Cặp đôi showbiz hủy hôn ngay trước ngày cưới do bạn thân ra mặt vạch trần cô dâu “bắt cá nhiều tay”

Sáng 25/10, tờ Sports Chosun đưa tin, nam diễn viên Hàn Quốc - Yoo Byung Kwon đã hủy hôn bạn gái ngay trước thềm đám cưới. Nam tài tử sinh năm 1990 cùng người yêu vốn đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện với 2 bên gia đình, chỉ cần tổ chức hôn lễ nữa là chính thức về chung 1 nhà. Thế nhưng, ngay trước ngày cưới, Yoo Byung Kwon đã bất ngờ hủy hôn, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với đàng gái.

Thông tin này làm cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng, đồng thời tò mò về nguyên nhân thực sự khiến Yoo Byung Kwon và vị hôn thê đột nhiên “tan đàn xẻ nghé” trong nháy mắt.

Yoo Byung Kwon đã hủy hôn ngay trước ngày cưới. Ảnh: Naver

Xuất hiện trên kênh YouTube Saeolppak mới đây, Yoo Byung Kwon đã chính thức làm rõ sự tình. Thì ra vị hôn thê của anh không chung thủy, “bắt cá nhiều tay” ở nhiều quốc gia khác nhau. Đáng nói, chính bạn thân của cô này đã thông báo cho Yoo Byung Kwon biết mọi chuyện, đồng thời khuyên anh nên dừng tổ chức đám cưới.

Theo lời Yoo Byung Kwon, bạn gái đã lén lút duy trì mối quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông khác sau lưng anh. Đáng sợ hơn cả là dàn người tình của cô gái này lại sinh sống ở những quốc gia khác nhau.

Dù đã biết được bộ mặt thật của vị hôn thê nhưng chỉ vì yêu đối phương quá sâu đậm mà Yoo Byung Kwon từng có ý định vẫn tổ chức đám cưới theo đúng kế hoạch. Rồi cuối cùng nam nghệ sĩ cũng đã hạ quyết tâm chia tay vị hôn thê lăng nhăng, thậm chí còn chọn cách lặng lẽ bước khỏi cuộc đời cô gái này. Yoo Byung Kwon tâm sự: “Tôi không nói gì và cứ thế biến mất (khỏi cuộc đời của bạn gái). Dù có lúc cảm xúc trong tôi đã lấn át và từng nảy ra ý định tiếp tục tổ chức đám cưới, nhưng cuối cùng tôi thấy việc chia tay mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi đã rời đi mà không nói 1 lời”.

Sau biến cố tình cảm, Yoo Byung Kwon dần thay đổi tâm tính, bỗng đánh mất niềm tin vào thế giới xung quanh. Nam diễn viên thú nhận: “Sau khi chia tay, đó là khoảng thời gian thực sự rất khó khăn. Tôi nghĩ mình cũng đã trở nên đa nghi hơn trước”.

Những chia sẻ mới đây của Yoo Byung Kwon đã gây xôn xao MXH xứ Hàn. Ảnh: Nate

Yoo Byung Kwon sinh năm 1990, là diễn viên kiêm MC và YouTuber nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh gây chú ý từ 1 file ghi âm làm cho vui, sau đó được mời xuất hiện trên chương trình Star King của đài SBS và trở thành chủ đề nóng nhờ biệt tài giả giọng. Từ thành công ban đầu, Yoo Byung Kwon đã được mời lồng tiếng cho hàng loạt chương trình.

Thực ra ngay từ hồi trung học, Yoo Byung Kwon đã tham gia nhiều buổi thử giọng trong lĩnh vực truyền hình, nhưng do vấp phải sự phản đối từ gia đình cho nên ban đầu anh đã phải tạm gác ước mơ.

Và nhờ vào màn xuất hiện trên chương trình Star King ngày đó mà Yoo Byung Kwon đã có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ ban đầu của mình. Anh quyết định ký hợp đồng với JG Entertainment và dần thăng tiến nhanh chóng. Không chỉ tích lũy kinh nghiệm làm MC cho các sự kiện, Yoo Byung Kwon còn xuất hiện trong hàng loạt chương trình radio và show truyền hình ăn khách. Thời gian sau này, nam nghệ sĩ cũng lấn sân sang đóng phim và ghi được dấu ấn nhất định.