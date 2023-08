Nam chính đáng thương, bị dìm nhan sắc ở phim Hàn Moving

Kể từ khi lên sóng nền tảng Disney+, Moving (Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng) đã được khán giả đón xem nồng nhiệt, thậm chí khen ngợi là phim Hàn hay nhất năm nay. Trong số dàn sao chính hùng hậu, 3 nhân vật thiếu niên trung tâm được người xem quan tâm hơn cả. Ngoài cô nàng Hui Soo (Go Yoon Jung) xinh đẹp và cá tính, hay anh chàng Bong Seok (Lee Jung Ha) múp míp đáng yêu, thì nam sinh lớp trưởng Kang Hoon (Kim Do Hoon) cũng gây sốt không kém cạnh.



Trong Moving, Kang Hoon cũng là học sinh sở hữu siêu năng lực không thua gì Hui Soo hay Bong Seok. Kang Hoon có tốc độ nhanh hơn bất kì ai, được thừa hưởng từ người bố Jae Man (Kim Sung Kyun). Sau khi quen biết nhau, Kang Hoon kết thân với Hui Soo và Bong Seok, tạo thành bộ siêu anh hùng thiếu niên của Moving. Thế nhưng chắc chắn Kang Hoon lại là nhân vật đáng thương cảm.

Chàng lớp trưởng "ngoài lạnh trong nóng" của Moving

So với Hui Soo hay Bong Seok, Kang Hoon có ít đất dụng võ hơn một chút trong Moving. Anh chàng cũng hiếm khi có khoảnh khắc riêng cùng các bạn diễn khác. Ngoài ra, khán giả xem Moving đều đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cặp Bong Seok - Hui Soo, và có rất ít người ủng hộ Hui Soo đến với Kang Hoon. Trong một số phân đoạn, Kang Hoon cũng có biểu hiện giống như "bóng đèn" của cặp đôi gà bông kia.

Kết thúc phần 1 của Moving, không có gì dám chắc Kang Hoon cũng có tình cảm với Hui Soo. Tuy nhiên anh chàng rõ ràng quan tâm đến cô một cách đặc biệt, thế nhưng Hui Soo lại đang hướng về Bong Seok. Đã vậy, tạo hình của nhân vật Kang Hoon cũng bị dìm nhẹ, nhan sắc đã bị "phong ấn" bởi cặp kính ngố.

Thủ vai Kang Hoon là nam diễn viên sinh năm 1998 Kim Do Hoon. Cũng giống Lee Jung Ha, Kim Do Hoon ngoài đời điển trai hơn trong Moving rất nhiều, và đó chỉ là do anh phải hóa thân bám sát nhân vât trong nguyên tác. Học khoa phim ảnh - sân khấu của Đại học Chung Ang, Kim Do Hoon là cái tên vẫn còn khá mới trên màn ảnh Hàn. Trước vai diễn lớn trong Moving, anh chàng đã tham gia một số dự án như Tiệm Làm Tóc Fly High Butterfly, Quán Cà Phê Luật nhưng với vai trò khá nhỏ.