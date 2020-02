Cập nhật: Thêm 15 địa phương cho học sinh nghỉ, nâng tổng số tỉnh thành cho học sinh nghỉ học lên 41

Sáng 3/2, số lượng người mắc bệnh viêm hô hấp do virus tại Trung Quốc đã hơn tới 17.200 người, 361 người tử vong. Tại Việt Nam, đã có 8 người dương tính với virus corona ở các địa phương Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa.

Trước tình hình dịch bệnh khó kiểm soát, cuối giờ chiều ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức có quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch virus Corona. Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn hoả tốc đến Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế.

Công văn của Thủ tướng gửi các bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngoài 3 địa phương có người dương tính với virus corona thì 38 tỉnh, thành phố khác cũng cho học sinh nghỉ học phòng dịch.

Danh sách 41 địa phương cho học sinh nghỉ học:

1. Vĩnh Phúc 3-9/2

2. Thanh Hóa 3-9/2

3. Hà Nội 3-9/2

4. Long An 3-9/2

5. Kiên Giang 3-9/2

6. Bình Thuận 3-9/2

7. Cần Thơ 3-9/2

8. Vĩnh Long 3-9/2

9. TP HCM 3-9/2

10. Bình Dương 3-9/2

11. Bà Rịa - Vũng Tàu 3-9/2

12. Tây Ninh 3-9/2

13. Hà Giang 3-9/2

14. Hưng Yên 3-9/2

15. Lai Châu 3-9/2

16. Đà Nẵng 3-9/2

17. Quảng Ninh 3-9/2

18. Khánh Hòa 3-9/2

19. Đồng Nai 3-9/2 (trừ thành phố Biên Hòa nghỉ ngày 3-4/2)

20. Sóc Trăng 3-9/2

21. Hà Nam 3-9/2

22. Đồng Tháp 3-9/2

23. Hòa Bình 3-9/2

24. Ninh Bình 3-9/2

25. Tuyên Quang 3-9/2

26. An Giang 3-9/2

27. Quảng Nam 3-9/2 (chỉ Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn được nghỉ)

28. Quảng Ngãi 3-9/2

29. Lạng Sơn 3-9/2

30. Gia Lai 3-9/2

31. Thái Bình 3-9/2

32. Phú Yên 3-9/2

33. Sơn La 3-9/2

34. Bình Định 4-9/2

35. Thái Nguyên 4-9/2

36. Hậu Giang 3-4/2

37. Cao Bằng 3-4/2

38. Tiền Giang 3-5/2

39. Lào Cai 3-5/2

40. Ninh Thuận 3-5/2

41. Hải Phòng 3-5/2

Không chỉ học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT, nhiều trường Đại học, Học viện cũng thông báo hoãn lịch nhập học. Theo thống kê của Vụ Giáo dục đại học, hơn 70 trường đã điều chỉnh lịch học từ ngày 3/2 lên ngày 10/2, thậm chí có trường đến 17/2.