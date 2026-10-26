Rộ tin Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" đóng cặp Tôn Thiên "Đầu xuân tươi sáng"

Thông tin Tôn Thiên và Thừa Lỗi cùng góp mặt trong bộ phim đô thị Trên đỉnh cao rực rỡ đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Theo các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, dự án dự kiến khai máy tại Bắc Kinh vào tháng 11, với thời gian quay khoảng 85 ngày. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên hai diễn viên hợp tác trên màn ảnh. Bộ phim cũng được chú ý bởi đạo diễn Trần Sướng, người từng thực hiện Hãy để tôi tỏa sáng.

Câu chuyện xoay quanh Chu Thiên Na, một nữ minh tinh có sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao. Cô không thiếu sự chú ý của công chúng, nguồn lực phim ảnh hay cơ hội phát triển, nhưng cuộc hôn nhân với Lương Triệt lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Từ những tổn thương trong quá khứ đến áp lực dư luận và những trở ngại trong giới giải trí, Chu Thiên Na phải tìm cách thoát khỏi những khuôn mẫu mà người khác áp đặt lên mình. Hành trình của nhân vật tập trung vào quá trình tự định hình giá trị bản thân, vượt qua khủng hoảng hôn nhân và từng bước khẳng định vị trí bằng chính năng lực của mình. Câu chuyện không chỉ xoay quanh những biến động tình cảm mà còn đặt nhân vật nữ trước lựa chọn giữa danh tiếng, hôn nhân và con đường phát triển độc lập.

Sự quan tâm dành cho phim Trên đỉnh cao rực rỡ đến từ khả năng kết hợp hai diễn viên đang được khán giả phim Hoa ngữ theo dõi, cùng đề tài nữ giới trưởng thành trong môi trường giải trí nhiều áp lực.

Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên trong Đầu xuân tươi sáng. (Ảnh chụp màn hình)

Nhân vật Thượng Chi Đào trong phim Đầu xuân tươi sáng của Tôn Thiên phát sóng tháng 9/2026 nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cô sở hữu nhiều tố chất để có thể đảm nhiệm các vai diễn phức tạp. Theo một số nguồn tin, vai diễn trong phim Trên đỉnh cao rực rỡ ban đầu được dành cho Lưu Diệc Phi.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm trong Ngọc điệm thu. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu như Tôn Thiên được biết đến qua các vai diễn hiện đại, trong khi Thừa Lỗi từng gây chú ý với những tác phẩm truyền hình thuộc nhiều thể loại nhưng chưa có vai diễn hiện đại ấn tượng. Thừa Lỗi đang là gương mặt được yêu thích vì thể hiện vai diễn Ngu Sưởng Hiên trong phim Ngọc điệm thu quá xuất sắc. Anh đã từng thành công với loạt vai diễn trong phim cổ trang như Vân chi vũ, Mạc ly, Còn ra thể thống gì nữa,... và thời Dân quốc thời gian qua. Vì thế, khán giả rất mong chờ sự bứt phá của Thừa Lỗi ở thể loại phim hiện đại.