên mức bạn bè".

Quỳnh Lý và Tú Hảo ngồi chung xe ra về sau sự kiện (Clip: Sạp Ting)

Trước khi xuất hiện chung tại sự kiện lần này, mối liên hệ giữa Quỳnh Lý và Tú Hảo gần như không có quá nhiều dấu hiệu rõ ràng. Cư dân mạng từng soi ra việc cả hai có theo dõi nhau trên Instagram, tuy nhiên ngoài chi tiết đó thì hầu như không có thêm tương tác đáng chú ý nào. Hint hiếm hoi mà cư dân mạng phát hiện đó là cả hai cùng bưng mâm trong lễ ăn hỏi của Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương.

Chính vì vậy, màn sánh đôi đầy thân mật tại sự kiện lần này càng khiến netizen bất ngờ. Từ chỗ gần như không có hint, cả hai bất ngờ chuyển sang trạng thái tương tác thoải mái, tự nhiên trước ống kính, khiến nhiều người đặt dấu hỏi liệu đây có phải là một mối quan hệ đã âm thầm diễn ra từ trước nhưng đến nay mới lộ diện.

Ngay sau khi loạt khoảnh khắc dính như sam của Quỳnh Lý và Tú Hảo được lan truyền, cư dân mạng lập tức nhập cuộc bàn tán rôm rả. Trên các diễn đàn, không khó để bắt gặp những bình luận thể hiện rõ sự thích thú trước tương tác tự nhiên của cả hai. Không ít netizen còn "đẩy thuyền" nhiệt tình, cho rằng Quỳnh Lý và Tú Hảo sở hữu visual quá hợp đôi.

Quỳnh Lý và Tú Hảo bưng mâm quả trong lễ ăn hỏi của Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương

Quỳnh Lý, tên thật là Lý Hạo Mạnh Quỳnh, sinh năm 1995 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt diễn viên trẻ được chú ý trong vài năm trở lại đây. Anh bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm hài của Huỳnh Lập, sau đó là thành viên của nhóm Khủng Long Tí Hon - quán quân Cười Xuyên Việt - Tiếu Lâm Hội 2017.

Sau bước đệm từ sân khấu và web drama, Quỳnh Lý dần chuyển hướng sang điện ảnh và truyền hình. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án như Ghe Bẹo Ghẹo Ai, Chị Em Song Sinh, Hồn Trinh Nữ… nhưng phải đến khi tham gia Nhà Bà Nữ, tên tuổi của nam diễn viên mới thực sự đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và phong cách linh hoạt từ thư sinh đến nam tính, Quỳnh Lý thường được xếp vào nhóm thế hện tiềm năng của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, khác với hình ảnh cởi mở trên màn ảnh, ngoài đời anh khá kín tiếng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thời điểm ra mắt Nhà Bà Nữ, Quỳnh Lý và Uyển Ân bị soi nhiều hint hẹn hò nhưng mối quan hệ "đứt gánh" không lâu sau đó.

Quỳnh Lý gây chú ý khi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh

Tú Hảo, tên đầy đủ Nguyễn Bạch Tú Hảo, sinh năm 1996 tại Nha Trang, là quán quân The Face Vietnam 2017 - một trong những gương mặt nổi bật bước ra từ làng mẫu Việt. Tuy nhiên, bước đệm từ cuộc thi không giúp Tú Hảo vụt thành sao. Cô vẫn duy trì công việc người mẫu nhưng có thời gian chững lại, đôi khi còn bị so sánh với những gương mặt cùng bước ra từ cuộc thi.

Trong khi đó, Tú Hảo cũng hiếm khi công khai chuyện yêu đương. Dù từng có những thông tin bên lề về việc có người yêu từ sớm hoặc các mối quan hệ trong giới, nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng chính thức.