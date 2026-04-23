Showbiz Việt vừa có thêm cặp đôi mới: Bị đồng nghiệp "bắt tại trận" ở bãi xe, đã có ảnh hôn má cực tình

Chỉ vừa mới gây xôn xao với loạt hint cực rõ tại sự kiện ra mắt phim, Quỳnh Lý và Tú Hảo tiếp tục khiến dân tình "rụng tim" khi chính thức tung bộ ảnh xác nhận chuyện tình cảm. Không còn là những khoảnh khắc bị bắt gặp hay suy đoán từ phía netizen, lần này cặp đôi đã tự mình "đánh dấu chủ quyền" bằng loạt hình ngọt ngào.

Trong loạt hình được chia sẻ trên trang cá nhân, Quỳnh Lý và Tú Hảo thoải mái thể hiện sự thân mật khi cùng nhau đi biển, nắm tay dạo chơi, ôm eo cực tình. Đặc biệt, khoảnh khắc nam diễn viên hôn má Tú Hảo trong một bức ảnh selfie đã khiến mạng xã hội gần như "tan chảy". Từ việc gắn bó trong hoạt động đời thường đến hẹn hò trên du thuyền, đủ thấy cặp đôi đã có quãng thời gian suy nghĩ nghiêm túc trước khi quyết định công khai trước công chúng.

Dưới những bài đăng, nhiều fan không khỏi xuýt xoa vì độ hợp gơ của Quỳnh Lý và Tú Hảo. Nhiều đồng nghiệp cũng vào phần bình luận "giả vờ bất ngờ" trước màn công khai quá ngọt ngào này.

Quỳnh Lý và Tú Hảo chính thức công khai hẹn hò

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi khiến nhiều người "tan chảy"

Có thể thấy cả hai đã gắn bó được một quãng thời gian

Quỳnh Lý và Tú Hảo bên cạnh nhau từ cuộc sống đời thường đến du lịch "chanh sả"

Loạt ảnh "phát ra cẩu lương" của cặp đôi mới ở showbiz Việt

Tối 21/4, Quỳnh Lý và Tú Hảo nhanh chóng trở thành tâm điểm tại sự kiện khi liên tục để lộ những dấu hiệu thân thiết vượt mức bình thường. Ngay từ lúc xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai đã gây chú ý bởi sự đồng điệu trong phong cách khi cùng chọn trang phục tông nâu. Không hề giữ khoảng cách, Quỳnh Lý và Tú Hảo sánh bước sát bên nhau, từ lúc tạo dáng chụp ảnh cho đến khi di chuyển giao lưu với các nghệ sĩ khác. Những hành động như nắm tay hay khoác eo giữa chốn đông người càng khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi.

Không chỉ netizen, chính các đồng nghiệp cũng tỏ ra tò mò trước màn xuất hiện "dính như sam" của cả hai. Sau khi sự kiện kết thúc, Quỳnh Lý và Tú Hảo tiếp tục đi cùng nhau ra bãi xe, thậm chí còn lên chung một chiếc xe. Tại đây, Lâm Vỹ Dạ cũng có mặt và "dí" cặp đôi đang yêu.

Nữ diễn viên lập tức hỏi thẳng Tú Hảo vì sao lại đi chung với Quỳnh Lý. Đáp lại, cả hai nhanh chóng đưa ra câu trả lời khá "an toàn" là cùng đường về nhà. Tuy nhiên, màn đối đáp chưa dừng lại khi Lâm Vỹ Dạ tiếp tục trêu chọc, hỏi Tú Hảo cảm nhận thế nào về vai diễn của Quỳnh Lý. Người đẹp nhẹ nhàng chia sẻ rằng cô rất thích, đặc biệt là tên nhân vật trong phim trùng với tên thật của mình. Bị đàn chị liên tục "đẩy thuyền", Quỳnh Lý và Tú Hảo chỉ biết bật cười rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Nhưng bao nhiêu hint trên cũng đủ khiến ai cũng chắc mẩm mối quan hệ đặc biệt giữa đôi diễn viên - người mẫu.

Quỳnh Lý và Tú Hảo ngồi chung xe ra về sau sự kiện (Clip: Sạp Ting)

Quỳnh Lý, tên thật là Lý Hạo Mạnh Quỳnh, sinh năm 1995 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt diễn viên trẻ được chú ý trong vài năm trở lại đây. Anh bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm hài của Huỳnh Lập, sau đó là thành viên của nhóm Khủng Long Tí Hon - quán quân Cười Xuyên Việt - Tiếu Lâm Hội 2017. Sau bước đệm từ sân khấu và web drama, Quỳnh Lý dần chuyển hướng sang điện ảnh và truyền hình nhưng phải đến khi tham gia Nhà Bà Nữ, tên tuổi của nam diễn viên mới thực sự đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và phong cách linh hoạt từ thư sinh đến nam tính, Quỳnh Lý thường được xếp vào nhóm thế hện tiềm năng của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, khác với hình ảnh cởi mở trên màn ảnh, ngoài đời anh khá kín tiếng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thời điểm ra mắt Nhà Bà Nữ, Quỳnh Lý và Uyển Ân bị soi nhiều hint hẹn hò nhưng mối quan hệ "đứt gánh" không lâu sau đó.

Tú Hảo, tên đầy đủ Nguyễn Bạch Tú Hảo, sinh năm 1996 tại Nha Trang, là quán quân The Face Vietnam 2017 - một trong những gương mặt nổi bật bước ra từ làng mẫu Việt. Tuy nhiên, bước đệm từ cuộc thi không giúp Tú Hảo vụt thành sao. Cô vẫn duy trì công việc người mẫu nhưng có thời gian chững lại, đôi khi còn bị so sánh với những gương mặt cùng bước ra từ cuộc thi. Tú Hảo cũng hiếm khi công khai chuyện yêu đương. Dù từng có những thông tin bên lề về việc có người yêu từ sớm hoặc các mối quan hệ trong giới, nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng chính thức.