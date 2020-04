Cập nhật dịch COVID-19: Số người chết tại Mỹ vượt qua 40.000, một số nước đã có tín hiệu mừng khi số ca nhiễm và tử vong giảm xuống

Đến 6h sáng ngày 19/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca nhiễm hiện tại là 268, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998 người.

Từ 19 đến 23 giờ tối 19/4 (giờ Việt Nam), các Bộ trưởng Y tế G20 bắt đầu cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tác động của COVID-19 đối với sức khỏe toàn cầu. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cùng các Bộ trưởng Y tế của các nước G20, các tổ chức quốc tế và khu vực gồm WHO, WB, OECD, Quỹ toàn cầu, Quỹ LHQ, GAVI, Liên minh tiêm chủng. Đại diện Bộ Y tế Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Một nhân viên chuẩn bị đặt hàng tại một nhà hàng thức ăn nhanh, Virginia US, ngày 18 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Carlos Barria

Bộ trưởng Y tế Saudi Arabia chủ trì cuộc họp trực tuyến để đưa ra các giải pháp y tế chống đại dịch và khuyến khích các giải pháp kỹ thuật số để phối hợp toàn cầu và đưa ra ưu tiên chuẩn bị ứng phó với đại dịch COVID-19. Đại diện của cả 5 châu lục đã thể hiện quyết tâm cần phải phối hợp hành động, đặc biệt trong việc đẩy nhanh nghiên cứu vắc xin, chia sẻ các biện pháp thực hành hiệu quả để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Trong vòng 24h qua, thế giới đã ghi nhận thêm 74.557 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (thấp hơn gần 5.000 trường hợp so với ngày hôm qua) và 4.883 người tử vong (thấp hơn 2.000 ca so với hôm qua). Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2.405.325 người, trên 164.930 ca tử vong. Số ca bệnh nhân đã hồi phục là 624.911, trong khi đó vẫn còn 54.225 trường hợp nghiêm trọng cần chăm sóc đặc biệt.

Châu Âu: 1.088.698 trường hợp mắc Covid-19 và 101.780 ca tử vong, hơn 309.495 bệnh nhân đã phục hồi

Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận một sự giảm nhẹ số ca mắc và tử vong mới liên quan đến dịch Covid-19. Cụ thể, châu lục này báo cáo thêm 28.660 trường hợp mới mắc Covid-19 và 2.502 ca tử vong mới.

Nước Anh chưa nghĩ đến việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa

Nước Anh đang ở hoặc gần đỉnh điểm của một cuộc khủng hoảng sức khỏe, trong đó hơn 16.000 người đã chết - tỷ lệ tử vong cao thứ 5 trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove cho biết rằng việc chính phủ nước này chưa xem xét dỡ bỏ việc phong tỏa theo từng giai đoạn trong những tháng tới. Theo kế hoạch, hiện Anh đang tiến hành xét nghiệm diện rộng. Tính đến sáng 19/4, nước này đã tiến hành xét nghiệm 482.000 người, trong đó ngày 18/4 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 21.626 người.

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 5.850 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số mắc lên 120.067. Số ca tử vong mới trong ngày là 596 người, đưa con số tử vong từ đầu mùa dịch lên 16.060 người.

Một sĩ quan thành phố kiểm tra ủy quyền của một khách hàng khi cô đến một khu chợ được bảo hiểm ở Le Perreux-sur-Marne. BERTRAND / AFP)

Số người chết hàng ngày do Covid-19 tại Italy đạt mức thấp trong một tuần

Vào Chủ nhật (19 tháng 4), Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Italy đã báo cáo số ca tử vong do Covid-19 tăng 433 - con số tử vong hàng ngày thấp nhất trong một tuần và số ca mắc mới đã giảm xuống 3.047 so với 3.491 trước đó. Đến hiện tại, Italy xác nhận có 178.972 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, tổng số người tử vong là 23.660, cao thứ 2 trên toàn thế giới, sau Mỹ. Tổng số ca hồi phục là 47.055.

