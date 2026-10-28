Cảnh nóng bồn tắm của Ngọc Điệm Thu: Thừa Lỗi - Từ Nhược Hàm quá cháy, hơn cả Đầu Xuân Tươi Sáng luôn rồi

Ngọc Điệm Thu đang là một trong những bộ phim Trung Quốc tạo ra tiếng vang lớn nhất, thu hút sự quan tâm của công chúng. Tại Việt Nam, tác phẩm cũng được nhiều khán giả đón xem và có lượng thảo luận rôm rả. Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục dậy sóng trước cảnh nóng đầy táo bạo của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm.

Cảnh nóng gây chú ý của phim Ngọc Điệm Thu.

Trong phân cảnh này, hai nhân vật Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân có những khoảnh khắc thân mật trong bồn tắm. Cặp đôi trao nhau nụ hôn say đắm, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Không chỉ gây chú ý bởi mức độ táo bạo, cảnh quay còn khiến người xem thích thú nhờ phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai diễn viên.

Với các bộ phim truyền hình Trung Quốc, tất nhiên khán giả khó có thể chứng kiến những cảnh 18+ khỏa thân thực sự như trong nhiều tác phẩm của Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước châu Âu. Tuy nhiên, cảnh nóng trong Ngọc Điệm Thu vẫn được đánh giá là vô cùng táo bạo, thuộc dạng rất hiếm thấy ở dòng phim ngôn tình Trung Quốc.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm diễn xuất ăn ý, thế hiện bầu không khí hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của cặp đôi chính.

Độ táo bạo của cảnh nóng này thực sự hiếm thấy ở dòng phim ngôn tình Trung Quốc.

Trong năm 2026, Đầu Xuân Tươi Sáng cũng thường xuyên được nhắc đến nhờ những phân cảnh ân ái vừa nóng bỏng vừa lãng mạn. Nếu xét về số lượng cảnh thân mật của cặp đôi chính, Ngọc Điệm Thu có phần lép vế. Thế nhưng, xét riêng mức độ táo bạo, cảnh quay trong bồn tắm của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn.

Trong năm 2026, Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những phim ngôn tình có nhiều cảnh thân mật của đôi chính nhất. Ngọc Điệm Thu có số lượng cảnh thân mật ít hơn, nhưng độ nóng thì không hề kém.

Về nội dung, Ngọc Điệm Thu lấy bối cảnh Trung Quốc thời Dân quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Linh Hy. Phim xoay quanh chuyện tình đầy sóng gió giữa thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) và cô nữ sinh nghèo Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm).

Để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, Diệp Bình Quân đến làm việc tại một hội quán nhưng bất ngờ bị cuốn vào vụ ám sát nhằm vào Ngu Sưởng Hiên. Hai người lập giao ước tìm ra hung thủ trong vòng 10 ngày. Ban đầu, Ngu Sưởng Hiên tiếp cận Diệp Bình Quân vì những toan tính riêng, nhưng sau đó lại thực sự phải lòng cô.

Ngọc Điệm Thu lấy bối cảnh thời Dân quốc tại Trung Quốc, xoay quanh tình yêu giữa thiếu soái Ngu Sưởng Hiên và cô nữ sinh nghèo Diệp Bình Quân.

Điểm hấp dẫn của bộ phim nằm ở mô-típ tình yêu mang màu sắc cưỡng đoạt, Diệp Bình Quân vốn đã có hôn phu là Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm), người thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên. Thế nhưng, Ngu Sưởng Hiên lại đem lòng yêu cô, thậm chí không ngại dùng quyền lực và những thủ đoạn mạnh tay để giữ người đẹp bên cạnh, bất chấp việc cô đã có người trong lòng.

Tình yêu của Ngu Sưởng Hiên mang đậm màu sắc chiếm hữu. Anh càng muốn có được Diệp Bình Quân, cô càng quyết liệt phản kháng. Chính mối quan hệ yêu hận đan xen, vừa cuồng nhiệt vừa đầy tổn thương này đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Ngọc Điệm Thu.

Bên cạnh Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, Ngọc Điệm Thu còn có sự tham gia của Quách Vũ Hân, Xương Long, Vương Lệ Khôn, Lưu Đông Thấm, Trương Phong Nghị cùng nhiều diễn viên khác.