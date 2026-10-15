Cặp đôi showbiz tuyên bố kết hôn vào tháng 4/2027, danh tính nhà gái gây chú ý

Sáng 15/10, tờ News1 đưa tin, nam tài tử Lee Kyu Han (Tên Tôi Là Kim Sam Soon) vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên kiêm ca sĩ Solbi. Họ dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 4 năm sau. Hôn lễ sẽ được diễn ra riêng tư với sự góp mặt của gia đình 2 bên và những người quen thân thiết với cặp đôi.

Gần đây, Solbi và Lee Kyu Han đã hoàn tất buổi gặp gỡ với 2 bên gia đình và chính thức bắt tay vào công đoạn chuẩn bị cho đám cưới. Cặp đôi hiện tìm kiếm địa điểm tổ chức hôn lễ phù hợp để trao lời thề nguyện.

Theo ký giả News1, Solbi - Lee Kyu Han đã quyết định về chung 1 nhà dựa trên sự tin tưởng sâu sắc dành cho đối phương. Tin tức kết hôn của 2 nghệ sĩ đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ trước đó họ chưa từng để lộ thông tin hẹn hò với nhau.

Nguồn tin cho biết thêm, cặp đôi mới của Kbiz lần đầu gặp gỡ thông qua mùa 3 của chương trình Old Encounter Pursuit được phát sóng trên kênh KBS Joy. Như vậy, rất có thể 2 ngôi sao đã dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau trong quá trình tham gia show giải trí này.

Lee Kyu Han - Solbi sẽ về chung 1 nhà vào tháng 4 năm sau. Ảnh: Nate

Ngay trong sáng 15/10, đại diện của Solbi đã chính thức lên tiếng về thông tin cô sắp cử hành hôn lễ với tài tử Tên Tôi Là Kim Sam Soon: "Solbi và nam diễn viên Lee Kyu Han sẽ nên duyên vợ chồng dựa trên tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau. Gần đây, 2 bên gia đình đã gặp gỡ để bàn bạc về hôn lễ, và cặp đôi dự định làm đám cưới vào tháng 4/2027. Hy vọng mọi người sẽ gửi những lời chúc phúc tốt đẹp đến Solbi - Lee Kyu Han khi họ đang chuẩn bị bước vào chương mới của cuộc đời. Solbi và Lee Kyu Han sẽ cùng trưởng thành, vừa là những người bạn đời trân quý của nhau, vừa là chỗ dựa vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho đối phương trong hành trình phía trước. Trong tương lai, họ sẽ tiếp tục mang đến những hình ảnh tốt đẹp”.

Lee Kyu Han sinh năm 1980, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 1996 qua bộ phim Start. Nam tài tử bắt đầu được chú ý khi đảm nhận vai nam phụ đáng ghét trong tác phẩm huyền thoại Tên Tôi Là Kim Sam Soon. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn ở Smile, You (2009), Can You Hear My Heart (2011)…

Trước khi nên duyên vợ chồng cùng Solbi, Lee Kyu Han từng trải qua mối tình ngắn ngủi kéo dài khoảng 1 năm với nữ ca sĩ bốc lửa kém 11 tuổi Yujeong (nhóm nhạc Brave Girls).

Lee Kyu Han từng hẹn hò rồi chia tay mỹ nhân Yujeong chóng vánh. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Solbi sinh năm 1984, chính thức ra mắt làng giải trí trong đội hình nhóm nhạc Kpop Typhoon khi vừa tròn 22 tuổi. Sau đó 2 năm, cô vụt nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình ăn khách We Got Married. Bên cạnh ca hát và tỏa sáng trên các show giải trí, Solbi còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek, Wonderful Mama, The Star Next Door,...

Còn nhớ hồi năm 2009, Solbi bỗng nhiên trở thành cái tên gây chấn động làng giải trí xứ Hàn vì bị nghi lộ băng sex. Vụ bê bối năm đó đã suýt nữa khiến nữ nghệ sĩ tự tử và làm gia đình cô lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Sau cùng, Solbi đã đòi lại được công lý, được xác nhận không phải là cô gái trong cuốn băng nhạy cảm. Kẻ tung tin đồn sai lệch hãm hại Solbi cũng đã bị bắt giam song vết thương lòng và vết nhơ trong cuộc đời, sự nghiệp của nữ ngôi sao thì vẫn còn đó.

Trong chương trình của đài MBC Human Documentary People Is Good, Solbi đã kể lại quãng thời gian đen tối khi bỗng dưng dính scandal sex: “Tôi nói rằng người đó không phải là tôi nhưng không ai tin tôi cả. Tôi chẳng làm điều gì sai nhưng vụ việc lại diễn ra như tất cả mọi chuyện tôi làm đều sai trái. Mẹ tôi đã bị sốc rất nặng và thậm chí phải nhập viện. Bà bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Tôi từng tự ngẫm ‘Mọi chuyện có tốt hơn không nếu tôi biến mất?’... Vào thời điểm đó, tôi không còn coi trọng bản thân mình nữa”.

Solbi đã gần như đi đến quyết định tự tử vì nghĩ quẩn trong khoảng thời gian dính scandal “từ trên trời rơi xuống”. Tuy nhiên, bạn thân của Solbi - nam diễn viên Ryu Seung Soo đã ra sức khuyên giải, nhờ vậy cô mới có động lực để sống tiếp và đứng dậy từ “đống tro tàn”.