Các trường hợp tử vong và mắc mới hàng ngày có giảm đi cho thấy tình hình ổn định rộng rãi diễn ra trong 2 tuần qua tại đất nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất châu Âu này. Việc phong tỏa toàn quốc, được áp dụng vào ngày 9 tháng 3, sẽ có hiệu lực cho đến ngày 3 tháng 5, nhưng vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nào ở mức độ nào, hoặc dần dần, nó sẽ được dỡ bỏ.

Pháp nói rằng giảm bớt khủng hoảng do Covid-19

Tình hình COVID-19 ở Pháp đang cải thiện "chậm nhưng chắc chắn" và tình trạng thiếu thiết bị bảo vệ như khẩu trang đang giảm bớt, Thủ tướng Edouard Philippe cho biết hôm Chủ nhật (19 tháng 4).

Hết ngày 19/4 (giờ địa phương), Pháp ghi nhận 19.718 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 và 152.8947 người mắc bệnh. Hiện tại vẫn còn 5.744 trường hợp nghiêm trọng được chăm sóc đặc biệt, trong khi 36.578 đã hồi phục. Trong nỗ lực bảo vệ những người có nguy cơ nhất, Pháp tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các nhà dưỡng lão, với 50.000 lượt trong tuần qua. Từ nay đến cuối tháng 6, các bệnh viện tại Pháp không chỉ được trang bị 15.000 máy thở hồi sức tích cực, mà còn có 15.000 máy hỗ trợ thở khác.

Số người chết Covid-19 của Tây Ban Nha chậm lại với mức tăng thấp nhất trong khoảng một tháng

Số người chết của Tây Ban Nha từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bắt đầu tăng 410 vào Chủ nhật (19 tháng 4). Đây là mức tăng thấp nhất hàng ngày trong khoảng một tháng tại nước này - một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới. Tổng số người chết do Covid-19 tại nước này lên tới 20.453. "Đó là một con số mang lại cho chúng tôi hy vọng", điều phối viên cấp cứu của Bộ Y tế Fernando Simon nói về số người chết hàng ngày, ở mức thấp nhất trong bốn tuần.

Tây Ban Nha áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ giữa tháng 3. Tới sáng 20/4 giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm virus được ghi nhận là 198.674, tăng 4.258 ca trong 24 giờ qua.

Mặc dù giới chức Tây Ban Nha cho rằng nước này đã đạt tới "đỉnh dịch" vào ngày 2/4, song hiện các nhà lãnh đạo vẫn chưa sẵn sàng đề xuất nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc.

Linh mục Andres Conde, 49 tuổi và chị gái sinh đôi Inma Conde, phối hợp phân phát thực phẩm cho các gia đình nghèo, tại Ronda, miền nam Tây Ban Nha ngày 18 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Jon Nazca

Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 19/4 tuyên bố chính quyền hoàn toàn kiểm soát đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Cho tới hiện tại, nước này ghi nhận 42.853 ca mắc bệnh và 361 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, tại Đức, số ca mắc COVID-19 tăng thêm gần 1.460 người lên thành 145.184 người, trong khi số người tử vong trong ngày chỉ có 48 người, nâng tổng số ca tử vong tới ngày 20/4 tại Đức lên 4.586 ca. Số ca đã được chữa khỏi hiện là 84.500 người.

Đất nước Ba Lan cũng ghi nhận mức tăng đột biến trong các trường hợp mắc Covid-19 trước ngày nới lỏng một số hạn chế. Vào Chủ nhật (19 tháng 4), 545 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận, theo dữ liệu của Bộ Y tế, một ngày trước khi nước này lên kế hoạch giảm bớt một số hạn chế liên quan đến đại dịch.

Công viên và rừng sẽ được mở cửa trở lại vào thứ Hai và giới hạn số lượng người được phép vào cửa hàng sẽ được nới lỏng, Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki cho biết hôm thứ Năm.

