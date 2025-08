Không phải vì đau. Thật lòng mà nói, sau nhiều năm đau bụng kinh, u xơ tử cung chèn ép và lạc nội mạc tử cung, cơn đau ấy như một sự giải thoát. Điều thực sự khiến tôi thao thức hàng đêm là: Tôi đột nhiên từ một "người phụ nữ hiếm muộn" trở thành "người phụ nữ không có tử cung".

Sức nặng tâm lý của vấn đề này còn kinh khủng hơn cả dao mổ.

Nhiều người nghĩ rằng tử cung chỉ dùng để sinh con. Việc mất nó không phải là vấn đề lớn. Nhưng khi bạn thực sự mất nó, bạn mới nhận ra nó không chỉ là một cơ quan trong cơ thể.

Bạn nghĩ rằng bạn đang cắt bỏ một cơ quan, nhưng thực tế là bạn đang cắt bỏ toàn bộ nhịp sinh lý, sự phối hợp nội tiết tố và thậm chí là nền tảng hiểu biết của bạn về cơ thể mình.

Hiện tượng sinh lý đầu tiên là mất kinh nguyệt

Nói chính xác hơn, đó là sự kết thúc vĩnh viễn của kỳ kinh nguyệt. Nhiều người ghen tị với tôi, nói rằng, "Tuyệt vời! Cuối cùng thì bạn cũng không phải chịu đựng cơn đau hàng tháng này nữa".

Nhưng thành thật mà nói, khi không còn kinh nguyệt đều đặn hàng tháng, bạn đột nhiên cảm thấy như một phần cơ thể mình bị tách rời. "Nhắc nhở đổi mới cơ thể" hàng tháng một lần đột nhiên biến mất không một tiếng động. Nó giống như một chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc đột nhiên ngừng reo. Bạn hoảng loạn và cảm thấy cuộc sống có phần mơ hồ.

Không phải ai cắt bỏ toàn bộ tử cung cũng giữ được buồng trứng. Một số người, do khối u hoặc các bệnh lý khác, cũng phải cắt bỏ buồng trứng. Kết quả là một "thời kỳ mãn kinh nhân tạo" trực tiếp. Khi còn trẻ, bạn đột nhiên bị sốt, đổ mồ hôi, cáu gắt, mất ngủ, da khô, khô âm đạo và giảm ham muốn tình dục đột ngột... Những thay đổi này ập đến như thể 50 năm trước gõ cửa nhà bạn vậy.

Tôi nhớ mãi cái đêm ấy, vào thời điểm 2 tháng sau ca phẫu thuật, toàn thân tôi bỗng nóng bừng, tim đập thình thịch. Tôi nghĩ mình bị đau tim nên đã đến phòng cấp cứu và được chẩn đoán là "bốc hỏa mãn kinh". Lúc đó tôi mới 36 tuổi.

Tác động tâm lý giống như một căn bệnh mãn tính. Đặc biệt là khi bạn phải đối mặt với gia đình, nhất là khi bạn không có con.

"Liệu tôi có thể mang thai trong tương lai không?". Đây là câu hỏi đầu tiên mà hầu hết mọi người đều thốt ra.

Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này vô số lần. Mặc dù tôi hiểu rõ rằng sinh con không phải là giá trị duy nhất của người phụ nữ, nhưng trong xã hội này, ngay cả vào năm 2025, "tử cung" vẫn được coi là "sự toàn vẹn của người phụ nữ".

Tôi đã từng cố thú nhận trên bàn ăn rằng "Tôi đã cắt bỏ tử cung", nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng ngượng ngùng từ họ hàng và họ nhanh chóng chuyển chủ đề, như thể tôi đang nói về một điều cấm kỵ nào đó.

Sau này tôi mới biết rằng đối với phụ nữ cùng thế hệ, tử cung không chỉ là một cơ quan; nó còn là biểu tượng cho "kỳ vọng của xã hội về thiên chức làm mẹ". Việc mất đi tử cung không chỉ là mất mát về mặt thể chất; nó giống như xã hội đã tuyên bố chúng tôi "bị loại khỏi dòng dõi phụ nữ chính thống".

Cuộc sống thay đổi sau khi cắt tử cung

Điều mà nhiều người không biết là việc cắt bỏ hoàn toàn tử cung không có nghĩa là bạn đã hoàn toàn "tự do".

Năm đầu tiên sau phẫu thuật, tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát. Bác sĩ giải thích rằng tử cung, vốn là một "cấu trúc nâng đỡ" trong khoang chậu, đã biến mất, bàng quang và trực tràng bị lệch nhẹ. Đúng vậy, chính những thay đổi về cấu trúc mà bạn thậm chí không nhận thấy, âm thầm gây ra tình trạng tiểu tiện thường xuyên, rò rỉ nước tiểu và khó đại tiện.

