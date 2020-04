Đến 6h sáng ngày 18/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca nhiễm hiện tại là 268, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Trong vòng 24h qua, thế giới đã ghi nhận thêm 85.963 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (giảm gần 7.000 trường hợp so với ngày hôm qua) và 8.653 người tử vong (tăng gần 2.000 ca so với hôm qua). Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2.248.330 người, trên 154.126 ca tử vong. Số ca bệnh nhân đã hồi phục là 571.010, trong khi đó vẫn còn 56.967 trường hợp nghiêm trọng cần chăm sóc đặc biệt.

Dịch bệnh tiếp tục làm hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày, trong khi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sửa đổi số liệu thống kê, bổ sung thêm gần 1.300 ca tử vong.

Hai y tá đeo khẩu trang bên trong bệnh viện di động phản ứng tức thời mới với 50 giường chăm sóc đặc biệt chống lại sự bùng phát của COVID-19 tại Pachuca, Hidalgo, Mexico, ngày 19 tháng 3 năm 2020. REUTERS / Henry Romero

Châu Mỹ: 831.752 người dương tính với SARS-CoV-2 và 42.721 người tử vong

Trong vòng 24h qua, châu Mỹ chứng kiến số người nhiễm mới là 40.601 và tử vong mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19 là 2.953 người.

Mỹ ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 vượt qua 700.000 người

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ khi trong vòng 24 giờ qua. Với 709.201 ca nhiễm và 37.135 ca tử vong, Mỹ tiếp tục là nước có số ca mắc và tử vong liên quan đến dịch Covid-19 cao nhất thế giới. Trong vòng 24h qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.516 ca tử vong và 31.631 bệnh nhân mới, con số tăng cao kỉ lục. Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, với điều kiện tiên quyết là các bang cho thấy sự suy giảm dịch bệnh.

Còn tại tiểu bang New York, trung tâm dịch của nước Mỹ, số liệu báo cáo cho thấy trong ngày 17/4, tiểu bang này đã có thêm 630 bệnh nhân tử vong vì Covid-19, tăng 24 ca so với 1 ngày trước đó. Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất này đến ngày 15/5 bởi ông cho rằng chỉ khi nào số ca nhiễm giảm nhiều nữa thì mới có thể nới lỏng lệnh phong tỏa tại bang này. Ngày 17/4, Thống đốc Cuomo cho biết, New York cần có sự hỗ trợ của chính quyền liên bang Mỹ để có thể tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng và mở cửa trở lại nền kinh tế tại tiểu bang.

Một công nhân trong bộ đồ bảo hộ kiểm tra axit nucleic ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch COVID-19 tại Trung Quốc, ngày 7 tháng 4 năm 2020. REUTERS

Mexico kêu gọi nhân viên y tế lớn tuổi ở nhà trở lại làm việc

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mexico đã kêu gọi các nhân viên y tế ở độ tuổi 60-65 quay trở lại làm việc và điều trị cho bệnh nhân không nhiễm Covid-19, nhằm giúp hệ thống y tế xử lý sự gia tăng của các bệnh nhân.

Có khoảng 20.000 y tá và bác sĩ có sức khỏe tốt sẽ đủ điều kiện tham gia. Họ sẽ làm việc từ ngày 23/4 đến 23/5 để các nhân viên y tế trẻ tuổi có thời gian điều trị cho các trường hợp nhiễm Covid-19, Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador, nói trong cuộc họp báo thường xuyên. Ông Andres Manuel Lopez Obrador cũng cho biết, dự kiến dịch Covid-19 tại nước này sẽ đạt đến đỉnh điểm vào ngày 10 tháng 5 tại thủ đô đông dân của Mexico City và các khu vực lân cận.

Cho đến nay, Mexico đã báo cáo 6.297 trường hợp nhiễm Covid-19 và 486 trường hợp tử vong, và chính quyền đang kêu gọi mọi người ở nhà để ngăn chặn hàng loạt bệnh tật có thể áp đảo hệ thống y tế.

Châu Âu: 1.029.214 trường hợp mắc Covid-19 và 96.228 ca tử vong, hơn 289.063 bệnh nhân đã phục hồi

Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận thêm 32.674 trường hợp mới mắc Covid-19 và 4,004 ca tử vong mới.

