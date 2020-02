Cập nhật danh sách các tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học để tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng virus Corona gây ra, một số trường học từ cấp Mầm non cho đến Đại học đã tiến hành cho học sinh toàn trường nghỉ thêm so với thời gian học dự kiến. Có khoảng 71 trường Đại học và Học viện cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần, đến hết ngày 9/2. Bên cạnh đó, một số tỉnh thành đã tiến hành cho học sinh các cấp từ THPT trở xuống được nghỉ thêm từ 2 ngày cho đến 1 tuần.



1. Cao Bằng: Ngày 1/2, giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng ký công văn tạm thời cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học 2 ngày để phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian nghỉ, các trường phối hợp cơ sở y tế địa phương tiến hành khử trùng khu vực trường học, đảm bảo điều kiện tốt nhất về phòng chống bệnh lây nhiễm khi học sinh trở lại.

2. Lào Cai: Với đặc thù là địa bàn giáp ranh biên giới, toàn bộ học sinh sẽ được nghỉ học thêm 3 ngày so với lịch trình trước đó, đến hết ngày 5/2.

3. Sóc Trăng: Sáng ngày 2/2, sở GD&ĐT phát đi văn bản "hỏa tốc" về việc kéo dài thời gian nghỉ thêm 2 ngày đối với tất cả sinh viên và học sinh các cấp trong tỉnh.

4. Vĩnh Long: Đối với học sinh các trường THCS, THPT, THCS&THPT, trung tâm GDNN, GDTX trên địa bàn tỉnh và sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long sẽ nghỉ học 3 ngày (đến hết ngày 5/2). Học sinh tất cả các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh nghỉ học 5 ngày (đến hết ngày 7/2). Riêng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đến trường để triển khai và sắp xếp công việc.

5. Cần Thơ: Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ quyết định lùi thời gian nhập học 1 tuần để chuẩn bị chu đáo hơn cho việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm.

6. Bình Thuận: Sáng 2/2, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đã có công văn về việc cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

7. Kiên Giang: Sau khi chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận, Sở Giáo dục và đào tạo đã có văn bản thông báo chính thức cho học sinh các cấp được nghỉ học đến hết ngày 8/2 để thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh.

8. Hậu Giang: Học sinh và sinh viên các trường tại tỉnh sẽ được nghỉ học 1 tuần do với thời gian dự kiến.

9. TP. HCM: Một số trường tư như trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP), trường Tây Úc, hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool đã quyết định cho tất cả học sinh nghỉ thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Công văn hỏa tốc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng phòng chống dịch Corona.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ các cơ sở giáo dục cần tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho.



Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, giám đốc các Sở GD&ĐT có thể cho học sinh nghỉ học nếu thấy cần thiết. Phụ huynh nên dạy con đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong giờ học, khi ăn không nói chuyện, thường xuyên rửa tay và sát khuẩn. Sở GD&ĐT khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ đến các điểm du lịch dễ mang mầm bệnh.