Giữa những ngày hè nóng bức, mạng xã hội lại rộn ràng với loạt hình ảnh check-in biển, khoe vóc dáng trong những bộ đồ bơi gợi cảm. Không đứng ngoài "đường đua", Diệp Lâm Anh cũng nhanh chóng nhập cuộc, nhưng theo cách độc lạ có 1-0-2 là hóa thân thành nàng tiên cá.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đăng clip xuất hiện trên thuyền với outfit đỏ trắng nổi bật, phần thiết kế mô phỏng đuôi cá đầy ấn tượng. Từ những bước di chuyển uyển chuyển trên boong cho đến khoảnh khắc thả mình xuống làn nước xanh, Diệp Lâm Anh khiến người xem khó rời mắt. Đoạn clip quay từ phía sau của mẹ 2 con Diệp Lâm Anh thu về gần 3 triệu người xem, ai cũng trầm trồ xi bí quyết giữ dáng.

Thế nhưng, màn chuẩn bị này vẫn chưa hot bằng clip ghi lại cảnh Diệp Lâm Anh thực hiện những động tác lặn, uốn người và di chuyển mềm mại như một nàng tiên cá thực thụ bên dưới đáy biển. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết rằng Diệp Lâm Anh chỉ mới tập luyện bộ môn này trong thời gian ngắn.

Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Vượt qua giới hạn của sự tưởng tượng. Tui không nghĩ là tui có thể lặn với monofin ngay lần thứ 2. Monofin này khá nặng và kẹp chặt 2 chân lại nên chỉ có thể dùng sự uyển chuyển của cơ thể để lặn. Nhìn thì nhẹ nhàng nhưng rất là mỏi. Các chị em muốn thử bộ mộ Nàng Tiên Cá nhớ tập thể lực nha".

Màn uốn éo dưới đáy biển của "nàng tiên cá" Diệp Lâm Anh gây bão

Monofin là một loại chân vịt đặc biệt thường được sử dụng trong lặn biển hoặc bơi nghệ thuật, có thiết kế gộp cả hai chân vào chung một bản lớn, tạo hình giống như đuôi cá. Khác với chân vịt thông thường, người dùng monofin không thể đạp từng chân riêng lẻ mà phải sử dụng chuyển động nhịp nhàng của toàn bộ cơ thể, đặc biệt là phần hông và lưng, để tạo lực đẩy dưới nước. Nhờ vậy, các động tác khi bơi trông cực kỳ mềm mại, uyển chuyển, mang lại hiệu ứng như nàng tiên cá. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài nhẹ nhàng đó lại là sự tiêu tốn thể lực đáng kể, đòi hỏi người tập phải có kỹ thuật và sức bền tốt mới có thể thực hiện thuần thục.

Diệp Lâm Anh phải di chuyển khó khăn, tập luyện nhiều ngày để có được những vũ điệu đặc biệt dưới đáy biển

Diệp Lâm Anh sau cuộc hôn nhân ồn ào

Diệp Lâm Anh từng trải qua cuộc ly hôn ồn ào với thiếu gia Đức Phạm. Sau nhiều lần đối diện với nhau tại phiên toà ly hôn, Diệp Lâm Anh nhận trách nhiệm chăm sóc con gái còn bé trai do Đức Phạm nuôi dưỡng. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh vẫn thường xuyên đăng ảnh gặp gỡ con trai, đưa 2 bé cùng đi du lịch.

Diệp Lâm Anh tận hưởng cuộc sống như phú bà sau ly hôn

Trong khi Đức Phạm công khai có hạnh phúc mới là Á hậu Vũ Thuý Quỳnh thì Diệp Lâm Anh hẹn hò Phạm Kiên. Phạm Kiên sinh năm 2000, nhỏ hơn Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Thời gian qua, cả hai nhiều lần bị soi xuất hiện cùng ở những phiên livestream, sự kiện giải trí hay tụ họp bạn bè. Phạm Kiên từng đoạt giải thưởng Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên, là một trong những thành viên của đội Hương Giang. Bên cạnh việc tham gia các chương trình thời trang lớn nhỏ và đóng phim, Phạm Văn Kiên còn nhận làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang.

Diệp Lâm Anh từng tiết lộ về gu chọn bạn trai sau đổ vỡ hôn nhân: "Mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi lại có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nếu bây giờ có một người đến, thực sự cảm thấy yêu thương mình thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu. Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò, nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm. Cuộc sống bây giờ mình sống là vì các con. Nếu có một người nào đó thực sự yêu thương, ở bên cạnh chia sẻ, cùng mình chăm con thì mình mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Còn nếu chỉ phục vụ cho vấn đề cảm xúc cá nhân, tình yêu thôi thì mình không cần".

Diệp Lâm Anh được khen vén khéo, đảm đang