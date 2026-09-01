Cặp đôi showbiz vừa cho nhau lối đi riêng sau 6 tháng hẹn hò

Sáng 17/9, tờ Sports Chosun đưa tin, 2 ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng xứ Hàn Hyun Sook và Young Sik vừa bất ngờ chính thức “đường ai nấy đi” chỉ sau nửa năm hẹn hò. Trong tối 16/9, người đẹp Hyun Sook đã đích thân lên tiếng xác nhận thông tin chia tay Young Sik thông qua phần bình luận trên mạng xã hội. Khi 1 khán giả thẳng thắn hỏi rằng: “Anh chị (Hyun Sook - Young Sik” đã chia tay rồi à?”, Hyun Sook đã không ngần ngại đáp lại: “Vâng. Đúng là như vậy. Dù sao thì anh ấy cũng là 1 người đàn ông tốt và tôi từng rất hạnh phúc. Chúng tôi quyết định trở về vị trí của riêng mình trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng. Chúng tôi thực lòng muốn cổ vũ cho đối phương trong tương lai”.

Khi có người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc nuối trước cái kết buồn của cặp đôi, Hyun Sook liền có đôi dòng tâm sự: “Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn này sau khi trò chuyện nghiêm túc với nhau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua”.

Gần đây, tin đồn Hyun Sook - Young Sik chia tay xuất hiện rầm rộ sau khi người hâm mộ phát hiện cả 2 ngôi sao truyền hình thực tế này đã xóa sạch dấu vết của đối phương trên trang cá nhân và YouTube. Tới nay, họ mới lên tiếng xác nhận tin đổ vỡ.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả ban đầu đã không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng trước thái độ phũ phàng mà cặp đôi nổi tiếng 1 thời dành cho nhau hậu chia tay.

Về lý do xóa sạch dấu vết của người yêu cũ, Hyun Sook cũng vừa lên tiếng giải thích rằng: “Tôi nghĩ việc xóa đi như vậy có thể được xem là phép lịch sự tối thiểu dành cho đối phương hậu chia tay”.

Hyun Sook - Young Sik nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả sau khi cùng xuất hiện trong tập đặc biệt của chương trình hẹn hò ăn khách I Am Solo mùa 28 dành cho những cá nhân từng đổ vỡ hôn nhân. Sau khi rời khỏi chương trình, Hyun Sook - Young Sik đã công khai hẹn hò vào tháng 3 năm nay. Kể từ đó, cặp đôi đã duy trì mối quan hệ yêu xa giữa Incheon và Gwangju. Theo thời gian, 2 người họ dần phát triển mối quan hệ trở nên sâu sắc đến mức từng nghĩ tới cả chuyện sẽ kết hôn, về chung 1 nhà. Ấy vậy mà cuối cùng, Hyun Sook - Young Sik vẫn chọn cho nhau lối đi riêng, chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tình cảm kéo dài vỏn vẹn 6 tháng.

Hậu ly hôn với người vợ đầu tiên, Young Sik giành được quyền nuôi con và hiện đang nuôi dưỡng con gái học lớp 12. Trong khi đó, Hyun Sook hiện nuôi 3 người con.

Đáng chú ý, Hyun Sook là 1 trong những đại gia bất động sản nức tiếng ở Kbiz. Ngay trong chương trình I Am Solo, cô không ngần ngại tiết lộ sở thích đấu giá bất động sản. Người đẹp cho biết bản thân hiện đang sở hữu 1 căn hộ rộng 40 pyeong (khoảng 132 mét vuông), 1 officetel và 1 tòa nhà thương mại cùng nhiều khối bất động sản có giá trị khác.