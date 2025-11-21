Cảnh báo cho những ai có đặc điểm này khi ngủ: Nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường tăng gấp đôi

Theo báo Anh Express, hầu hết tất cả mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của một giấc ngủ ngon đối với sức khỏe tổng thể. Tình trạng thiếu ngủ từ lâu cũng đã được cảnh báo là “kẻ thù thầm lặng”, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường.

Dữ liệu cho thấy khoảng 70% người trưởng thành không ngủ đủ 7 tiếng/đêm theo khuyến nghị của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS). Và những người thường xuyên bị thiếu ngủ có nguy mắc nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Mới đây, một nghiên cứu đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu ngủ có liên quan đến nguy cơ mắc huyết áp cao, bệnh tiểu đường loại 2.

Theo Express, nghiên cứu do các chuyên gia về giấc ngủ tại Land of Beds hợp tác với bác sĩ đa khoa Katrina O'Donnell thực hiện đã “phác họa” bức tranh đáng báo động về “cuộc khủng hoảng giấc ngủ” tại Vương quốc Anh. Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 1.000 người, từ 18 đến 99 tuổi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 45% người tham gia thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, 47% thức dậy trong trạng thái mệt mỏi do ngủ không đủ giấc.

Bác sĩ Katrina O'Donnell cảnh báo rằng ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm có thể “bào mòn” cơ thể, tạo điều kiện cho bệnh lý tim mạch và các vấn đề rối loạn chuyển hóa phát triển.

Vị chuyên gia nhấn mạnh: “Chất lượng giấc ngủ kém, ngủ không đủ giấc có thể gây hại cho các cơ quan trong cơ thể, gây suy giảm sức khỏe. Ngủ 5-6 tiếng mỗi đêm có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2”.

Không chỉ vậy, bác sĩ O'Donnell còn cho biết những người ngủ ít hơn 4 tiếng mỗi đêm có thể tăng gấp đôi nguy cơ bị huyết áp cao so với những người ngủ đủ giấc.

Thiếu ngủ có liên quan đến bệnh huyết áp cao, tiểu đường loại 2. (Ảnh minh họa)

“Thiếu ngủ cũng có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, bao gồm cả vấn đề tăng mức cholesterol “xấu” LDL trong máu và tăng lượng hormone căng thẳng cùng các chất gây viêm”, bác sĩ O'Donnell nói thêm.

“Ngủ đủ giấc giúp loại bỏ amyloid khỏi não, một loại protein được cho là có thể gây tổn thương tế bào thần kinh ở bệnh Alzheimer. Ngược lại, tình trạng thiếu ngủ kéo dài cũng được chứng minh là có thể làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm và chứng sa sút trí tuệ”, bác sĩ O'Donnell giải thích.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, vị chuyên gia khuyến cáo những người bị thiếu ngủ kéo dài trên ba tháng nên đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời.

Nghiên cứu này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe tổng thể. Các chuyên gia cảnh báo những người bị thiếu ngủ, ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm cần cảnh giác với nguy cơ mắc huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và nhiều bệnh lý mạn tính khác trong tương lai.