Tính đến Chủ nhật, Ba Lan đã có 9.287 trường hợp được xác nhận và 360 trường hợp tử vong. Bộ Y tế hôm Chủ nhật cho biết họ đã thực hiện khoảng 11.200 xét nghiệm trong suốt ngày cuối cùng.

Châu Mỹ: 901.645 người dương tính với SARS-CoV-2 và 47.141 người tử vong

Trong vòng 24h qua, châu Mỹ chứng kiến số người nhiễm mới là 32.266 và tử vong mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19 là 1.951 người, giảm so với ngày hôm qua.

Số người chết Covid-19 tại Mỹ vượt qua 40.000

Mỹ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về tất cả các chỉ số ca nhiễm mới, ca tử vong mới trong ngày. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã lên tới 40.532, tăng 1.518 ca so với một ngày trước đó. Số ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua tại quốc gia này là 25.261 người, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 764.053.

Ngoài ra, tại Mỹ cũng có 71.001 bệnh nhân Covid-19 đã bình phục, trong khi 13.556 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nặng và nguy kịch.

Tiểu bang New York đươck coi là khu vực phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 tại Mỹ, tuy nhiên, trong 24 giờ qua, nơi này cũng ghi nhận số ca tử vong và mắc bệnh có giảm. Số ca tử vong tại New York ngày 19/4 được ghi nhận là 504 ca, ít hơn 33 ca so với ngày hôm trước. Tại buổi họp báo cập nhật tình hình ngày 19/4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhận định số liệu cập nhật cho thấy New York đã qua đỉnh dịch nhưng cảnh báo người dân New York vẫn phải hết sức cẩn thận khi mà vẫn có tới 1.300 người nhập viện vì nhiễm SARS-CoV-2 ngày hôm trước.

Hơn 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng vừa qua vì việc đóng cửa các doanh nghiệp và trường học và hạn chế đi lại nghiêm trọng đã cản trở nền kinh tế.

Biến Sleep Train Arena thành bệnh viện khẩn cấp 400 giường để giúp đối phó với dịch Covid-19 ở Sacramento, California. (Ảnh AP / Rich Pedroncelli)

Canada: Việc giữ khoảng cách nghiêm ngặt sẽ cần được giữ nguyên

Số người nhiễm Covid-19 mới ở Canada đang có xu hướng giảm xuống nhưng việc giữ khoảng cách nghiêm ngặt sẽ cần được giữ nguyên, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết vào Chủ nhật (19 tháng 4). Tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 ở Canada đã tăng lên tới 1.587 người trong khi số người được chẩn đoán nhiễm bệnh là 35.056 người.

Như nhiều quốc gia đã làm trong đại dịch, chính quyền trên khắp Canada đã ra lệnh đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu, ném hàng triệu công việc và kêu gọi mọi người ở nhà.

Số ca mắc Covid-19 tại Peru vượt qua 15.000, cao thứ hai ở Mỹ Latinh

Cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra đã làm tê liệt Peru và khiến hàng triệu người không có việc làm.

Peru đã ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-VoV-2 đầu tiên vào ngày 6 tháng 3 và sau 25 ngày, con số này tăng lên 1.000 trường hợp. Chỉ mất 14 ngày sau, con số người mắc tiếp tục tăng lên 10.000 trường hợp vào ngày 14 tháng 4, theo một thống kê của Reuters. Cho tới hiện tại, Peru đã báo cáo tổng cộng có 15.628 trường hợp mắc Covid-19, cao thé 2 ở Mỹ Latinh, sau Brazil và 400 trường hợp tử vong, Bộ Y tế cho biết.

Vào ngày 15 tháng 3, Peru tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới và kêu gọi công dân tự cách ly trong 15 ngày. Việc kiểm dịch toàn quốc đã được kéo dài đến ngày 26 tháng Tư.

