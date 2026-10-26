Đây là mỹ nhân được ủng hộ đóng nữ chính Ngọc Điệm Thu: Nhan sắc lấn át Lưu Diệc Phi, diễn xuất đỉnh khỏi bàn

Sau khi lên sóng, Ngọc Điệm Thu đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó diễn xuất của nữ chính Từ Nhược Hàm là điểm khiến khán giả thất vọng nhất. Thậm chí không ít người cho rằng nếu Đổng Khiết trẻ lại 20 tuổi, vai Diệp Bình Quân hẳn sẽ phù hợp với cô hơn. Từ nhan sắc thanh thuần đến khí chất lạnh lùng và khả năng diễn xuất, mỹ nhân Kim Phấn Thế Gia được nhận xét có thể dễ dàng tạo nên một nữ chính dân quốc thuyết phục hơn Từ Nhược Hàm hiện tại.

Diệp Bình Quân vốn là một nữ sinh phải gánh vác gia đình và tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Sau khi đến làm việc tại hội quán, cô bất ngờ bị cuốn vào vụ án ám sát thiếu gia nhà họ Ngu, từ đó có màn đối đầu với Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi). Nhân vật được xây dựng với tính cách độc lập, mạnh mẽ, có lòng tự trọng và không dễ khuất phục trước quyền thế. Tuy nhiên, Từ Nhược Hàm lại chưa thể hiện được trọn vẹn hình tượng của nhân vật này. Biểu cảm thiếu linh hoạt, cách thể hiện cảm xúc chưa đủ tinh tế khiến Diệp Bình Quân trở nên nhạt nhòa, thiếu khí chất của một nữ chính có thể khiến người xem đồng cảm và bị cuốn hút.

Trên các diễn đàn, không ít khán giả nhắc đến Đổng Khiết và cho rằng cô mới là lựa chọn lý tưởng cho vai diễn. Năm 2003 khi Kim Phấn Thế Gia lên sóng, Đổng Khiết đã gây ấn tượng mạnh với vai Lãnh Thanh Thu, cô gái xuất thân từ gia đình trí thức, có vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong vô cùng kiêu hãnh. Không cần trang điểm đậm hay trang phục cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai và khí chất lạnh lùng tự nhiên. Hình ảnh Lãnh Thanh Thu mặc bộ đồ học sinh giản dị, ôm bó hoa bách hợp đứng trong con ngõ nhỏ đã trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Nhan sắc thời trẻ của Đổng Khiết được nhiều khán giả xem là chuẩn mực của vẻ đẹp thanh thuần. Đường nét tinh tế, sống mũi thanh tú, ánh mắt trong trẻo cùng phong thái nền nã giúp cô đặc biệt phù hợp với tạo hình dân quốc. Ngay cả khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi, Đổng Khiết vẫn được đánh giá cao hơn đàn em từ nhan sắc cho đến diễn xuất. Vẻ đẹp của ngôi sao sinh năm 1980 không phải kiểu rực rỡ khiến người khác choáng ngợp ngay lập tức, mà càng nhìn càng thấy cuốn hút, rất hợp với hình tượng nữ sinh xuất thân từ gia đình gia giáo.

Điều khiến Đổng Khiết được nhớ đến suốt hơn 20 năm không chỉ là ngoại hình mà còn là diễn xuất. Cô thể hiện Lãnh Thanh Thu bằng những biểu cảm tiết chế, ánh mắt có chiều sâu và cách bộc lộ cảm xúc tự nhiên. Nhân vật có thể dịu dàng nhưng không yếu đuối, có thể tổn thương nhưng vẫn giữ lòng tự trọng. Khi đứng trước sự giàu có và quyền lực, Lãnh Thanh Thu không dễ dàng đánh mất bản thân. Đổng Khiết truyền tải được sự giằng xé giữa tình cảm và nguyên tắc, khiến những lựa chọn của nhân vật trở nên chân thực thay vì chỉ phục vụ diễn biến câu chuyện.

Đặt cạnh hình tượng ấy, Từ Nhược Hàm càng cho thấy hạn chế trong việc khắc họa Diệp Bình Quân. Cả 2 nhân vật đều có nét thanh lãnh, cứng cỏi và phải đối mặt với hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng Từ Nhược Hàm chưa tạo được thần thái đủ nổi bật để khán giả tin vào sự kiên cường của nữ chính. Một số cảnh cần thể hiện sự bất khuất lại thiếu sức nặng, trong khi biểu cảm chưa đủ tinh tế để làm rõ những chuyển biến nội tâm. Với một bộ phim dân quốc đặt nữ chính vào hàng loạt tình huống căng thẳng, việc chỉ có ngoại hình phù hợp là chưa đủ.

Trong khi đó, Đổng Khiết từng chứng minh rằng sức hút của một nữ chính không nằm ở những màn thể hiện phô trương mà ở khả năng khiến khán giả tin vào nhân vật. Nếu được trở lại tuổi đôi mươi và đảm nhận Diệp Bình Quân, có lẽ cô sẽ mang đến hình tượng vừa thanh thuần vừa kiêu hãnh, đủ sức tạo nên thế đối trọng với Ngu Sưởng Hiên của Thừa Lỗi. Vì vậy, không khó hiểu khi khán giả tiếc nuối vì vai Diệp Bình Quân không phải do Đổng Khiết đảm nhận.