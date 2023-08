Cặp đôi 9x kết hôn 5 năm nhưng chưa từng "quan hệ" thành công vì bệnh khó nói

Kết hôn 5 năm nhưng cặp vợ chồng 9x chưa một lần quan hệ tình dục thành công chỉ vì mỗi khi chồng vừa chạm nhẹ vào cơ thể, chị đã co cứng các cơ, âm đạo căng cứng và đau khiến cả hai không thể tiếp tục.

Người vợ cho biết lập gia đình năm 2019, lại có thời gian làm việc ở miền Nam nên cả hai vợ chồng cũng đã thăm khám tại một số bệnh viện lớn. Được bác sĩ thăm khám và tư vấn tâm lý, tuy nhiên khi trở về nhà mỗi khi làm "chuyện ấy" thì âm đạo bất ngờ co cứng lại, bít hết "lối vào".

Thăm khám cho người bệnh tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ

Trực tiếp tư vấn, điều trị cho cặp vợ chồng này, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ (Hà Nội) cho biết người vợ sinh năm 1995 mắc chứng co thắt âm đạo. Do bệnh nhân bị co thắt âm đạo nên mỗi lần quan hệ, âm đạo co cứng lại như và không thể ân ái thành công. Cũng có lần cả hai cố gắng nhưng không thể tiếp tục cuộc yêu vì người vợ rất đau đớn, buộc phải dừng lại.

Tình trạng này diễn ra suốt 5 năm qua đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của cặp đôi này.



"Trong quá trình thăm khám bệnh nhân được tư vấn tâm lý, thực hiện thủ thuật nong âm đạo... May mắn chỉ sau 1 tuần điều trị cặp vợ chồng đã có thể quan hệ. Đến nay, đã gần 2 tháng cặp vợ chồng trẻ có chia sẻ với tôi rằng "chuyện ấy" đã trơn chu. Cả hai đang chuẩn bị cho kế hoạch có thêm thành viên mới" - bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Theo bác sĩ Mạnh, để điều trị chứng co thắt âm đạo cần phải hiểu rõ vấn đề của bệnh nhân và điều trị cá thể hóa. Đôi khi phải kết hợp các biện pháp tâm lý, thủ thuật và thuốc. Thông thường, sẽ ưu tiên điều trị tâm lý kết hợp vật lý trị liệu.

Co thắt âm đạo là một dạng rối loạn chức năng tình dục xảy ra ở bộ phận âm đạo. Khi quan hệ, các cơ âm đạo bị căng ra hoặc thắt chặt lại mỗi khi có sự động chạm hoặc muốn xâm nhập vào bên trong.

Người phụ nữ bị chứng co thắt âm đạo không có nghĩa là họ không muốn quan hệ mà những cơn co thắt cơ mạnh khiến họ đau đớn không thể làm "chuyện ấy". Với những trường hợp này, người phụ nữ và cả đối tác cần sự kiên trì.



Giới chuyên môn cho biết có nhiều nguyên nhân gây co thắt âm đạo như: cơ sàn chậu bị rối loạn dẫn đến co thắt không kiểm soát. Trường hợp bị viêm nhiễm, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung... cũng dẫn đến các cơn co thắt. Yếu tố tâm lý cũng là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Nhiều trường hợp căng thẳng, chưa tin tưởng đối tác hoặc người từng bị hiếp dâm, bạo dâm cũng lo lắng, dẫn đến co thắt, không thể quan hệ.

Trên thực tế khi có biểu hiện của bệnh co thắt âm đạo đa số chị em đều ngại đi khám, âm thầm chịu đựng khiến tình trạng thêm nặng nề, thậm chí ảnh hưởng tới sinh sản và đời sống tình dục.



Do đó, bác sĩ cũng khuyến cáo chị em gặp khó khăn trong quan hệ tình dục, khi yêu bị đau rát hoặc ân ái thành công thì nên đến bác sĩ khám để được điều trị sớm. Ngoài nguyên nhân co thắt âm đạo, đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm ở nữ giới như: ung thư, viêm nhiễm.