Bộ phim When The Phone Rings (tựa Việt: Khi Điện Thoại Đổ Chuông) do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính vừa chiếu đã gây sốt cõi mạng. Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy khán giả đang thích thú với tác phẩm này thế nào. Phim được khen có nội dung hấp dẫn, hơn nữa cặp chính lại hết sức đẹp đôi.

Cặp đôi chính của phim When The Phone Rings trông cực đẹp đôi.

Sáng ngày 24/11, Yoo Yeon Seok đã "phát đường" cho khán giả khi tung loạt ảnh cưới của anh và Chae Soo Bin trên phim trường. Ngay lập tức, động thái này đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên vì quá "quắn quéo". Chỉ sau 1 tiếng đồng hồ, loạt ảnh này đã nhận tới hơn 144 nghìn like trên Instagram, đồng thời viral cực mạnh trên nhiều nền tảng khác nhau.

Ảnh cưới của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin ở phim trường When The Phone Rings gây sốt mạng xã hội.

Netizen Việt bình luận về loạt ảnh cưới của cặp đôi "When the phone rings":

- Đẹp đôi quá đi. - Lúc chưa xem phim thì nghi ngờ không biết "chemistry" của 2 người này liệu có ổn không, nhưng mà khi xem phim rồi tui xin rút lại sự hoài nghi nhe. Má ơi, "chemistry" tràn màn hình luôn. - Cưới nhau luôn đi. - Tổng tài và tiểu kiều thê của anh. - Hôn nhân hợp đồng, thế thân, con tin các thứ đó. Chụp đại đi đó.

Nói thêm về "When the phone rings", đây là một bộ phim lãng mạn kể về câu chuyện tình yêu của cặp đôi tài phiệt Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin). Baek Sa Eon là một người đàn ông tuổi trẻ tài cao, xuất thân từ gia đình chính trị nổi tiếng. Trong khi đó, Hong Hee Joo cũng sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng mắc chứng câm từ nhỏ. Cả hai kết hôn theo sự sắp đặt của của gia đình nên suốt 3 năm, họ chỉ đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc mà thôi. Dẫu vậy, một cuộc điện thoại bí ẩn đã bắt đầu cho tất cả những sự thay đổi về sau.

Ngắm thêm loạt ảnh cực đẹp của cặp đôi phim When The Phone Rings:

Bộ phim When The Phone Rings phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên đài MCB.