Braizil có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất Mỹ Latinh

Bộ Y tế Brazil thông báo trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 101 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Mỹ này lên 2.462 người. Trong khi đó, số ca nhiễm đã tăng thêm 1.932 ca, lên tới 38.654 người. Bang Sao Paulo vẫn là địa phương có số người nhiễm bệnh cao nhất cả nước với 13.894 ca, tiếp đến là Rio de Janeiro với 4.543 ca.

Một công nhân từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của thành phố lấy máu từ một người đàn ông để tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể chống lại COVID-19 ở Suifenhe, một thành phố giáp với Nga ở tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, ngày 16 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Vũ Hán

Châu Á: 383.155 trường hợp mắc bệnh và 14.786 ca tử vong liên quan đến Covid-19, hơn 180.611 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Á chứng kiến thêm 12.371 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 385 ca tử vong mới do virus này.

Trung Quốc báo cáo không có ca tử vong mới nào liên quan đến Covid-19 trong 24 giờ qua

Trung Quốc đã báo cáo 16 trường hợp mắc Covid-19 mới nhưng không có trường hợp tử vong trong khi các nhà chức trách vẫn cảnh giác trước sự "hồi sinh lớn" của đại dịch viêm đường hô hấp cấp và theo dõi sự lây lan của các trường hợp ở tỉnh Hắc Long Giang.

Đến nay, Trung Quốc đại lục thông báo 82.735 ca nhiễm và 4.632 ca tử vong, 77.062 bệnh nhân đã phục hồi. Vào Chủ nhật vừa qua, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng đã ban hành một thông báo yêu cầu cải thiện năng lực và chất lượng xét nghiệm trên toàn quốc.

Số ca mắc Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua cả Trung Quốc

Các trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 86.306, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết vào Chủ nhật (19 tháng 4). Sự gia tăng thêm 3.977 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua đã nâng số ca nhiễm tại Thổ Nhĩ Kỳ lên cao hơn Trung Quốc, và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất châu Á.

Bộ trưởng Koca cho biết thêm 127 người đã chết, đưa số người chết do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại quốc gia này lên 2.017. Cho đến nay, tổng cộng 11.976 người đã phục hồi và số lượng xét nghiệm được thực hiện trong 24 giờ qua lên tới 35.344.

Singapore báo cáo 596 trường hợp mắc Covid-19 mới, phần lớn từ ký túc xá

Như vậy, tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này đã tăng lên 6.588. Trong số các trường hợp mới, 68% được liên kết với các cụm được biết đến, trong khi phần còn lại đang chờ truy tìm dấu vết liên lạc. Trong 24 giờ, Singapore báo cáo không có ca tử vong mới do Covid-19, hiện tại, số bệnh nhân tử vong do dịch bệnh này tại Singpaore là 11 người.

Một công nhân trong bộ đồ bảo hộ phun thuốc khử trùng tại Grand Bazaar, được gọi là Covered Bazaar, để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. REUTERS / Umit Bektas

Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức dưới 10 người

Thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy, với 8 ca mới được phát hiện, tổng số ca nhiễm ở nước này là 10.661 người. Số ca tử vong là 234 (tăng thêm 2 ca), trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn đến nay là 8.042 người trong khi vẫn còn khoảng 10 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Hàn Quốc đã mở rộng chính sách xa cách xã hội thêm 15 ngày nữa nhưng có cung cấp một số cứu trợ cho các nhà thờ và đội ngũ thể thao.

Châu Phi: 22.966 trường hợp mắc bệnh và 1.125 ca tử vong liên quan đến Covid-19, 5.840 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Phi chứng kiến thêm 1.225 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 43 ca tử vong mới do virus này.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của châu Phi (ACDC) cho biết dịch Covid-19 đang nhanh chóng lan rộng trên khắp châu lục. Đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở 52/55 nước thành viên của châu Phi, trong đó Nam Phi, Ai Cập, Maroc và Algeria là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Reuters, Channelnewasia