Italy ghi nhận thêm 2.563 ca hồi phục trong ngày

Tử vong do dịch COVID-19 ở Italy đã tăng 575 vào thứ Sáu, tăng so với 525 ngày trước đó, trong khi số ca mắc mới giảm nhẹ và các nhà khoa học cảnh báo rằng việc số ca bệnh tăng lên hiện chủ yếu xảy ra giữa các thành viên gia đình. Số liệu thống kê hàng ngày của các trường hợp nhiễm mới đứng ở mức 3.493, giảm so với 3.786 trước đó. Nhìn chung, cả số ca mắc mới và tử vong mới hàng ngày liên quan đến Covid-19 ở Italy đang trong tình trạng ổn định trong 12 ngày qua. Cho đến hiện tại, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Italy là 172.434, trong đó có 22.745 trường hợp tử vong và 42.727 người đã phục hồi, ghi nhận thêm 2.563 ca hồi phục trong ngày hôm qua.

Italy đang lên kế hoạch triển khai một ứng dụng điện thoại thông minh để theo dấu tiếp xúc người dùng mắc COVID-19. Đây là một trong các biện pháp giúp quốc gia này có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Một gia đình nói chuyện với bạn bè bên dưới cửa sổ của họ, ở Venice, Ý, ngày 17 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Manuel Silvestri

Biện pháp giãn cách xã hội diễn ra tại Pháp đã bước đầu có hiệu quả

Pháp đã đăng ký thêm 761 trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19 vào thứ Sáu (17 tháng Tư), nâng tổng số người chết lên 18.681, cao thứ 3 trên thế giới, nhưng số người trong bệnh viện đã giảm trong ngày thứ ba.

Và, trong một dấu hiệu khác cho thấy việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội diễn ra cách đây 1 tháng đã có hiệu quả, Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng, cho biết tổng số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) đã giảm trong ngày thứ 9 liên tiếp.

Tổng cộng, tại Pháp có 109.252 bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 (tăng 405 trường hợp trong 24 giờ). Đến nay, có 34.420 bệnh nhân đã hồi phục và ra viện.

Giới chức y tế đảm bảo rằng Pháp có "sức mạnh đáng kể" để tránh làn sóng dịch bệnh thứ hai sau khi lệnh dỡ bỏ lệnh phong tỏa, dự kiến sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron công bố vào ngày 11/5.

Anh sản xuất 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Tính đến sáng 18/4, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 14.576 người tại Anh trong tổng số 108.692 người dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Một triệu liều vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do các nhà khoa học Anh phát triển đang trong quá trình sản xuất. Các nhà nghiên cứu cho biết, vắc-xin này sẽ có sẵn để sử dụng vào tháng 9 tới ngay cả trước khi các thử nghiệm chứng minh liệu vắc-xin này có hiệu quả hay không. Sản phẩm thử nghiệm của nhóm Đại học Oxford, được đặt tên là "ChAdOx1 nCoV-19", là một loại vắc-xin tái tổ hợp và là một trong ít nhất 70 loại vắc-xin COVID-19 tiềm năng được phát triển bởi các nhóm nghiên cứu và công nghệ sinh học trên khắp thế giới.

Trong thông báo ngày 17/4, các nhà khoa học tại Đại học Oxford cho biết họ đang tuyển tình nguyện viên cho giai đoạn 1 - thử nghiệm vaccine "ChAdOx1 nCoV-19" trên người, đồng thời gấp rút sản xuất với số lượng lớn, mặc dù cũng có những quan ngại rằng các kết quả thử nghiệm có thể cho thấy vaccine không có tác dụng phòng bệnh COVID-19.

Số ca mắc Covid-19 của Tây Ban Nha tăng lên tới 188.068

Người đứng đầu các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe của Tây Ban Nha, Fernando Simon cho biết trong một cuộc họp báo rằng số trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên tới 188.068 vào thứ Sáu (17 tháng Tư). Các cơ quan y tế đã xác định 5.252 trường hợp nhiễm virus mới từ thứ Năm đến thứ Sáu, tương ứng với mức tăng 2,9%.

Hình ảnh máy tính được tạo bởi Nexu Science Communication cùng với Trinity College ở Dublin, cho thấy một mô hình cấu trúc đại diện của betacoronavirus, loại virus được liên kết với COVID-19, được chia sẻ với Reuters vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Truyền thông khoa học NEXU / thông qua REUTERS

Châu Á: 358.184 trường hợp mắc bệnh và 14.066 ca tử vong liên quan đến Covid-19, 171.077 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Á chứng kiến thêm 12.188 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 1.640 ca tử vong mới do virus này.

