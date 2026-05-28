Sự sáng tạo trong gian bếp là không có giới hạn, nhất là khi những trào lưu ẩm thực trên mạng xã hội ngày càng mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người yêu bếp. Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với gà rán, gà kho hay gà nướng, nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến việc kết hợp thịt gà cùng với một loại trái cây đặc trưng của mùa hè như vải thiều chưa.

Món cánh gà nhồi vải thiều đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn ẩm thực không chỉ bởi ngoại hình bắt mắt, bóng bẩy mà còn bởi hương vị độc nhất vô nhị. Sự mọng nước, ngọt thanh của cùi vải khi được bao bọc bởi lớp da gà dai giòn, ngấm đẫm nước sốt đậm đà sẽ tạo nên một trải nghiệm vị giác bùng nổ ngay từ lần cắn đầu tiên. Cùng khám phá ngay công thức thần thánh này để chiêu đãi gia đình và bạn bè trong những ngày hè oi ả: Chắc chắn ai cũng sẽ phải trầm trồ khen ngợi tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh của bạn.

Bí quyết lựa chọn nguyên liệu làm cánh gà nhồi vải thiều

Để tạo nên món ăn trứ danh này, khâu lựa chọn nguyên liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng: Bạn cần chuẩn bị những chiếc cánh gà tươi ngon, phần da nguyên vẹn không bị rách để đảm bảo tính thẩm mỹ khi nhồi.

Vải thiều nên chọn những quả to, cùi dày, hạt nhỏ và độ ngọt vừa phải để khi đun nóng không bị nhũn nát hay mất đi hương vị đặc trưng.

Quá trình sơ chế đòi hỏi một chút khéo léo và tỉ mỉ từ đôi bàn tay của người đầu bếp: Vải thiều bóc vỏ, dùng dụng cụ hoặc mũi kéo nhỏ nhẹ nhàng khoét bỏ hạt sao cho phần thịt quả vẫn giữ nguyên hình dáng tròn trịa.

Đối với cánh gà, bạn dùng kéo cắt đứt các gân ở hai đầu khớp, sau đó từ từ tuốt ngược phần thịt xuống và rút bỏ hai khúc xương cẳng tay ra ngoài. Thao tác này giúp tạo ra một khoảng trống lý tưởng bên trong chiếc cánh: Đây chính là không gian để bạn khéo léo nhồi trọn vẹn một cùi vải mọng nước vào trong.

Bí quyết chiên đảo và hầm nước sốt đậm đà

Khi những chiếc cánh gà đã được nhồi căng mọng, bước tiếp theo là biến hóa chúng thành một kiệt tác ẩm thực với màu sắc và hương vị quyến rũ. Bạn cho một chút dầu ăn vào chảo đun nóng, sau đó lần lượt xếp cánh gà vào chiên: Quá trình này giúp lớp da bên ngoài săn lại, tươm mỡ và ngả màu vàng ươm đẹp mắt.

Để khử mùi tanh và tăng thêm hương thơm, bạn cho hành lá cắt khúc cùng vài lát gừng tươi vào đảo đều. Điểm nhấn linh hồn của món ăn nằm ở phần nước sốt được pha chế cực kỳ đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ: Bạn đổ một lon nước ngọt có ga hương cola vào chảo, nêm nếm thêm nước tương, dầu hào và một chút muối cho vừa khẩu vị.

Việc sử dụng cola không chỉ giúp thịt gà nhanh mềm mà còn tạo ra lớp đường caramen tự nhiên: Lớp đường này sẽ bao bọc lấy miếng thịt, mang lại màu nâu cánh gián bóng bẩy vô cùng hấp dẫn.

Sau đó, bạn đậy nắp chảo và hạ nhỏ lửa, để món ăn được hầm riu riu trong khoảng mười lăm phút. Thời gian này đủ để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt, đồng thời phần nước cốt ngọt lịm từ quả vải bên trong cũng bắt đầu tiết ra, hòa quyện trọn vẹn cùng nước sốt mặn ngọt bên ngoài.

Cuối cùng, bạn mở lửa lớn để phần nước sốt keo lại, áo đều lên từng chiếc cánh gà: Rắc thêm một chút vừng trắng rang chín để tăng phần bắt mắt là bạn đã hoàn thành một kiệt tác ẩm thực bùng nổ hương vị.