4 phim lãng mạn Hàn sắp ra mắt: "Bản sao Son Ye Jin" hóa nữ thần Cello ở tác phẩm mới

Từ trước tới nay, màn ảnh Hàn luôn là nơi sản sinh ra nhiều câu chuyện tình yêu lôi cuốn, hấp dẫn khiến khán giả không thể dời mắt. Nếu là một fan ruột của thể loại phim lãng mạn, bạn không nên bỏ qua những tác phẩm sắp ra mắt dưới đây:

Destined with you

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Destined with you (tạm dịch: Định mệnh có em) với sự góp mặt của Jo Bo Ah và Rowoon. Trong phim, Jo Bo Ah vào vai Lee Hong Jo, một công chức cấp thấp nhưng luôn nỗ lực hết mình.

Jo Bo Ah và Rowoon nên duyên trong Destined with you - nguồn: JTBC

Về phần Rowoon, anh vào vai Jang Shin Yu, một luật sư tài năng, điển trai và luôn tỏa sáng. Tuy nhiên, người đàn ông này lại mang trong mình một bí mật, đó là gia tộc của anh vướng phải lời nguyền. Vì lời nguyền ấy, Jang Shin Yu đã mắc phải chứng bệnh không rõ nguyên nhân và mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn.

Mối duyên giữa Jang Shin Yu và Lee Hong Jo bắt đầu khi Lee Hong Jo trở thành chủ nhân của một chiếc rương cũ. Nhờ đó, cô nắm giữ chiếc chìa khóa giúp Jang Shin Yu thoát khỏi lời nguyền đang đeo bám anh.

Bộ phim Destined with you phát sóng vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần trên JTBC, bắt đầu từ 23/8.

The story of Park’s marriage contract

Tiếp theo, không thể bỏ qua bộ phim The story of Park’s marriage contract (tạm dịch: Hợp đồng hôn nhân của tiểu thư Park). Tác phẩm này có sự tham gia của Lee Se Young và mỹ nam Bae In Hyuk.

Lee Se Young hợp tác với Bae In Hyuk ở tác phẩm mới - nguồn: Asianwiki

Nội dung phim kể về Park Yeon Woo, một tiểu thư sống ở thời Joseon bất ngờ xuyên không đến thế kỷ 21. Ở thế giới mới hoàn toàn xa lạ, Park Yeon Woo may mắn nhận được sự giúp đỡ từ anh chàng Kang Tae Ha. Đáng nói hơn, người đàn ông này mang vẻ ngoài giống hệt tân lang đã qua đời trong đêm tân hôn của cô.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên chính của phim, Bae In Hyuk là một diễn viên điển trai và giàu tiềm năng. Trong khi đó, thực lực của Lee Se Young là điều đã được khẳng định. Cô từng gây chú ý khi vào vai nữ zombie xinh đẹp trong Hoa du ký. Sau đó, Lee Se Young tiếp tục tỏa sáng ở các tác phẩm đình đám như Bác sĩ John, Chàng hề thế thân và Cổ tay áo màu đỏ.

Bộ phim The story of Park’s marriage contract dự kiến lên sóng vào tháng 9 trên MBC.

A time called you

A time called you (tựa Việt: Thời gian gọi tên em) của Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been đương nhiên không thể vắng mặt trong danh sách này. Đây là bản remake của siêu phẩm Muốn gặp anh do Hứa Quang Hán đóng chính.

Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been trong A time called you - nguồn: Netflix

Nữ chính của phim Han Jun Hee, người có mối tình với Ko Yeon Jun. Tuy nhiên, chàng trai không may qua đời và khiến cho cô gái phải chịu nỗi đau khó lòng nguôi ngoai. Một ngày nọ, Han Jun Hee bất ngờ quay trở lại quá khứ vào năm 1998 trong thân phận của nữ sinh trung học Kwon Min Joo. Tại đây, cô gặp gỡ "hot boy" Nam Si Heon, người sở hữu ngoại hình y hệt Ko Yeon Jun.

Bộ phim A time called you lên sóng ngày 8/9 trên Netflix.

Sparkling watermelon

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Sparkling watermelon (tạm dịch: Dưa hấu lấp lánh). Tác phẩm này có sự tham gia của Ryeoun, Choi Hyun Wook, Shin Eun Soo và Seol In Ah - mỹ nhân từng được gọi là "bản sao Son Ye Jin" vì tạo hình của cô trong phim Oasis quá giống với tạo hình của Son Ye Jin ở tác phẩm kinh điển The classic.

Seol In Ah và các bạn diễn trong Sparkling watermelon - nguồn: IMDb

Trong Sparkling watermelon, Ryeoun vào vai Eun Gyeol, chàng trai sinh ra trong gia đình khiếm thính. Dù vậy, cậu lại sở hữu năng khiếu âm nhạc. Một ngày nọ, Eun Gyeol ghé thăm một cửa hàng nhạc cụ bí ẩn và bị đưa vào dòng thời gian khác. Tại thế giới mới, Eun Gyeol gặp Yi Chan, Se Kyung và Cheong Ah. Cùng nhau, họ thành lập nên ban nhạc Dưa Hấu Đường.

Giống như bố mẹ của Eun Gyeol, Cheong Ah bị khiếm thính. Có lẽ cũng vì thế, tính cách của cô lạnh lùng và khó thân thiết với người khác. Trong khi đó, Se Kyung gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, khí chất thanh lịch và tài năng chơi đàn Cello. Về phần Yi Chan, anh dành tình cảm cho Se Kyung và cố gắng để có được trái tim cô.

Bộ phim Sparkling watermelon phát sóng vào các ngày thứ 2&3 hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 25/9.