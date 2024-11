Không nhận nhiều kỳ vọng trước khi lên sóng, thế nhưng When The Phone Rings lại đang gây sốt toàn châu Á nhờ kịch bản hấp dẫn cùng "chemistry" cực kỳ đỉnh giữa hai diễn viên chính Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Đáng nói hơn, cả hai không chỉ có những khoảnh khắc tứ trong phim khi vào vai một cặp vợ chồng mà lúc ở ngoài phim, họ cũng làm netizen mê mệt.

Yoo Yeon Seok giúp Chae Soo Bin nhảy qua vũng nước.

Biểu cảm ngại ngùng của Chae Soo Bin khi được Yoo Yeon Seok gọi là vợ.

Lúc này, những khoảnh khắc siêu lãng mạn của cặp đôi When The Phone Rings khi tham gia chương trình thực tế Whenever Possible đang viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cụ thể, Yoo Yeon Seok đến địa điểm ghi hình trước Chae Soo Bin và đang ngồi nói chuyện cùng Yoo Jae Suk. Thế nhưng ngay khi vừa thấy Chae Soo Bin đến, anh đã gấp rút cầm ô chạy tới đón cô, giúp cô nhảy qua vũng nước. Không chỉ vậy, Yoo Yeon Seok còn công khai đánh dấu chủ quyền bằng cách giới thiệu cô nàng là "vợ" mình.

Đang uống nước cùng Yoo Jae Suk, Yoo Yeon Seok vội vàng cầm ô chạy tới đón Chae Soo Bin. Khoảnh khắc dễ thương này khiến netizen mê mẩn.

Đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi When The Phone Rings.

Netizen Việt phấn khích vì khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi When The Phone Rings:

- Trong phim mắc giấu vợ. Đi show mắc giới thiệu "vợ em nè". - Quắn hết cả quéo. Sao mà "soft xỉu" thế này. Huhu, thứ Sáu mau đến. - Nhìn ảnh lon ton xách cây dù chạy về nơi phía em thấy cưng ghê trời. - Chúng tôi đồng ý rằng họ nên yêu nhau ngoài đời. Đứa nào bẻ OTP của tui thì coi chừng. - Mới có 2 tập mà thuyền buồm đã sẵn sàng ra khơi rồi mấy ông cố ơi. - Khổ chú Yoo của tui dễ sợ, phải ăn cơm chó, haha.

Cho những ai chưa biết, When The Phone Rings là một bộ phim lãng mạn, kể câu chuyện hôn nhân sắp đặt của cặp đôi tài phiệt Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin). Bộ phim này theo mô-típ cưới trước yêu sau, "tổng tài và cô vợ nhỏ" giống như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đời đầu. Tuy nhiên, khán giả nói rằng ekip sản xuất đã đưa thể loại này lên một tầm cao mới.

Bộ phim When The Phone Rings phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên MBC.