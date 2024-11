When the Phone Rings, một trong những dự án được mong chờ nhất dịp cuối năm 2024, đã chính thức phát sóng, chiêu đãi khán giả những thước phim ngôn tình độc đáo, đầy lôi cuốn. 2 tập đầu đã nhanh chóng gây chao đảo khắp MXH, khắp nơi bàn tán rôm rả về tình tiết của bộ phim. “Thơm lây” từ sức nóng 1000 độ đó, dàn cast cũng được dân tình tích cực truy lùng danh tính, đặc biệt là nữ chính Chae Soo Bin.



When the Phone Rings đang là hiện tượng màn ảnh nhỏ

Trong When the Phone Rings, Chae Soo Bin vào vai Hong Hee Joo, con riêng của một ông lớn truyền thông. Cô kết hôn với nam chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) theo một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Xuất phát điểm là “môn đăng hộ đối”, cặp trâm anh thế phiệt này phải giả vờ chung sống hạnh phúc trước mặt mọi người suốt 3 năm liền. Thú vị hơn, Baek Sa Eon mất đi khả năng nói chuyện sau một tai nạn thuở ấu thơ trong khi Baek Sa Eon tuy làm phát ngôn viên nhưng lại rất kiệm lời.

Pha tái xuất màn ảnh nhỏ lần này của Chae Soo Bin đã nhận được nhiều lời tán dương có cánh, khen ngợi cô nàng đã thăng hạng diễn xuất sau nhiều năm bị chê diễn dở, đóng 10 phim như 1. Tại đây, lối diễn của mỹ nhân 9x đã mềm mại hơn, biểu cảm và dáng vẻ đều tự nhiên, thoải mái. Có thể nói, Baek Sa Eon là bước chuyển mình đáng chú ý của Chae Soo Bin bởi nhân vật “câm có chọn lọc” này yêu cầu sự linh hoạt trong diễn xuất, đặc biệt là diễn bằng mắt khi lời thoại của cô chưa được thể hiện nhiều. Tuy nhiên, bộ kỹ năng đã được cải thiện ít nhiều nhưng phần thể hiện của cô vẫn chỉ dừng mở mức tròn trịa, vừa phải.

Diễn xuất của Chae Soo Bin đã được cải thiện ít nhiều trong tác phẩm mới nhất của MBC

Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa cô và Yoo Yeon Seok cũng chưa được đánh giá cao lắm, dù bộ đôi đã thành công kích thích sự tò mò của khán giả qua những khoảnh khắc lãng mạn ngược tâm gây cười mạnh. Tuy nhiên, vì sức hút của đàn anh quá lớn, khí chất lẫn diện mạo đều toát lên 2 chữ “tổng tài” nên thử thách trước mắt của Chae Soo Bin là trở nên nổi bật hơn bên cạnh bạn diễn nếu không muốn bị lu mờ.

Trước đó, Chae Soo Bin từng vấp phải luồng ý kiến tranh cãi lớn khi đảm nhận vai chính Pyo Ji Eun trong The Fabulous (Bộ Tứ Thời Thượng). Pyo Ji Eun là một nữ Giám đốc quan hệ công chúng vừa sắc sảo trong công việc, vừa tích cực, lạc quan trong cuộc sống riêng. Chae Soo Bin đã thất bại trong việc lột tả một vai diễn đa dạng cảm xúc, quanh đi quẩn lại chỉ là những pha trợn trừng mắt hoặc gương mặt đơ cứng khiến người xem ngán ngẩm.

Chae Soo Bin bị ném đá vì diễn xuất gượng ép, "dầu mỡ" trong The Fabulous

Netizen phê bình nữ diễn viên không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, chỉ chăm chăm nhận kịch bản không có tính đột phá với mô-típ rập khuôn: một cô gái vui vẻ, yêu đời với cuộc sống trong mơ như nhiều dự án trong quá khứ như Rookie Cops, I’m Not A Robot, My Catman, A Piece Of Your Mind…. Điểm chung của những nhân vật này đều không có nội tâm phức tạp nhưng Chae Soo Bin vẫn không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả qua những khoảnh khắc sượng trân gây khó chịu.

Cô bị chỉ trích vì không đột phát trong diễn xuất

When The Phone Rings mới chỉ “khai trận” ở giai đoạn đầu tiên. Rating 2 tập mở màn lần lượt chạm mốc 5.5% và 4.7%, một con số khá khiêm tốn so với mức thảo luận cao chạm nóc trên sóng mạng. Vì thế, sự bùng nổ của tác phẩm nhà MBC trong tương lai vẫn phụ thuộc vào khả năng níu chân khán giả của cặp đôi chính, đặc biệt là Chae Soo Bin khi sự quan tâm của công chúng đề hướng về cô.

Sinh năm 1994, Chae Soo Bin, tuy chưa bật lên hàng ngũ sao hạng A nhưng lại là gương mặt quen thuộc đối với các tín đồ phim ảnh. Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc khả ái, ngọt ngào, 10 năm không chút xi nhê như thể bị thời gian lãng quên. Hơn thế nữa, cô nàng đã vượt mặt loạt mỹ nhân đình đám khác như Song Hye Kyo, Park Bo Young, Kim Ji Won… để giành vị trí số 1 trong BXH “Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024”, với sự tham gia của hơn 500.000 khán giả. Điều này phần nào chứng minh vị thế của Chae Soo Bin đang ngày càng vững chắc trên bản đồ Kbiz.