Điều thú vị hơn nữa là đời sống tình dục cũng thay đổi. Một số người cho rằng không có tử cung, ham muốn tình dục cũng biến mất. Sai lầm. Thực tế là tình dục trở nên phức tạp hơn. Khô âm đạo, giảm cực khoái và thậm chí cả cảm giác xấu hổ về mặt tâm lý vì "không trọn vẹn" đều có thể khiến bạn cảm thấy bất an trong các mối quan hệ thân mật.

Tôi từng có một người bạn ly hôn chồng chỉ 3 tháng sau khi phẫu thuật cắt bỏ vú toàn bộ. Không phải vì chồng cô ấy không yêu cô ấy, mà vì cô ấy không thể chấp nhận cơ thể "đã thay đổi" của mình và không muốn ở bên anh ta nữa.

Nhưng cắt bỏ tử cung không có nghĩa là chấm dứt cuộc sống. Tôi đã thấy nhiều phụ nữ sống thoải mái hơn sau phẫu thuật.

Bởi vì, xét cho cùng, việc cắt bỏ tử cung không khiến bạn trở nên "không hoàn chỉnh" mà cho phép bạn nhận ra lại mình là một "con người hoàn chỉnh".

U xơ tử cung: Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cắt bỏ tử cung

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến cắt bỏ tử cung không phải là ung thư mà là u xơ tử cung. Phụ nữ trên 35 tuổi rất dễ gặp. Hầu hết là lành tính, nhưng một số ít cần phẫu thuật do chèn ép, chảy máu hoặc đau. Đừng đánh giá thấp u xơ tử cung. Tôi đã từng thấy những khối u xơ to bằng quả bưởi, phình to toàn bộ khoang bụng.

Ngoài ra còn có một tình trạng gọi là lạc nội mạc tử cung. Nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng nếu bạn bị rong kinh và đau lưng dữ dội không chịu nổi, đó có thể là nguyên nhân. Giống như lạc nội mạc tử cung, bệnh này không thể chữa khỏi mà chỉ có thể giảm bớt. Nhiều người cuối cùng phải cắt bỏ tử cung, một quyết định không hề dễ dàng mà là một quyết định bắt buộc sau nhiều năm chịu đựng.

Ngoài ra còn có các trường hợp u ác tính, chẳng hạn như ung thư nội mạc tử cung và ung thư cổ tử cung. Ung thư nội mạc tử cung hầu như không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, và nhiều trường hợp chỉ được phát hiện thông qua chảy máu âm đạo bất thường khi khám sức khỏe. Ung thư cổ tử cung là sự biến đổi ác tính của các tế bào cổ tử cung, có liên quan chặt chẽ với virus HPV. Nếu không tầm soát ung thư cổ tử cung thường xuyên , nhiều người sẽ không bao giờ được chẩn đoán.

Đừng xem nhẹ việc cắt bỏ tử cung, cũng đừng coi thường nó. Đó là một cách để chống lại bệnh tật, chứ không phải là một sự thất bại.

Sau cắt bỏ tử cung cần làm gì?

Cuộc sống của tôi giờ đây dễ dàng hơn nhiều so với trước khi phẫu thuật. Tôi không còn phải quằn quại đau đớn mỗi tháng nữa, cũng không còn phải lo lắng về việc u xơ tử cung to ra gây chèn ép hay chảy máu quá nhiều dẫn đến thiếu máu. Tôi thực sự có nhiều năng lượng hơn để làm những việc mình yêu thích.

Nhưng tôi cũng biết rằng cần phải theo dõi sức khỏe lâu dài sau phẫu thuật.

Tôi kiểm tra mật độ xương hàng năm. Sau khi cắt bỏ tử cung, đặc biệt là khi chức năng buồng trứng suy giảm, tình trạng loãng xương có thể diễn biến nhanh hơn. Hiện tại, tôi bổ sung canxi và vitamin D hàng ngày, thường xuyên tắm nắng và tập thể dục.

Về thay đổi tâm trạng: Nếu bạn dễ cáu kỉnh, chán nản hoặc mất ngủ sau phẫu thuật, nguyên nhân có thể là do sự thay đổi hormone. Bạn có thể thử liệu pháp thay thế hormone phù hợp nhưng chỉ nên thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Tôi cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống. Hiện tại, tôi ăn ít đồ cay, đồ chiên và đồ ngọt, đặc biệt là đồ uống nhiều đường vì chúng có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn nội tiết. Tôi ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành, rau xanh đậm và các loại hạt hơn, giúp cân bằng estrogen.

Quan trọng nhất, đừng tự ti. Tử cung không phải là đặc điểm quyết định một người phụ nữ. Biết yêu, biết suy nghĩ, biết sáng tạo, biết cười và biết khóc mới thực sự làm nên sự trọn vẹn của bạn.

