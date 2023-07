Nam phụ King The Land gây sốt vì hôn lễ khủng: Hyun Bin soái như đóng phim, 1 nữ thần gây tranh cãi giữa dàn sao

Cùng với Celebrity, King The Land hiện là một trong những bộ phim hot nhất trên nền tảng Netflix, cú hit toàn cầu của đài JTBC trong mùa hè năm 2023. Không chỉ cặp nam nữ chính Yoona - Yunho, cả các diễn viên phụ của bộ phim cũng "lên hương" hẳn về danh tiếng, sự nghiệp chỉ trong thời gian ngắn. Mới đây, chuyện tình của cả dàn sao King The Land bỗng được đưa ra bàn luận, nhưng tâm điểm lại đổ dồn về nam phụ kém sắc của bộ phim - nam diễn viên chuyên trị vai hài hước Ahn Se Ha.

Tháng 6/2017, nam diễn viên thông báo đính hôn với bạn gái ngoài ngành. Cả hai là bạn thời thơ ấu, sau này cùng đi học cùng chung trường đại học và tiến tới quan hệ tình cảm đẹp như phim. Đáng chú ý hơn cả chính là hôn lễ của cặp đôi vào tháng 5/2017 với sự góp mặt của cả dàn khách mời trong mơ gồm Hyun Bin, Kahi, Han Sun Hwa, Yoo Ji Tae, Park Jung Ah, Cho Seung Woo... Trong khi Hyun Bin biến khung hình hớt hải đến dự đám cưới thành cảnh phim cực ngầu, thì nữ thần Kpop một thời Han Sun Hwa lại gây tranh cãi vì trang phục diện đến chung vui với đồng nghiệp. Tuy không phải là sao hạng A, nhưng Ahn Se Ha lại có được đám cưới hot nhất nhì xứ Hàn.

Hôn lễ siêu hot của Ahn Se Ha được tổ chức vào ngày 14/5/2017. Nam diễn viên kết hôn với bạn thời thơ ấu ở Apgujeong, Gangnam, Seoul. Và nhờ mối quan hệ thân thiết lâu năm trong ngành, Ahn Se Ha mời được cả dàn sao cực hot đến chung vui

Tài tử Hyun Bin trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện với dàn vệ sĩ, và tạo nên khoảnh khắc được cho là "huyền thoại" trong các hôn lễ giới showbiz. Diện bộ vest sang trọng, nam diễn viên quyền lực vô tình biến những bức hình của báo chí xứ Hàn thành cảnh phim cực ngầu. Hàng nghìn khán giả đều phải trầm trồ khi ngắm nhìn ông xã Son Ye Jin sải bước không khác gì tổng tài trong phim ngôn tình

Gương mặt như tạc và phong thái bí ẩn, quyến rũ của Hyun Bin lọt vào ống kính của phóng viên xứ củ sâm. Đây được đánh giá là thời kỳ đỉnh cao visual của nam tài tử trong suốt sự nghiệp

Ở diễn biến khác, Han Sun Hwa lại gây tranh cãi khi diện trang phục trắng đến dự hôn lễ. Được biết, các khách mời ở Hàn thường tránh diện đồ trắng khi đến đám cưới để tránh trùng với váy cưới của cô dâu. Tuy nhiên, cũng có không ít fan bênh vực rằng bộ váy của nữ ca sĩ kiêm diễn viên này rất đơn giản, lại còn khá ngắn nên không thể nào chiếm spotlight của cô dâu

Ngoài Sun Hwa, 2 cựu idol kiêm diễn viên khác là Kahi và Park Jung Ah cũng khoe sắc rạng rỡ khi đến chung vui với đồng nghiệp, nhưng cả hai đều không bị soi vì đều chọn trang phục tinh tế hơn

Hôn lễ còn quy tụ cả dàn sao nam đình đám gồm tài tử Cho Seung Woo và Kwak Dong Yeon...

... nam ca sĩ Wheesung, tài tử Yoo Ji Tae

Hôn lễ của nam diễn viên hài tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của những "gánh hài" như Kim Kyung Jin

Trong đám cưới, Sandeul (B1A4) góp giọng, biểu diễn tới tận 3 ca khúc để chúc mừng

Ahn Se Ha sinh năm 1986. Tuy không sở hữu ngoại hình lung linh, nam diễn viên này vẫn trở thành gương mặt được yêu mến tại châu Á nhờ lối diễn duyên và hài hước. Ra mắt năm 2013, Ahn Se Ha có được gia tài phim ảnh đồ sộ, góp mặt vào toàn tác phẩm gây sốt châu Á như She Was Pretty, W: Two Worlds Apart, The Producers, Nevertheless, Dali and Cocky Prince. .. và mới đây nhất là King the Land .

Ahn Se Ha gây chú ý gần đây với vai diễn thư ký của tổng tài Gu Won trong King the Land

Nguồn: Naver, Koreaboo