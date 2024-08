Cặp đôi ngôn tình "gây bão" vì ngọt từ phim đến đời, nhà trai để lộ 1 hành động tình tứ như yêu thật

Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) là tựa phim tình cảm đang nhận được quan tâm nhiều nhất hiện tại. Bộ phim xoay quanh Bae Seok Ryu (Jung So Min) quay lại bắt đầu một cuộc sống mới sau khi vừa nghỉ việc và hủy hôn với bạn trai. Choi Seung Hyo (Jung Hae In), con trai của bạn mẹ cô là người mà cô coi là một chương đen tối và đáng xấu hổ trong cuộc đời mình. Choi Seung Hyo được miêu tả là hình mẫu lý tưởng từ ngoại hình điển trai, tính cách tốt bụng và sự nghiệp thành đạt. Là một kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng, cuộc sống của anh bị đảo lộn khi Bae Seok Ryu bất ngờ xuất hiện trở lại.

Sự kết hợp ăn ý giữa Jung Hae In và Jung So Min đã mang đến những phân cảnh lãng mạn và tiếng cười cho khán giả. Không chỉ ở trên phim, hậu trường của Love Next Door cũng cho thấy những khoảnh khắc tình bể bình của Jung Hae In và Jung So Min. Phim trường luôn tràn ngập tiếng cười và sự phấn khích của dàn diễn viên. Jung Hae In luôn chủ động quan tâm Jung So Min khi bóp vai cho cô. Chứng kiến những hành động này, fan của cặp đôi Jung - Jung càng hy vọng họ sẽ thành đôi ngoài đời.

Hậu trường tràn ngập tiếng cười và sự thân thiết của cặp đôi Jung - Jung

Bên cạnh đó, Love Next Door cũng đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phim truyền hình tạo được nhiều tiếng vang nhất tuần. Trong khi hai diễn viên chính Jung So Min và Jung Hae In lần lượt chiếm lĩnh Top 1 và Top 2 trên bảng xếp hạng diễn viên. Tập 4 phát sóng tối 25/8 cũng đã chứng tỏ sức hấp dẫn của bộ phim với tỷ suất người xem đạt 6.5%, kỷ lục cao nhất kể từ khi lên sóng.

Love Next Door lên sóng vào mỗi buổi tối thứ 7 và chủ nhật trên tvN và Netflix.