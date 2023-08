Cặp đôi bùng nổ visual gây sốt MXH: Nhà gái đẹp bất chấp tạo hình, nhà trai "phong độ ngút ngàn" ở tuổi 42

Sau một tuần khiến khán giả chờ đợi, cuối cùng thì Moving (Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng) cũng đã lên sóng hai tập mới nhất. Sở dĩ ở tuần đầu lên sóng, Disney+ quyết định phát hành một lúc 7 tập là bởi từ 8 - 9, khán giả sẽ được câu chuyện của những nhân vật chủ chốt thực sự trong phim, do Han Hyo Joo - Jo In Sung và các bạn diễn gạo cội đảm nhận. Họ là lứa "siêu anh hùng" đời đầu, sở hữu năng lực siểu phàm và phải làm mọi cách để che giấu siêu năng lực mà con cái họ được di truyền (câu chuyện đề cập ở 7 tập đầu).



Những nhân vật chủ chốt được đề cập ở tập 8 - 9 bao gồm Jang Ju Won - siêu năng lực hồi phục, Lee Mi Hyun - siêu giác quan và Kim Doo Sik - khả năng bay cùng bắn súng cực đỉnh. Tất cả họ đều phải che giấu năng lực của mình để tránh việc bị lợi dụng, thậm chí là truy sát.



Ba nhân vật chủ chốt thực sự của phim

Cụ thể trong hai tập phim mới nhất, dòng thời gian quay ngược trở về thời điểm gần 20 năm trước, khi cặp đôi chính Lee Mi Hyun (Han Hyo Joo) - Kim Doo Sik (Jo In Sung) gặp và yêu nhau. Thời điểm đó, họ ở độ tuổi ngoài 20 đến 30 tuổi, khi Mi Hyun là một đặc vụ, được giao nhiệm vụ tiếp cận và tìm hiểu bí mật của Doo Sik. Còn Doo Sik, dù đã biết về thân phận của Mi Hyun nhưng vẫn để cô tiếp cận anh vì trước đó, Doo Sik từng vô từng nhìn thấy và cảm mến cô gái này. Giữa họ nhanh chóng nảy sinh một tình yêu mãnh liệt và khi Doo Sik bị bại lộ bí mật, anh đã bay tới tìm Mi Hyun trong một đêm mưa, trao cô nụ hôn cháy bỏng, bất chấp việc bản thân đang bị truy sát.

Ngay khi Moving hai tập mới nhất lên sóng, cư dân mạng đã "phát cuồng" bởi được chứng kiến chuyện yêu đương của cặp đôi bùng nổ nhan sắc Han Hyo Joo - Jo In Sung. Không có nhiều cảnh tình tứ, ngọt ngào nhưng chỉ cần hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt đã ngập tràn chemistry. Và dù giao diện của Jo In Sung - Han Hyo Joo trông không đủ trẻ trung so với yêu cầu của nhân vật, một phần do tạo hình quá nghiêm túc, nhưng với nét diễn tươi mới, người xem vẫn vô cùng hài lòng. Hơn hết, dù không hợp "cưa sừng làm nghé" nhưng nhan sắc và độ đẹp đôi của họ thì là điều không thể bàn cãi.

Đặc biệt, khi xem phim khán giả cũng dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp không tuổi của Han Hyo Joo. Dù là bối cảnh quá khứ, khi còn là đặc vụ siêu ngầu hay hiện tại, lúc là bà mẹ tần tảo vì con với những tạo hình có phần không tươm tất thì Han Hyo Joo vẫn rất đẹp.

Dù là tạo hình có phần luộm thuộm hay quá nghiêm túc thì cũng không dìm được nhan sắc của Han Hyo Joo