Trung Quốc điều chỉnh cách tính, tăng gần 1.300 ca tử vong do Covid-19

Ngày 17/4, thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, nơi được coi là nguồn xuất phát của dịch bệnh Covid-19, đã sửa đổi số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19 và số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này. Theo đó, tổng số trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Vũ Hán tính đến cuối ngày 16/4 đã được điều chỉnh tăng thêm 325 ca, lên 50.333 người, và số người tử vong tăng thêm 1.290 ca, lên 3.869 người.

Như vậy, tính đến hiện tại, Trung Quốc ghi nhận 82.692 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 4.632 người tử vong, số ca hồi phục là 77.944.

Singapore đã báo cáo 623 trường hợp mới COVID-19 và thêm một trường hợp tử vong vào thứ Sáu (17 tháng Tư), Bộ Y tế (MOH) cho biết trong bản cập nhật hàng ngày. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này hiện ở mức 5.050, với 11 trường hợp tử vong. Trong số các trường hợp mới được công bố vào thứ Sáu, 69% được liên kết với các cụm được xác định trước đó trong khi phần còn lại đang chờ theo dõi liên lạc.

Indonesia hiện là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Đông Nam Á với kỷ lục 407 trường hợp mới được báo cáo. Số ca mắc COVID-19 ở Indonesia đã tăng lên 5.923 vào thứ Sáu (17 tháng Tư), một quan chức y tế cấp cao cho biết. Trong khi đó, số người chết tăng lên 24 vào thứ Sáu, nâng tổng số lên 520. Số bệnh nhân hồi phục tăng 59, với tổng số 607.

Trước đó, Philippines được coi là nước có số người mắc Covid-19 nhiều nhất trong khu vực. Trong ngày thứ Sáu, Phillipines đã ghi nhận 218 trường hợp mới, nâng tổng số lên tới 5.878 người, tổng số ca tử vong là 387 người, thêm 25 người trong ngày hôm qua.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản vượt qua 10.000 người. Tại Nhật Bản, tính đến ngày 17/4, tổng số bệnh nhân mắc bệnh là 9.787 người và 190 ca tử vong. Thủ đô Tokyo vẫn đứng đầu danh sách các tỉnh, thành có nhiều người nhiễm bệnh nhất với 2.595 ca.

Hàn Quốc ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới dưới 30. Ngày 17/4, Hàn Quốc ghi nhận 22 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện, số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đã lên 10.635 người. Số ca tử vong là 230 (tăng thêm 1 ca), trong đó hơn 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi.

Malaysia vào thứ Sáu (17 tháng Tư) đã ghi nhận 69 trường hợp COVID-19 mới, con số thấp nhất hàng ngày kể từ khi lệnh kiểm soát chuyển động (MCO) có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3. Có tổng cộng 5.251 ca nhiễm ở Malaysia. Đất nước này cũng chứng kiến thêm 2 trường hợp tử vong COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng lên 86.

Một người đàn ông che mặt bằng áo phông khi anh ta chờ nhận hàng từ các tình nguyện viên trong quá trình phân phối thực phẩm và nước uống cho những người nghèo và vô gia cư, tại Accra, Ghana. Ngày 4 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Francis Kokoroko / File Photo

Châu Phi: 20.420 trường hợp mắc bệnh và 1.020 ca tử vong liên quan đến Covid-19, 4.958 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Phi chứng kiến thêm 1.427 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 52 ca tử vong mới do virus này.

WHO cảnh báo về tốc độ lây nhiễm dịch COVID-19 tại châu Phi. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Trong tuần qua, châu Phi đã ghi nhận sự gia tăng 51% số ca bệnh nhiễm mới và tăng 60% số ca tử vong được ghi nhận. Với những khó khăn trong việc có được bộ dụng cụ chẩn đoán, khả năng con số thực về số ca nhiễm ở châu Phi có sẽ còn cao hơn nhiều".

Trong khi đó, các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà lãnh đạo châu Phi đã cảnh báo vào thứ Sáu (17 tháng Tư), lục địa này cần hàng chục tỷ đô la tiền bổ sung để chống lại đại dịch Covid-19. Trong một tuyên bố chung, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết họ đã từng đóng góp vào 57 tỷ USD được huy động bởi các chủ nợ chính thức để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phục hồi kinh tế trên lục địa nghèo nhất thế giới, trong khi 13 tỷ USD đến từ các quỹ tư nhân.

Theo Reuters, Channelnewasia