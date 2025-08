Anh Nam (Hà Đông, Hà Nội) một phen hú vía khi đón con đi học về trong thời tiết nắng nóng. Bé 14 tháng tuổi của anh đột nhiên toát mồ hôi lạnh, nôn ói. Anh Nam chia sẻ: "5 phút nữa thôi thì chắc tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra". Nhớ lại những hướng dẫn của bác sĩ về cách xử lý khi trẻ bị say nắng, anh Nam nhanh chóng đưa con vào chỗ mát, dùng khăn lạnh lau người cho bé rồi đưa đến bệnh viện. May mắn là bé đã qua cơn nguy kịch.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng trẻ bị say nắng như con anh Nam không hiếm gặp, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như gần đây.

Số trẻ nhỏ bị say nắng đang gia tăng nhanh chóng trong mùa hè, đòi hỏi cha mẹ phải phản ứng nhanh để bảo vệ tính mạng của con.

Say nắng xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với môi trường nóng ẩm trong thời gian dài. Người lớn có khả năng điều hòa thân nhiệt và bổ sung nước nên ít bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trẻ nhỏ có thân nhiệt tăng nhanh gấp 3-5 lần so với người lớn, khiến chúng dễ bị say nắng hơn.

Bác sĩ nhi khoa PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, cho biết: Khi trẻ ra ngoài trời nắng nóng, đổ nhiều mồ hôi rồi đột ngột chóng mặt hoặc lả đi, cha mẹ cần nghĩ ngay đến say nắng Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cha mẹ nắm rõ cách xử lý tình huống này để cứu con tránh khỏi những hệ lụy về sức khỏe.

5 bước sơ cứu khi trẻ bị say nắng:

Bước 1: Đưa trẻ đến nơi thoáng mát. Khi thấy trẻ toát mồ hôi lạnh và có vẻ mệt mỏi, hãy nhanh chóng đưa trẻ vào bóng râm hoặc phòng có điều hòa.

Bước 2: Hạ thân nhiệt cho trẻ. Dùng khăn bọc đá lạnh chườm lên cổ, nách và bẹn của trẻ. Có thể dùng nước mát lau người cho trẻ. Tuyệt đối không chườm đá trực tiếp lên da trẻ vì có thể gây hạ thân nhiệt.

Bước 3: Cởi bỏ quần áo bí bách. Thay quần áo dày bằng quần áo mỏng nhẹ và thoáng mát. Bật quạt hoặc điều hòa để giúp trẻ nhanh chóng hạ thân nhiệt.

Bước 4: Kiểm tra ý thức và cho trẻ uống nước. Cho trẻ uống một ít nước lọc hoặc dung dịch điện giải. Nếu trẻ bất tỉnh hoặc khó nuốt, không nên ép trẻ uống mà hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Bước 5: Gọi cấp cứu 115 và đưa trẻ đến bệnh viện. Nếu trẻ sốt cao trên 39 độ C, co giật, nôn mửa hoặc lừ đừ, hãy đưa trẻ đến khoa cấp cứu nhi ngay. Trong khi chờ xe cấp cứu, tiếp tục chườm mát cho trẻ để hạ thân nhiệt.

Bác sĩ cảnh báo nếu không được xử lý kịp thời, say nắng có thể tiến triển thành sốc nhiệt, tình trạng nguy hiểm hơn do cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt. Khi bị sốc nhiệt, thân nhiệt của trẻ có thể lên tới 40 độ C hoặc cao hơn, gây tê liệt hệ thần kinh trung ương, dẫn đến bất tỉnh, co giật và thậm chí là tổn thương não.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần lưu ý việc để trẻ trong xe ô tô, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm từ 11 giờ sáng đến chiều. Cha mẹ nên tránh đưa trẻ ra ngoài trong khoảng thời gian này và thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ.

Để bảo vệ trẻ khỏi cái nóng mùa hè, cha mẹ nên:

Cho trẻ uống đủ nước: Khuyến khích trẻ uống nước, nước dừa hoặc nước ép trái cây tươi thường xuyên. Tránh đồ uống có caffein và đường.

Mặc quần áo thoáng mát: Chọn quần áo bằng vải cotton, rộng rãi để trẻ cảm thấy thoải mái và dễ dàng thoát mồ hôi.

Hạn chế hoạt động ngoài trời: Tránh cho trẻ chơi ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Buổi sáng sớm hoặc buổi tối là thời điểm phù hợp hơn.

Sử dụng kem chống nắng: Thoa kem chống nắng có SPF 30 trở lên để bảo vệ da trẻ khỏi tia UV.

Cho trẻ ăn chế độ ăn uống cân bằng: Bổ sung các loại trái cây và rau củ chứa nhiều nước như dưa hấu, cam, dưa chuột.

Nhận biết dấu hiệu say nắng: Cần chú ý các biểu hiện như thân nhiệt tăng cao, thở gấp, chóng mặt. Nếu thấy các dấu hiệu này, hãy đưa trẻ đến nơi mát mẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ngay lập tức.

Để phòng các bệnh trong mùa nắng nóng, BS-CK1 Trương Thị Ngọc Phú, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo, phụ huynh tạo cho trẻ thói quen vệ sinh cá nhân tốt; bổ sung lượng nước cần thiết và hạn chế cho trẻ chơi quá lâu dưới thời tiết nắng nóng vì dễ gây mất nước, suy kiệt và dễ nhiễm bệnh. Nếu phải hoạt động ngoài trời nên hướng dẫn che chắn cho trẻ cẩn thận (đội mũ, áo dài tay…), tránh những thời điểm nhiệt độ môi trường tăng cao và tia cực tím hoạt động mạnh trong ngày (khung giờ từ 10-14 giờ)…