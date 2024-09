Cặp đôi 18+ đẹp như truyện tranh khiến netizen phát cuồng, nhà gái có vai diễn quyến rũ nhất sự nghiệp

Spice Up Our Love - bộ phim truyền hình được tính là ngoại truyện của No Gain No Love mới đây đã tung ra những hình ảnh nhá hàng khiến khán giả vô cùng thích thú. Gọi là ngoại truyện là bởi Spice Up Our Love khai thác câu chuyện của cặp phụ ở No Gain No Love. Nam Ja Yeon (Han Ji Hyun) là nữ tác giả chuyên viết tiểu thuyết 18+ cũng là người đứng sau thành công của tác phẩm Spice Up Our Love (vốn là một tình tiết xuất hiện trong No Gain No Love). Và ở bộ phim ngoại truyện này, Ja Yeon vô tình xuyên không vào chính bộ truyện của mình, trở thành cô nàng nữ chính quyến rũ.

Đáng nói hơn khi ở thế giới tiểu thuyết, Ja Yeon gặp Bok Gyu Hyun (Lee Sang Yi) - kẻ mà mình ghét cay ghét đắng ngoài đời. Cô không thể ngờ nam chính Ha Joon sáu múi, quyến rũ của mình lại biến thành bộ dạng của Bok Gyu Hyun. Quá tuyệt vọng khi lạc vào thế giới truyện tranh lại còn phải là một cặp với kẻ mình ghét cay ghét đắng, Ja Yeon liên tục đấy tranh để trở về thế giới thực nhưng điều đó hoàn toàn không hề dễ dàng.

Thực chất cuốn tiểu thuyết Spice Up Our Love chỉ là một đạo cụ xuất hiện trong No Gain No Love. Thế nhưng giờ đây nó lại trở thành một bộ phim riêng và các yếu tố 18+ sẽ vẫn được giữ lại. Thông qua poster và những hình ảnh nhá hàng, khán giả có thể thấy được độ bạo của của cặp chính trong phim. Đặc biệt, khi so sánh poster phim với tấm poster tranh vẽ của Spice Up Our Love, khán giả phát cuồng với độ nóng bỏng của cả hai và dành nhiều lời khen cho nhan sắc đẹp như tranh vẽ của Han Ji Hyun - Lee Sang Yi. Đây cũng là lần đầu tiên Han Ji Hyun rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một nữ sinh để xuất hiện với vai diễn táo bạo nhất sự nghiệp với tạo hình quyến rũ và cảnh nóng.



Bình luận của khán giả: - Tui cực hóng couple này. Xem phim cũng chỉ để coi couple này thôi, siêu cấp chemistry. Bộ này không biết bạo tới cỡ nào nhưng thấy là đẹp như truyện tranh rồi đấy. - Trời ơi Han Ji Hyun của tui lớn rồi. Mặt mưu mô hơn tí là xuất sắc. - Mới poster đã cỡ này thì phim cỡ nào. - Mới coi trailer mà rạo rực nha. Chị Hyun làm tui sốc ngỡ ngàng á. Vừa sexy vừa đáng yêu. - Coi No Gain No Love đã cuồng cặp này, ai ngờ NSX chơi lớn cỡ vậy đâu.

Han Ji Hyun và Lee Sang Yi được khen đẹp như tranh

Đây sẽ là một vai diễn táo bạo nhất trong sự nghiệp của Han Ji Hyun

Nguồn ảnh: TVING